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湖南师范大学举办2023年校园开放日活动

2023年06月27日17:01 | 来源：人民网-教育频道
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湖南师范大学举办2023年校园开放日活动。校方供图
湖南师范大学举办2023年校园开放日活动。校方供图
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人民网北京6月27日电 26日，湖南师范大学举行2023年校园开放日，来自全国各地的考生和家长走进校园，全方位了解学校办学环境、专业特色、高考志愿填报政策等，与各院系师生面对面交流，感受校园的风貌。

当天，复旦大学、南京大学、中国人民大学、北京师范大学、华中科技大学、同济大学、南开大学、天津大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、华东师范大学、厦门大学等80所高校也现场参展宣传。活动吸引了千余名考生和家长前来现场咨询。

湖南师范大学党委书记蒋洪新对各高校、家长及考生的到来表示欢迎，并与现场的工作人员进行交流，了解现场的咨询情况。他表示，希望老师们为学生和家长提供优质的咨询服务，帮助他们找到合适、心仪的学校。

开放日期间，湖南师范大学还特别开放世界一流建设学科展览厅、图书馆、校史馆、博物馆、地学博物馆、动植物标本馆、天文馆、学生职业发展中心、部分院系实验室、教学楼等供各高校、考生和家长参观，着力展示学校“倚麓山云气，敞湘水胸怀”包容并蓄的校园文化和舒适便捷的环境设施。

据介绍，湖南师范大学创建于1938年，位于历史文化名城长沙，是国家“双一流”建设高校、教育部与湖南省重点共建“双一流”建设高校、教育部普通高等学校本科教学工作水平评估优秀高校、湖南省“世界一流学科建设高校”。学校设有24个学院，现招生本科专业92个，本科和研究生教育覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等11大学科门类。（李依环、董飞）

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