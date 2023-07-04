学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育全面启动以来，学校党委坚决贯彻落实中央和北京市委部署，严格按照学思想、强党性、重实践、建新功总要求，坚持高标准、严要求、实举措，深入开展理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，持续在学深悟透、知行合一上下功夫，确保主题教育有力有序有效开展，把主题成效转化为落实立德树人根本任务、培养知农爱农新型人才的强大动力，转化为办好让党放心、人民满意的首都高等农林教育的生动实践。

谋划部署突出“快”

加强领导 扛起责任

方向明才能思路清，思路清方可谋划准。学校党委常委会第一时间召开会议，贯彻落实党中央和北京市委部署要求，深刻领会主题教育的重大意义、准确把握目标要求、坚决扛起主体责任，研究制定学校主题教育实施方案和落实措施，切实把主题教育谋划好、组织好、落实好。学校党委成立主题教育领导小组，党委书记担任组长，在市委第十六巡回指导组的指导下开展工作。发挥主题教育领导小组成员单位职能作用，形成齐抓共管合力。

主题教育启动以来，校院两级党组织迅速行动，将各项任务贯通融合、一体推进，组织全校党员干部师生以高度的政治责任感、饱满的学习热情和严肃的政治态度投入主题教育中，确保“规定动作”落细落实、“自选动作”有力有效。为切实把主题教育的成效转化为改革发展的实效，学校党委研究制定了关于推动学校事业高质量发展的“十大保障措施”。各二级党组织结合实际制定工作方案，召开专题会议研究部署，积极推动主题教育走深走实。

“全校各级党组织、广大党员干部要切实把思想和行动统一到中央和市委的部署要求上来，以实际行动高质量开展好主题教育，把主题教育成果转化为推动学校事业高质量发展的强大动力，加快建设高水平应用型现代农林大学，为服务新时代首都发展、全面推进乡村振兴、加快建设农业强国贡献北农力量。”校党委书记赵锋在学校主题教育动员部署会上作出强调。

理论学习突出“深”

学在深处 谋在新处

“要始终牢记‘教育是国之大计、党之大计’，主动适应新时代首都发展、全面推进乡村振兴对高等农林教育的需求，牢牢把握高质量发展这个鲜明主题，全面加快建设高水平应用型现代农林大学步伐，切实把习近平总书记重要讲话精神转化为办好请党放心、人民满意的首都高等农林教育的实际行动和实际成效。”5月31日上午，学校党委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在主持中共中央政治局第五次集体学习时的重要讲话精神，并围绕学习贯彻习近平总书记重要讲话精神交流体会、提出要求。

学校建立领学、统学、研学、联学、践学“五学联动”常态化机制，进一步丰富学习内容、创新学习形式、助推学习热潮。领导班子带头抓好理论学习，结合分管工作，联系具体实际，立足农林院校特色，制定个人学习计划。举办校院两级领导班子专题读书班，认真学习研读党的二十大报告和党章，通读精读《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等书目，学习氛围浓厚。第一时间传达学习习近平总书记最新讲话和批示指示精神，每次学习由1-2位校领导领学。先后围绕《习近平著作选读》第一卷、第二卷的学习，围绕学习贯彻《中国共产党章程》开展专题研讨。

领导班子以身示范，带头讲好专题党课。学校党委书记赵锋以“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，努力开创新时代学校事业高质量发展新局面”为题，为全体校领导、全体处级干部、党支部书记和教师代表讲授主题教育专题党课。校党委副书记、院长段留生以“真学真懂真用，走心走深走实，从学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想中汲取智慧和力量”为主题，为党员、干部、师生讲授专题党课。校领导班子其他成员到分管部门、联系学院、所在党支部讲党课，引导师生在学思用贯通、知信行统一中感悟思想伟力、汲取奋进力量。

调查研究突出“实”

聚焦难题 化解愁盼

调查研究是谋事之基、成事之道。学校党委把大兴调查研究作为破解难题的重要手段、作为谋划推进学校高质量发展的有效途径，注重调查研究与解决师生急难愁盼问题相结合、与办学治校中心工作相结合。领导干部扑下身子，深入校内各基层单位、场站基地以及企事业单位、乡村振兴一线等开展领题调研、专项调研，真正做到破难题、促发展，办实事、解民忧。

