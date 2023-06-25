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2023年广东高考分数线公布：普通类历史433分、物理439分

2023年06月25日10:25 | 来源：人民网-教育频道
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制图/霍雨佳

制图/霍雨佳

人民网北京6月25日电 据广东省教育考试院消息，广东省2023年普通高校招生各批次录取最低分数线今天公布，其中本科各科类中，普通类（历史）433分，普通类（物理）439分；特殊类型招生录取控制线中，普通类（历史）540分，普通类（物理）539分。（李依环、实习生张婉柔）

一、本科院校（含执行本批次最低分数线的提前批非军检本科院校）

（一）本科各科类

普通类（历史）：总分433分。

普通类（物理）：总分439分。

体育类：文化科总分365分，体育术科203分。

美术类：文化科总分325分，美术术科195分。

音乐类（含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐）：文化科总分325分，音乐术科195分。

舞蹈类：文化科总分310分，舞蹈术科195分。

广播电视编导类：文化科总分405分，广播电视编导术科204分。

书法类：文化科总分350分，书法术科215分。

播音与主持类（含粤语）：文化科总分350分，播音与主持术科220分。

艺术类校考：文化科总分310分。

（二）特殊类型招生录取控制线（含强基计划、高水平艺术团、高校专项计划、综合评价）

普通类（历史）：总分540分。

普通类（物理）：总分539分。

（三）重点高校招收农村和脱贫地区学生（地方专项计划）

普通类（历史）：总分510分。

普通类（物理）：总分509分。

（四）高水平运动队

普通类（历史）：总分457分。

普通类（物理）：总分456分。

二、专科院校（含执行本批次最低分数线的提前批专科院校）

普通类（历史）：总分180分。

普通类（物理）：总分180分。

体育类：文化科总分310分，体育术科195分。

美术类：文化科总分230分，美术术科160分。

音乐类（含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐）：文化科总分230分，音乐术科160分。

舞蹈类：文化科总分210分，舞蹈术科160分。

广播电视编导类：文化科总分310分，广播电视编导术科190分。

书法类：文化科总分310分，书法术科195分。

播音与主持类：文化科总分310分，播音与主持术科210分。

艺术类校考：文化科总分210分。

三、军队本科院校

（一）军队提前本科批次院校（含空军、海军招飞、武警工程大学、武警警官学院、武警特种警察学院、武警海警学院）

普通类（历史）：总分540分。

普通类（物理）：总分539分。

（二）军队本科批次院校

陆军工程大学（人防系统定向）

普通类（物理）：总分456分。

四、中国消防救援学院

普通类（历史）：总分540分。

普通类（物理）：总分539分。

五、本科院校订单定向培养农村教师人才（教师专项计划）

普通类（历史）：总分457分。

普通类（物理）：总分456分。

其中，华南师范大学、广州大学：普通类（历史）总分520分；普通类（物理）总分519分。

体育类：文化科总分365分，体育术科203分。

美术类：文化科总分325分，美术术科195分。

音乐类（音乐学）：文化科总分325分，音乐术科195分。

六、订单定向培养农村卫生人才（卫生专项计划）

（一）本科院校农村卫生人才专项计划

普通类（历史）：总分520分。

普通类（物理）：总分456分。

其中，汕头大学医学院、广州中医药大学：普通类（物理）总分519分。

（二）专科院校农村卫生人才专项计划

普通类（历史）：总分413分。

普通类（物理）：总分419分。

七、本科院校少数民族班（招收少数民族聚居地区少数民族考生）

广东技术师范大学（少数民族班）

普通类（历史）：总分393分。

普通类（物理）：总分399分。

八、预科班

本科院校边防军人子女预科班

普通类（历史）：总分373分。

普通类（物理）：总分379分。

其中，湖南大学：普通类（历史）总分540分；普通类（物理）总分539分。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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