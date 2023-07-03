原标题：重庆中医药学院成立

日前，重庆中医药学院成立大会举行。会上宣读了《教育部关于同意设置重庆中医药学院的函》，举行了重庆中医药学院揭牌仪式。

新成立的重庆中医药学院将于今年9月正式开学，首批设置中医学、中药学、针灸推拿学、中医骨伤科学、中西医临床医学、中药制药等6个本科专业，计划招收1200余名学生。

据介绍，位于重庆市璧山区的重庆中医药学院以重庆医科大学中医药学院为基础，充分整合重庆市中医院、市中药研究院和市药物种植研究所等全市中医药教学科研资源而组建，是重庆直辖以来唯一新设置的公办普通本科院校，也是重庆唯一的中医药高等院校。其前身可追溯到1951年西南军政委员会卫生部创办的重庆中医进修学校。

目前，学院拟建附属医院、教学医院20所，中药类实践教学基地40个。拥有省（部）级以上科研平台30个，国家级中医药优势特色教育培训基地（中药）1个，国家级中医药优势学科继续教育基地（中药资源学）1个，现存中药动植物标本60余万份，并建设有重庆市中药博物馆，将为深度推进产教融合，培养高素质应用型人才打下坚实基础。

（记者李宏）

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