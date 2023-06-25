人民网北京6月25日电（记者秦迪） 日前，世界遗产文化传播论坛在中国传媒大学开幕。世界遗产文化传播作为遗产信息流动过程、影响效果的总和，在世界遗产发展过程中不断促进不同文明的价值认同、维护遗产可持续性发展。在人类命运与共的责任下，展现多样的文明和文化，建立世界遗产文化传播的语境，对于推动世界文明互鉴、共享具有重要意义。

活动现场。中国传媒大学供图

中国传媒大学校长张树庭在致辞中指出，如何通过文化遗产和传播的有机结合让中华民族的现代文明展示更生动，交流更精彩，推动不同文明在平等对话包容中得以延续发展是高等教育者和研究者要用心、用情、用力去回答的时代之题。

北京市文物局党组书记、局长陈名杰结合北京在世界文化遗产保护和利用工作中的经验，提出世界文化遗产应更加突出价值挖掘，增强人们的历史自觉和历史自信；更加突出系统保护，全面提升文物保护管理水平；更加突出活化利用，让更多文物和文化遗产活起来；更加突出公众参与，不断提高人民群众的获得感和幸福感；更加突出交流互鉴，让文化文明成果全世界共享。

联合国教科文组织驻华代表处代表、主任夏泽翰为论坛召开发来祝贺视频，并强调“世界文化遗产，要重视价值的保护，也要重视传播和交流，可持续地利用世界文化遗产，进行继承和发扬"。

在为期两天的论坛中，来自中国外文局当代中国与世界研究院、清华大学、山东大学、暨南大学等的多位专家学者以及来自黎巴嫩、阿尔及利亚、印度、韩国、泰国的国际嘉宾围绕“世界遗产国际传播与文明交流互鉴”“世界遗产的价值传播与新技术应用”和“世界遗产突出普遍价值的物态展示与阐释”三项议题，开展了深入交流和探讨。

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