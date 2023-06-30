一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，大学书记、校长的殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京6月30日电 （记者李依环）29日，同济大学举行2023届毕业典礼，校长郑庆华以《心有所向，奋发有为，做走在时代前列的奋斗者》为题发表讲话，深情寄语2023届毕业学子。

郑庆华在讲话中寄语道，希望同学们做一个有情怀的人，在国之大者中成就小我；做一个有韧性的人，在不懈奋斗中磨砺意志；做一个有底气的人，在终身学习中厚积本领。

“同学们，青春是用来奋斗的。大家要始终践行‘同济天下、崇尚科学、创新引领、追求卓越’的新时代同济文化，做奋斗者，做追梦人，心有所向，砥砺前行。”郑庆华说。

同济大学校长郑庆华在2023届毕业典礼上讲话。校方供图

以下是郑庆华校长在题为《心有所向，奋发有为，做走在时代前列的奋斗者》的讲话节选——

亲爱的同学们，尊敬的各位老师、各位家长、各位来宾，线上的各位朋友：

大家好！在这美好的盛夏，我们共同迎来了2023届毕业盛典。在此，我谨代表学校，代表方守恩书记，代表全校教职员工，向即将奔赴五湖四海的4355位本科毕业生、5341位硕士毕业生和886位博士毕业生表示衷心的祝贺！向辛勤养育你们的父母、培育你们的师长、支持和关心你们成长的社会各界朋友致以诚挚的感谢和崇高的敬意！

此时此刻，现场还有一批母校甚为惦念的校友与我们共同分享这份喜悦，他们是946位2022届的毕业生。去年因为疫情原因，你们没能参加毕业典礼，当时学校郑重承诺：“母校欢迎你们回来，邀请你们参加任意一场线下的毕业典礼。”今天，我们终于相聚重逢，这份祝贺虽迟但到，让我们用热烈的掌声欢迎各位校友回家！

同学们，过去三年我们共同经历了抗击新冠疫情的艰难历程，也收获了真挚的师生友谊，磨砺了同舟共济、顽强拼搏的精神。我们又何其幸运，共同见证了新中国成立70周年、中国共产党成立100周年、党的二十大胜利召开等重大历史性时刻；我们非常自豪，一起见证了母校事业的蓬勃发展：学校始终以“学术与育人”为第一价值追求，持续深化教育教学改革，开展教育思想大讨论，打造国豪书院，实施人才培养质量保证体系2.0，创建同济特色、同济风格、同济气派的人才培养新模式；新一轮“双一流”建设纵深推进，第五轮学科评估成绩优异，ESI前百分之一学科达到16个，其中前千分之一有5个，学科整体水平和国际竞争力全面提升；按照“四个面向”，持续强化基础研究和核心技术攻关，在城市更新、环境保护、交通运输、信息技术、深空探测、生命医学等领域取得了重大原创性研究成果，新增三个全国重点实验室，服务国家战略科技力量和能力持续提升；积极参与雄安新区、粤港澳大湾区、长三角生态绿色一体化发展示范区等国家重大战略；推出“同济大学对德合作2.0战略”，进一步拓展和深化全球合作网络，开辟国际交流合作新领域、新赛道；成立卓越工程师学院、国际工程师学院，开启了培养拔尖创新人才和卓越工程人才的新模式，努力为中国式现代化建设造就更多战略科技人才。

同学们，我们的母校——同济大学是一所胸怀国之大者，有深厚人文底蕴、有理想抱负、有使命追求的知名学府。同济师生勠力同心，撸起袖子加油干，矢志不渝培养堪当民族复兴大任的时代新人，将一批批品学兼优的同济学子输送到祖国最需要的地方。在2023届毕业生中，超过2600名学子选择继续深造，超过2700名毕业生奔赴国家重点领域建功立业，910名毕业生俯身基层服务社会，践行到祖国最需要的地方去，把论文写在祖国大地上。

