原标题：北京大学：以学促行 知行合一

【学思想 强党性 重实践 建新功】

“开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育正当其时、意义重大，要在学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，用思想的伟力开辟建设中国特色世界一流大学的新境界。”近日，北京大学党委书记郝平在为学校近一年新发展教师党员和“新时代国家发展与党的建设”专题研讨班学员讲授主题教育暨“七一”专题党课时强调。

主题教育开展以来，北京大学高位谋划、精准施策，坚持学思用贯通、知信行统一，推动主题教育走深走实，开拓中国特色世界一流大学高质量发展新局面。

深学笃信 培根铸魂强信念

6月10日，成都第31届世界大学生夏季运动会火炬传递在北京大学进行。北大学子挥舞国旗、大运会会旗、校旗，沿途热情迎接火炬传递。这是北京大学在全校师生中深入开展主题教育的一个生动缩影。

北京大学党委将学思想摆在主题教育首位。“关键少数”先学一步、学深一层，分阶段举办校领导班子主题教育读书班。全校600多名中层干部分批次到中央党校（国家行政学院）、国家教育行政学院集中学习一周，同时走向城镇乡野，开展实践锻炼和理想信念教育。

各种形式的专题讲授在北大校园掀起理论学习热潮。北京大学党委书记郝平、校长龚旗煌带头为师生授课。专家学者、思政课教师在全校开展专题讲授。博士生讲师团成员上讲台、进支部、进实验室，开展理论宣讲100多场，覆盖听众1.8万余人次。

5月4日，北京大学迎来125周年校庆。北京大学图书馆内，“同人民一起开拓 同祖国一起奋进”主题展览正在展出。开展两个月来，已吸引校内师生和社会公众逾15000人次参观。师生们参观后纷纷表示，展览是一篇生动全面的宣讲报告，要强化理论武装，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。

同题共答 多学科深入研究阐释

5月6日，100多位顶尖学者齐聚北大，参加“全面建设社会主义现代化国家”学术研讨会。这场思想盛宴为“全面建设社会主义现代化国家”这一重大主题注入了新思考、新观点、新认识。

北京大学充分发挥学科和人才优势，多学科共同聚焦党的创新理论研究和阐释，实现“同题共答”。

6月30日上午，来自北大多个学科和院系的专家聚焦“中国需要怎样的区域与国别研究？”“区域与国别研究如何回答时代之问？”等问题展开研讨，为推动构建人类命运共同体、创造人类文明新形态建言献策。

日前，北大国际关系学院召开“新时代国际关系理论创新研讨会”“全球风险政治与数字全球治理研讨会”等系列学术会议，以扎实学理和前瞻思维，深入学习研究阐释习近平外交思想。社会学系的专家学者结合近年在浙江等地调查研究的经历，共同学习浙江“千万工程”经验案例，深入思考城乡融合发展与中国式现代化等重大问题。

深入调研 着力破瓶颈解难题

北京大学圆明园校区建成已近30年。在主题教育中，北京大学认真调研师生员工需求，聚焦急难愁盼问题开展整改整治，持续推进圆明园校区的改造提升完善。

在主题教育中，北京大学党委高度重视用好调查研究这一法宝，校领导班子带头组建团队领题调研，力求“把准脉”“诊对症”“开对方”。

传统校园媒体如何在全媒体时代守正创新、推陈出新？北京大学党委宣传部提出了一系列调查研究题目，举办校报读者作者座谈会，请师生一起出谋划策。北京大学官方微信聚焦宿管阿姨、食堂大厨等校园里的普通劳动者，推出一批暖人心的网络文章，校园内外反响热烈。

教务长办公室聚焦“学校教育数字化转型发展现状与未来规划”主题，医学部学科建设办公室瞄准临床医学高等研究院建设制度改革……一场场面对面的座谈会、一项项面向关键性问题的定向研究紧锣密鼓地进行中。

以学促干 推动高质量发展

如何巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推动乡村振兴？带着思考，北京大学经济学院10余名师生走进河北省涞源县、阜平县，为当地乡村发展、促进理论与实践结合搭平台、寻方案。

北京大学以主题教育为契机，坚持以学促行、知行合一，把学习成效转化为办好中国特色世界一流大学的生动实践。

加强国家急需高层次人才培养，强化建设19个基础学科拔尖学生培养基地，开展物理卓越计划、强基计划等基础学科人才培养项目，建设数理化生高层次人才培养中心，探索选拔培养拔尖创新人才的有效模式。

“学校将以主题教育为契机，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，自觉扛起高水平研究型大学的使命担当，为中国式现代化建设不断贡献北大力量。”龚旗煌说。

（记者 晋浩天）

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