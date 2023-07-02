原标题：看“青春之城”如何服务青年成长

重庆市沙坪坝区是科教文卫大区，全区在校师生超过30万人，三分之一的常住人口年龄在35岁以下。沙坪坝依托这一特殊的“人口红利”推进全国青年发展型城市建设试点，打造全方位服务青年就学就业、创新创业的“青春之城”。青年人才持续聚集，激发了城市发展的活力和动力。

打造学业就业创业服务闭环

王乐祥今年刚从重庆大学建筑环境专业博士毕业，但他参与创办的“新知博士团”已经成功转化了6项高校科研成果。“新知博士团”发布的12000多条科普视频，总浏览量和播放量也已经超过了20亿次。“‘新知博士团’成立还不到两年，是一支由100多名博士组成的网络科普队伍。我们能够发展得这么快这么好，主要还是受益于从校园到产业园的无缝链接。”王乐祥说。

沙坪坝辖区有重庆大学、陆军军医大学等16所高校。区里发掘利用优质教育资源，围绕创新平台提质、创新主体集聚、创新成果转化、创新生态优化建设环大学创新生态圈，着力打造学业就业创业服务闭环。自2019年以来，全区已累计投入5亿元，建成创新平台62个，入驻项目团队1455个，去年实现年产值超过40亿元。

“新知博士团”的成员分布在全国各个省区市，专业几乎涵盖了所有学科。这个特殊的团队，也受到了注册地沙坪坝的特别关注。区科技局协调在“未来科技园”为“新知博士团”提供了办公空间，还辅导他们成功申报了重庆市新媒体科普基地。

据沙坪坝区相关负责人介绍，区里正通过实施“卓越工程师培养计划”和“青年岗位倍增计划”、开展“师兄师姐帮扶就业”等10大项目、推出“职等你来”就业服务包等打通“校地企”协同育人渠道，目前已布局10个大学生就业创业实训中心和青年服务港湾，计划两年内建成300个大学生见习基地，新增就业岗位5.3万个，努力实现从校园到产业园的无缝链接。

为“双城”战略集聚青年创新人才

大学毕业后在成都创业的徐立，2020年又带着资金和项目来到了沙坪坝。每个月都要在成渝两地往返数次的他，现在是名副其实的“双城青年”。

成渝地区双城经济圈国家战略启动后，徐立就一直在寻找“双城”发展的机会。恰逢沙坪坝组织到成都招商，双方“一拍即合”。“他们一周来了3次，根据我们的需求落实了办公场地、人才公寓，还帮助对接了重庆的高校和科研院所资源，彻底打消了我们的疑虑。”徐立说。

去年5月，团四川省委、团市委共同发起建设环成渝青年协同创新中心，重庆选在沙坪坝作为试点，成都选在成华区作为试点，由徐立担任该中心的运营负责人。中心实体平台位于沙坪坝区天陈路5号楼11层，占地面积1200平方米，为来渝、在渝的青年办公提供免费场地，同时还有政策宣讲、路演活动、专家指导等服务，打造培育青年企业、强化产业对接、引导项目落地的线下线上孵化平台。在一年的时间里，依托该中心，已有约4000万元的成交额。

“除了环大学创新生态圈，我们还统筹推进了青凤科创城、1491未来设计创意中心等创新平台建设，基本形成了一谷一带多点的创新版图。”沙坪坝区科技局副局长李军说，到2025年，全区计划新增创新空间20万平方米，创新企业超过3000家。在全国青年发展型城市建设试点过程中，沙坪坝引导青年人才积极融入成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道建设等国家战略，实现青年高质量发展与城市高质量发展相互促进，青年与城市共同成就。

建设青年“四宜之城”

2018年通过人才引进举家落户沙坪坝的马文生，现在是一家企业的副总经理兼总工程师。来渝6年，马文生带领技术团队开发了35个新产品，获得了50项专利，解决了好几个“卡脖子”技术难题。他所在企业的产品实现了进口替代，80%的产品国内市场占有率第一。“沙坪坝全链条全方位的配套，让我们可以全身心投入创新创业。”马文生说。

整合政策、融合阵地、聚合工作、联合服务，沙坪坝紧扣宜学、宜业、宜创、宜居的“四宜之城”推进全国青年发展型城市建设试点，全方位构建育人、留人、养人、成就人的青年成长发展环境。通过创建义务教育优质均衡发展区，学前教育普惠率近90%，义务教育优质资源覆盖面超过80%；通过完善青年多层次住房保障体系，全区已筹集保障性租赁住房4000套、青年人才公寓500套，通过迭代升级青年发展政策体系，制定实施了“沙磁菁英”“青春筑梦”等4项人才计划，组建了3支创投基金，累计发展“乡村振兴青年贷”等青年创业担保贷款2500余万元。

“我们还根据年轻人的喜好，打造了3个青年友好街区和56个青年发展型社区，培育了‘奇遇集市’‘后浪广场’等消费新业态和‘青年文化公园’‘红岩城市书房’等105个青年社交场景，组建了‘青春合唱团’等223个社群和‘青春有约’等婚恋服务品牌，用全过程的优质公共服务和公益服务让青年人才‘后顾无忧’。”沙坪坝区相关负责人表示，沙坪坝将努力打造青年向往的“青春之城”，汇聚激发城市发展的青春力量。

（记者 张国圣 李宏）

(责编：郝孟佳、李依环)