2023年广东高考分数线公布：普通类历史433分、物理439分
制图/霍雨佳
人民网北京6月25日电 据广东省教育考试院消息，广东省2023年普通高校招生各批次录取最低分数线今天公布，其中本科各科类中，普通类（历史）433分，普通类（物理）439分；特殊类型招生录取控制线中，普通类（历史）540分，普通类（物理）539分。（李依环、实习生张婉柔）
一、本科院校（含执行本批次最低分数线的提前批非军检本科院校）
（一）本科各科类
普通类（历史）：总分433分。
普通类（物理）：总分439分。
体育类：文化科总分365分，体育术科203分。
美术类：文化科总分325分，美术术科195分。
音乐类（含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐）：文化科总分325分，音乐术科195分。
舞蹈类：文化科总分310分，舞蹈术科195分。
广播电视编导类：文化科总分405分，广播电视编导术科204分。
书法类：文化科总分350分，书法术科215分。
播音与主持类（含粤语）：文化科总分350分，播音与主持术科220分。
艺术类校考：文化科总分310分。
（二）特殊类型招生录取控制线（含强基计划、高水平艺术团、高校专项计划、综合评价）
普通类（历史）：总分540分。
普通类（物理）：总分539分。
（三）重点高校招收农村和脱贫地区学生（地方专项计划）
普通类（历史）：总分510分。
普通类（物理）：总分509分。
（四）高水平运动队
普通类（历史）：总分457分。
普通类（物理）：总分456分。
二、专科院校（含执行本批次最低分数线的提前批专科院校）
普通类（历史）：总分180分。
普通类（物理）：总分180分。
体育类：文化科总分310分，体育术科195分。
美术类：文化科总分230分，美术术科160分。
音乐类（含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐）：文化科总分230分，音乐术科160分。
舞蹈类：文化科总分210分，舞蹈术科160分。
广播电视编导类：文化科总分310分，广播电视编导术科190分。
书法类：文化科总分310分，书法术科195分。
播音与主持类：文化科总分310分，播音与主持术科210分。
艺术类校考：文化科总分210分。
三、军队本科院校
（一）军队提前本科批次院校（含空军、海军招飞、武警工程大学、武警警官学院、武警特种警察学院、武警海警学院）
普通类（历史）：总分540分。
普通类（物理）：总分539分。
（二）军队本科批次院校
陆军工程大学（人防系统定向）
普通类（物理）：总分456分。
四、中国消防救援学院
普通类（历史）：总分540分。
普通类（物理）：总分539分。
五、本科院校订单定向培养农村教师人才（教师专项计划）
普通类（历史）：总分457分。
普通类（物理）：总分456分。
其中，华南师范大学、广州大学：普通类（历史）总分520分；普通类（物理）总分519分。
体育类：文化科总分365分，体育术科203分。
美术类：文化科总分325分，美术术科195分。
音乐类（音乐学）：文化科总分325分，音乐术科195分。
六、订单定向培养农村卫生人才（卫生专项计划）
（一）本科院校农村卫生人才专项计划
普通类（历史）：总分520分。
普通类（物理）：总分456分。
其中，汕头大学医学院、广州中医药大学：普通类（物理）总分519分。
（二）专科院校农村卫生人才专项计划
普通类（历史）：总分413分。
普通类（物理）：总分419分。
七、本科院校少数民族班（招收少数民族聚居地区少数民族考生）
广东技术师范大学（少数民族班）
普通类（历史）：总分393分。
普通类（物理）：总分399分。
八、预科班
本科院校边防军人子女预科班
普通类（历史）：总分373分。
普通类（物理）：总分379分。
其中，湖南大学：普通类（历史）总分540分；普通类（物理）总分539分。
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