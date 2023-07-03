图为实践队员带着孩子写书法。 陈一鸣 摄

暑期社会实践是大学生全方位发展的重要环节。随着期末考试的结束，福建各高校暑期社会实践也正在陆续展开。

畲族村推广普通话、七彩课堂进社区、反诈宣传进乡村……2日，福建师范大学协和学院与福建师范大学光电与信息工程学院师生一行60余人在福建省南平市政和县开展暑期社会实践活动。

图为学子们指导小朋友使用机器人。 陈一鸣 摄

在政和县石屯镇西津畲族村，形式多样的趣味活动一经推出就吸引众多村民的围观。“民族团结一家亲，和谐发展心连心……”站定、瞄准、套圈，一系列动作一气呵成，套圈活动吸引了众多村民参与，成功套中的畲民成功念出顺口溜。

“村中的老人与小孩都可以参加这些简单的小游戏，过程中还能顺带学习到普通话，我感觉这样有趣的活动很有意义。”村民林先生表示，这种寓教于乐的方式提高了他学习普通话的信心与热情。

此外，实践队还设置投壶比赛、书法活动等，吸引百余名畲族村村民前来参与，现场的气氛热闹非凡。

图为投壶比赛活动现场。 陈一鸣 摄

协和学院文化产业系2020级学前教育专业学生章幸祉是第二次参加社会实践活动，期末考试结束后，他就开始筹备此次活动。“第二次加入社会实践的队伍，心中更多了一份责任，我想多走进乡村，把当代大学生的智慧和创造力带到最基层。”章幸祉说。

身为畲族人的经济与法学系2021级法学专业学生兰俐俐表示，走进西津畲族村就有一种很奇妙的感受，只有真正走出校园深入乡村、深入社会才可让实践的成果落地生花。

图为学子们与村民共同体验套圈读顺口溜游戏。 陈一鸣 摄

在宜和社区，小朋友们在老师的指导下，纷纷化身“小小光学工程师”，近距离观察光的三原色以及利用其进行调色。通过大屏幕的展示，实践队员向儿童讲解自然科学知识，用生动的画面和语言让小朋友们了解大自然，感受科学的奥妙，在他们心中种下了科学的种子。

此前，师生一行还前往政和县石圳村廖俊波先进事迹传习地，通过聆听讲解员介绍、重温一次入党誓词、一首青春赞歌、一堂生动的团课等活动，深入学习廖俊波精神。

校方表示，为期三天的暑期社会实践活动中，将通过进乡村进社区，寻访文化踪迹，让学子们在切实感受祖国发展变化的生动实践中升华爱国情怀，勇担时代责任，贡献青春力量。 (吴晟炜 陈晓凤)

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