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做“有温度”的就业指导服务

2023年07月02日10:20 | 来源：光明日报
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原标题：做“有温度”的就业指导服务

　　 【促就业 全社会在行动】

　　 离校的日子越来越近，长江师范学院应届毕业生冷浩维越来越不舍。今年求职季，得益于学院领导牵头，辅导员、班导师作为帮扶组长，学生党员作为帮扶小组成员的就业指导帮扶团队，冷浩维受到了全方位、全过程指导和帮扶，最终签约中国石化集团江汉石油管理局有限公司。

　　 连日来，各地各高校抢抓离校前关键期，聚焦毕业生实际困难，建立“一对一”帮扶责任制，细化帮扶举措，做“有温度”的就业指导服务。

　　 东北师范大学聚焦脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的毕业生等重点群体，建立校院两级帮扶机制，学院领导班子、导师、辅导员联系到人，做到“一人一档”“一人一策”。东北师范大学学生就业指导服务中心全体人员逐一定点对接各学院，建立定向帮扶包保责任联络机制，定期开展电话回访，跟踪特殊就业群体的就业进展。

　　 今年，宜宾学院共有脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的毕业生等5类重点群体毕业生711人。宜宾学院就业指导中心主任夏高发介绍：“在精准帮扶助力重点群体毕业生时，不要求重复填写各类表格，各类公示材料均按照程序最大限度保护学生隐私。”

　　 加强重点群体就业帮扶是2023届高校毕业生就业“百日冲刺”行动的重点内容之一。

　　 陕西省建立脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭和有残疾的毕业生等重点群体数据库，摸清底数，组织“2023年宏志助航训练营”，通过简历问诊、礼仪课程等方式，提升重点群体毕业生就业竞争力。甘肃省运用大数据分析，根据不同重点群体就业意向和偏好建立帮扶工作台账，有效提高帮扶工作精准度。

　　 脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭等重点群体毕业生求职意愿强，但部分毕业生存在求职信心和技能不足等困难，教育部、财政部持续实施“中央专项彩票公益金宏志助航计划”，面向重点群体毕业生开展就业能力专题培训，帮助毕业生增强求职信心、提升就业竞争力。目前已累计完成9.4万名2023届毕业生的线下培训。

　　 此外，教育部高校学生司、教育部学生服务与素质发展中心、中华全国总工会权益保障部等部门共同举办面向2023届高校毕业生“宏志助航”网上专场招聘会，活动将持续至8月20日，预计提供就业岗位信息15万余条。

　　 （记者 陈鹏）

(责编：郝孟佳、李依环)

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