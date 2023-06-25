制图/霍雨佳

人民网北京6月25日电 据浙江省教育厅消息，浙江省2023年普通高校招生各批次录取控制分数线今天公布。其中普通类本科第一段488分、第二段274分，特殊类型招生控制线594分。（李依环、实习生张婉柔）

浙江省2023年普通高校招生各批次录取控制分数线

（一）普通类分段线

图片来源：浙江省教育厅官微“教育之江”

注：（1）划定特殊类型招生控制线594分，用于强基计划、军校等提前录取或特殊类型招生录取。

（2）第二段录取完成后，将根据缺额计划和生源情况，决定是否适当扩大比例征求志愿。

（二）艺术类第二批专业省统考各类别综合分分段线

图片来源：浙江省教育厅官微“教育之江”

注：（1）艺术类第一批中，教育部批准的可自主划线的独立设置本科艺术院校和清华大学等高校的艺术类本科专业，由学校自主划定文化分数线；其他高校艺术类本科专业文化分数线须不低于366 分。

（2）如遇部分类别第一段录取后即已完成全部计划，则该类别不进行第二段志愿填报。

（3）第二段录取完成后，将根据各类别缺额计划和生源情况，分别决定是否适当扩大比例征求志愿。

（三）体育类综合分分段线

图片来源：浙江省教育厅官微“教育之江”

注：（1）如遇第一段录取后即已完成全部计划，则不进行第二段志愿填报。

（2）第二段录取完成后，将根据缺额计划和生源情况，决定是否适当扩大比例征求志愿。

（四）单独考试招生分数线

图片来源：浙江省教育厅官微“教育之江”

注：平行志愿录取结束后，将根据各类别缺额计划和生源情况，分别决定是否适当扩大比例征求志愿。

(责编：郝孟佳、熊旭)