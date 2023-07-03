人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

重庆中医药学院成立

2023年07月03日08:41 | 来源：光明日报
小字号

原标题：重庆中医药学院成立

日前，重庆中医药学院成立大会举行。会上宣读了《教育部关于同意设置重庆中医药学院的函》，举行了重庆中医药学院揭牌仪式。

新成立的重庆中医药学院将于今年9月正式开学，首批设置中医学、中药学、针灸推拿学、中医骨伤科学、中西医临床医学、中药制药等6个本科专业，计划招收1200余名学生。

据介绍，位于重庆市璧山区的重庆中医药学院以重庆医科大学中医药学院为基础，充分整合重庆市中医院、市中药研究院和市药物种植研究所等全市中医药教学科研资源而组建，是重庆直辖以来唯一新设置的公办普通本科院校，也是重庆唯一的中医药高等院校。其前身可追溯到1951年西南军政委员会卫生部创办的重庆中医进修学校。

目前，学院拟建附属医院、教学医院20所，中药类实践教学基地40个。拥有省（部）级以上科研平台30个，国家级中医药优势特色教育培训基地（中药）1个，国家级中医药优势学科继续教育基地（中药资源学）1个，现存中药动植物标本60余万份，并建设有重庆市中药博物馆，将为深度推进产教融合，培养高素质应用型人才打下坚实基础。

（记者李宏）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部