5月31日，赵锋、段留生与青年教师代表、学生代表进行调研座谈，充分听取师生在学习、工作、生活等方面的诉求以及对学校改革发展的意见建议，与师生共同探讨解决问题、推动高质量发展的办法和措施。“学校始终把教师发展和学生成长作为大事要务，尽心尽力解决师生‘急难愁盼’的问题。希望青年教师牢记初心使命、潜心育人和科研、求真学问、练真本领，希望同学们知行合一，在乡村振兴一线见风雨、长才干、壮筋骨，努力成长为堪当民族复兴重任的卓越农林人才。”段留生在座谈会上谈道。

聚焦“深化科教融合、产学研融合，推动事业高质量发展、服务新时代首都发展”，学校领导先后到峪口禽业、未来科学城等单位开展主题教育专题调研。在联合培养人才、科研项目“揭榜挂帅”、基层党支部对接共建等方面开展实质性合作，促进教育链、人才链与创新链、产业链融合贯通，探索产学研协同育人新模式。

聚焦促进毕业生充分就业、高质量就业，校领导带头开展访企拓岗促就业专项调研。赵锋带队前往北京亦庄经济技术开发区进行调研，与多家单位负责人等进行座谈交流，深入探讨校企协同育人平台和人才供需对接机制建设，进一步促进产教融合、科教融汇。校领导班子成员纷纷带队前往多家用人单位开展调查研究，进一步拓宽就业渠道，深入挖掘就业资源，促进毕业生顺利就业、高质量就业。

聚焦服务乡村振兴、推进科技小院建设，校领导班子到学校昌平区崔村镇南庄营村科技小院进行调研，全面了解科技小院建设、管理、运行和生产情况。围绕进一步做大做强科技小院、优化知农爱农新型人才培养模式、发挥学校基层党组织在服务乡村振兴中的重要作用等，学校领导班子深入交流调研中发现的问题，共同研讨解决方案和措施。

推动发展突出“效”

一体推进 真抓实干

学校党委始终坚持把学习成果、调研成果转化为解决问题、推动学校高质量发展的实际成效，推动学校发展打开新局面、迈上新台阶。学校结合调研实际，梳理形成发现问题清单，深入分析并制定整改措施和推动发展具体方案。各级领导干部结合调查研究发现的问题，列出并动态完善调整主题教育期间重点整改的推进事项，逐个破题、解题、建章立制，推动“接诉即办”向“未诉先办”延伸，建立为师生办实事清单，构建服务精细、管理精准、智能高效的治理新格局。

学校建立成果转化清单，领导班子成员牵头推进各项对策措施的落实。围绕在科技小院调研中发现的乡村振兴一线对农业科技人才的需求，学校建立耕读教育实践基地，打造都市农林特色耕读教育模式，教育引导学生在耕读教育实践中树德、增智、强体、育美，厚植爱农情怀、练就兴农本领。积极开展科技小院申报工作，在学校现有13家科技小院的基础上，新增建设12家科技小院。组织更多师生聚焦首都全面推进乡村振兴战略和率先基本实现农业农村现代化需要，深入农业生产一线，发挥学科专业优势，帮助农民解决生产实际问题。成立植物健康研究院，围绕植物健康诊断、病虫害检测及其综合防控等问题，开展科学研究、技术攻关、成果转化、人才培养与人员培训等，提供植物保护技术咨询等综合性服务，服务农业农村发展，助力乡村振兴。

学校党委将继续坚持以“学习”为先，以“调研”为要，以“落实”为重，把开展主题教育同贯彻落实党中央和市委的决策部署结合起来，同服务新时代首都发展、特别是服务首都全面推进乡村振兴、率先基本实现农业农村现代化紧密结合起来，同践行“为党育人、为国育才”初心使命、落实立德树人根本任务、加快建设高水平应用型现代农林大学紧密结合起来，做到两手抓两促进，以高度负责的精神、解难碰硬的勇气、锲而不舍的劲头，真抓实干、攻坚克难，全面推动主题教育在学校落实落细、走深走实，形成生动实践，取得实在效果。

来源：北京农学院

(责编：郝孟佳、熊旭)