同学们，在你们即将踏上新征程之际，我有几点嘱托，与大家共勉：

第一，做一个有情怀的人，在国之大者中成就小我。

青年的命运，从来都与时代紧密相连。116年来，同济学子始终与祖国同呼吸、共命运，用脚踏实地的行动和实实在在的成绩，践行与祖国同行、以科教济世的诺言。

85年前，老校长李国豪以“国破需勇士，兴国需英才”的信念，矢志科学救国，远赴德国深造。1946年学成后毅然回国，致力于培养国家急需的建设人才，开创了中国大跨度桥梁自主设计建造的多个“世界第一”，创造了我国70％以上的大跨度桥梁由同济人设计建造的光辉业绩。

同济人应国之需、主动担纲，组成“集团军”，5年来，以周俭、汤朔宁等工程勘察设计大师为领军的600余位同济人积极投身雄安新区的规划建设之中，夜以继日，忘我工作，展现出同济人强烈的使命担当、高超的规划设计、精湛的工程技术、精细的组织管理，为把雄安新区打造成为“中国式现代化的样板城市”作出了突出贡献，充分展现了同济人的专业功底和精神风貌。

同济天下，是同济人家国情怀的真实写照。今年，又有181位毕业生获得扬帆奖。其中，扬帆奖特等奖获得者、环境科学与工程学院本科毕业生央金拉措，把建设家乡作为人生志向，将为西藏电力事业贡献自己的青春力量；扬帆奖一等奖获得者、外国语学院本科毕业生余金龙，志愿到祖国西南边陲的维西傈僳族自治县，积极响应党中央“沪滇对口帮扶”政策，毫不犹豫报考云南省偏远山区县级选调生岗位，立志在乡村振兴中贡献自己的力量。扬帆奖获得者、口腔医学院硕士毕业生蔡宇艺，曾赴四川李庄支教，切身体会到扎根西部、报效祖国的崇高使命，毕业后选择参军入伍；扬帆奖获得者、交通运输工程学院博士毕业生王小农，在博士论文研究的过程中，深切感受到发展祖国国防科技事业的使命责任，将自己的职业规划与祖国国防科技事业紧密融合，将前往军工企业，立志科技强军、科技报国。

同学们，你们生逢伟大时代、肩负民族复兴光荣使命。希望同学们传承同济人“与祖国同行、以科教济世”的精神血脉，心怀国之大者，将个人理想融入国家发展、时代进步的大潮，勇挑重担，与母校一起，共同续写新时代新的同济故事。

第二，做一个有韧性的人，在不懈奋斗中磨砺意志。

同学们，实现梦想的道路一定会伴随着崎岖坎坷、荆棘丛生，艰难困苦、玉汝于成，唯有发扬不懈奋斗的精神，淬炼自强不息、发愤图强的意志，才能“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”。

海洋与地球科学学院的汪品先院士，在82岁高龄时还三次深潜南海，孜孜不倦探究深海奥秘，被誉为“深海勇士”。今年87岁高龄的他依然每天早出晚归，坚守海洋楼挑灯夜战、潜心研究，成为国之楷模。本月17日，建筑与城市规划学院常青院士走进央视《开讲啦》栏目，讲述团队历时13年坚持修复海口骑楼老街工程的故事。常青院士承担的许多工程都是“马拉松”式的，一直致力于“风土建筑”的再生，他说：“人的一生能够把一件事做好，就不容易。”

同济人坚韧不拔的品格，必将在师生间的言传身教中得以传承。汽车学院硕士毕业生陈涵晟，专注攻克智能感知系统中视觉三维定位难题，通过锲而不舍地学习、实验和试错，终于设计出稳定的高性能算法，在人工智能国际顶级会议CVPR上发表论文，并获最佳学生论文奖。暑假后他将赴斯坦福大学继续深造。医学院博士毕业生孙维言，为减轻临床中传统肺部穿刺术给患者带来的疼痛，设计完成了4项临床试验，历经5年持续优化，最终使肺部穿刺成功率提升40%，并发症发生率降低87.5%。毕业后，他决心投身高端智能手术机器人的研制开发，致力于我国医学装备领域的科技自立自强。

