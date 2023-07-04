学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，北方工业大学党委牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位，以强化理论学习指导学校高质量发展实践，以深化调查研究推动学校深度融入服务首都高质量发展大局，持续营造以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的浓厚氛围。

联动部署 主题教育掀热潮

以“1图3单”工作方案明晰工作重点，以“1+N”的工作机制提供制度保障，党委统筹联动部署，确保主题教育开展有抓手、有实招、有成效。

4月14日，学校召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会，深入学习贯彻习近平总书记在中央主题教育工作会议上的重要讲话精神，认真落实中央、北京市委对主题教育工作的部署要求，构建联动联学、同题共研、聚力发展工作格局，打响了学校主题教育的“发令枪”。

学校各单位将主题教育和高水平应用型大学建设相结合，持续深化理论学习、强化干部引领，为推进主题教育往深里走、往实里走、往心里走打下坚实根基。

信息学院党委第一时间组织集中学习和主题教育读书班，学校领导班子围绕党建与学院发展的突出问题领题调研，创新推进学生就业工作。土木工程学院党委聚焦“推动党建与业务深度融合、以高质量党建引领高质量发展”目标，结合学院实际深入调查研究，破解学院人才培养和师资队伍建设难题。机关党委围绕机关组织建设和作用发挥、领导班子能力建设、作风建设等问题开展学习研讨和调研，查找工作中的短板弱项，针对性制定整改方案。

学校党委注重打造工作闭环，整体推进、定期检验、互学互促，确保主题教育取得实实在在的成效。在周部署、周报告的基础上，扎实开展“月度点评”，做好主题教育阶段性成果的汇报检阅和研讨部署，先后于4月25日、5月31日召开月度点评会，各二级党组织书记和党支部书记代表分类分批做重点发言和经验介绍，校党委书记现场点评，指导学校基层党组织在不折不扣完成各项规定动作上当标杆，在彰显特色上做表率。

深学深悟 筑牢高质量发展根基

在沂蒙革命老区“亲眼见 亲耳听 亲身做”，通过主题党日开展现场研学，访北大红楼，寻进京赶考足迹......学校干部师生走出校园，走进革命圣地，沉浸式学习思考，让理论学习热起来、活起来、实起来。

学校坚持以学为先，突出问题导向和目标导向，用好校院两级党委理论中心组、党支部“三级联学”机制，在组织方式、学习形式、教育成效上下好“三个功夫”，带领广大党员干部师生在深学细研中把握精髓要义，让理论学习的覆盖面更广、针对性更强、效果更实。

学校党委坚持落实“第一议题”制度，发挥党委理论学习中心组的龙头作用，班子成员带头开展主题教育读书班集中学习，通过自学、联学、集中研学等方式，认真研读指定书目，用好北京红色资源开展沉浸式学习。5月29日，习近平总书记主持召开中共中央政治局第五次集体学习并发表重要讲话，学校党委第一时间响应，先后召开党委常委会和党委理论学学习中心组（扩大）学习会，组织专题学习，研究部署学习贯彻工作，引领全校党员干部和教师投身教育强国实践。

在学校党委的示范带动下，学校各基层党组织积极行动，把“学思想”摆在首要位置，用好指定学习资料，坚持全面系统学、突出重点学、联系实际学，通过读书班、专家报告、领学导学、学习研讨、实践研学等方式，确保理论学习层层向下推进，实现“纵向到底”。

4月14日至16日，学校40余名党员骨干赴山东沂蒙革命老区参加“传承沂蒙精神，汇聚思想力量”主题教育，在沉浸式学习实践中提升了听党话的政治自觉和跟党走的行动自觉。

为增强理论学习的针对性、实效性和感染力，各单位不断创新形式、丰富内容，拿出“新招实招”，让主题教育更加“有趣生动”“有声有色”。

机械与材料工程学院党委举行“学思践悟青年行，工业报国担使命”主题活动，激励党员在服务师生、奉献社会中发挥作用。经济管理学院党委开展“赓续红色血脉，勇担育人使命”和“坚定理想信念，望道薪火相传”主题党日活动，引领教师争做“四有好老师”，当好“四个引路人”。理学院党委组织开展“牢记赶考初心、践行追梦使命”主题党日活动和“党团引领成长 红色点亮青春”党团共建活动，基层组织活力有效激发。学校各级基层党组织广泛开展以党团组织、班级为单位的现场研学，先后赴北大红楼、香山革命纪念馆等爱国主义教育基地开展学习活动90余次。

以学促干

为高水平应用型大学建设破题

“服务首都高质量发展是学校事业高质量发展的出发点和落脚点”......在北京市规划展览馆，学校领导班子深入学习首都北京城市规划发展的辉煌成就，围绕“建设一个什么样的首都，怎样建设首都”“如何深度融入和服务首都高质量发展”展开热烈讨论。

主题教育开展以来，学校领导班子将“服务首都高质量发展”作为调查研究的首要问题，采用请进来走出去等方式，广泛问计问需于属地单位、企业和师生，以真招实招推动区校合作，服务京西高质量发展。

5月18日，在北方工业大学体育馆，“北方·扬帆”科技创新暨科研成果转化大会盛大开幕。大会以“科教融汇、创产融通，服务首都高质量发展”为主题，集中展示了学校25个代表性科研领域的200余项技术成果。

学校团队以“揭榜挂帅”形式主动对接企事业单位科技创新需求，超百家企业与学校签约合作。会上，“北方工业大学低碳技术研究院”揭牌成立，是学校聚焦落实国家双碳战略，直面产业需求开展“有组织科研”的一项有力举措。

学校马克思主义学院作为北京市重点建设马克思主义学院，与石景山区、门头沟区等教育部门、属地多所中小学开展合作共建，常态化组织开展集体备课、教学研讨、专题会议等交流活动，深度服务大中小思政课一体化建设。

信息学院、建艺学院、文法学院和理学院，分别与石景山区经信局、市规自委石景山分局、区司法局和门头沟区统计局等部门签署共建协议，将在人才培养、师资交流、智库咨询和学生实习实践等方面开展务实合作，为区域经济社会发展贡献力量。

扎根京西、服务首都、面向京津冀，在主题教育“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的浓厚氛围中，学校干部师生建设高水平应用型大学的实干斗志被不断激发，正用实际行动书写学校“兴工报国”红色精神的新时代篇章。

来源：北方工业大学微信公众号

(责编：郝孟佳、熊旭)