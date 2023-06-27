人民网北京6月27日电 天幕、灯光、舞台、音乐……夏日的校园敲响离别的钟声，毕业的脚步越来越近。日前，同济大学在四平路校区和嘉定校区的户外草地上搭建大型露营设施，邀请研究生导师、毕业生与同学相聚天幕下，共叙师生情谊，畅谈人生理想。

草地的中心舞台上，众多师生自发献上演出，唱歌、跳舞、武术、古筝、吉他……中心舞台下，同学们挥舞着荧光棒、灯牌和手机闪光灯，热情回应着这场温情的派对。

“祝福大家勇敢地闯过了这一关，顺利毕业！”“无论未来怎么样，都要坚守初心。”“希望大家开心！做自己想做的事情，也为社会贡献一份应有的力量。”老师们纷纷上台为全体毕业生送上真诚祝愿。

面对老师的祝福，同学们也以告白回应。“老师们辛苦了！”“感谢同济给我们办了这场无与伦比的毕业派对！”他们将带着母校给予的爱和勇气奔赴下一段旅程。

时值毕业季，同济大学此前还推出了“我为毕业生做一餐”的活动，来自浙江大学、华中科技大学、山东大学、西南民族大学和南京航空航天大学的多位厨师，在同济大学食堂开设“美食专窗”，广邀同学们品尝各地美食。此外，学校还为全体毕业生准备了“鹏程万里”“如日方升”等5个毕业套餐，邀请他们免费品尝“前程似锦”毕业面。（李依环、实习生张婉柔）