同学们，没有唾手可得的成功，只有厉兵秣马的前行，希望同学们敢于面对挑战，勇于在艰苦奋斗中磨砺意志，将根植于中华文明的奋斗精神，勃发于中国式现代化建设的伟大事业之中，用青春的汗水浇灌出美好的未来！

第三，做一个有底气的人，在终身学习中厚积本领。

“梦想从学习开始，事业靠本领成就。”当前，世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，人工智能已成为重要的驱动力量，正在重塑所有的行业。在这一变局之下，唯有通过学习增强知识储备、专业素养，练就过硬本领，才能把握主动、从容应对。

同济人始终坚信“无论什么时候，国家都要靠实力说话，人都要靠能力说话”。就在两天前，从联合国传来振奋人心的好消息，同济大学杰出校友徐浩良就任联合国副秘书长，徐浩良是我校土木工程学院桥梁工程系79级的本科校友，他取得的这一成就既得益于在大学期间打下的坚实基础，也归功于他近30年来在国际舞台上始终保持敢闯敢干、勤奋坚持的精神，特别是为全球发展事业作出的突出贡献。面对新征程新挑战，同济人敢想敢试，刻苦钻研，不断书写新时代的光荣与梦想。水陆两栖飞行器“同济飞鱼”一经问世，就受到了国内外的广泛关注；不久前，医学院的周彩存教授当选国际肺癌研究协会候任主席，这是该协会成立近50年以来，首位来自中国大陆的专家当选该协会主席；建筑与城市规划学院袁烽教授获国际建筑师协会“2023奥古斯特·佩雷建筑技术奖”，成为获此奖项的首位中国学者。我想，他们之所以能成为“首位”，一定源于长年深耕专业的厚积而薄发。

靠学习走向未来，不是一句空话，而是在不断磨砺中总结出来的成长经验。材料科学与工程学院本科毕业生李智睿，66门课程满绩，潜心“造船”，带领团队获美国ASCE混凝土轻舟赛太平洋赛区线上赛第一名，保送清华大学深造。数学科学学院本科毕业生钟心岚，60门课程满绩，曾获中国高校SAS数据分析大赛一等奖等多项大奖，保送北京大学深造。更加让我们骄傲的是，这一届的本科毕业生中，有88个学霸宿舍全员升学深造，他们彼此鼓励、相互成就。

同学们，未来已来，唯变不变。毕业只是人生的转场，终身学习的进程刚刚开启，面对瞬息万变的未来，持续充电才能跟上时代的步伐，要坚决对“躺平”说“不”，切忌在必须不懈奋斗的青春里选择“放过自己”。希望同学们将学习作为一辈子的事，不断感悟人生、提升境界，让勤奋学习、终身学习成为我们的终身习惯，成为人生远航的不竭动力。

同学们，青春是用来奋斗的。大家要始终践行“同济天下、崇尚科学、创新引领、追求卓越”的新时代同济文化，做奋斗者，做追梦人，心有所向，砥砺前行。

亲爱的同学们，再过4年到2027年，母校将迎来120周年双甲子校庆；再过12年到2035年，伟大祖国将基本实现社会主义现代化；到本世纪中叶新中国成立一百年，将实现第二个百年奋斗目标，建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。无论哪一个时间节点，你们都是参与者、奋斗者、见证者。希望同学们以激情和理想追梦，以奋斗和贡献圆梦。祝愿大家常葆志气、骨气、底气，早日收获奋斗的成功与幸福。

最后，祝大家毕业快乐、前程似锦！母校的大门永远向你们敞开！

谢谢大家！

(责编：郝孟佳、熊旭)