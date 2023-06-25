原标题：成都大运会火炬在重庆传递

成都第31届世界大学生夏季运动会重庆站火炬传递仪式于6月24日上午9时许在重庆大学启动。

“时值成都大运会倒计时34天，我们以‘双城故事’为主题，在重庆大学举行第四站火炬传递，为成渝地区双城经济圈建设增添新活力。”中共成都市委常委、宣传部部长，成都大运会执委会执行副主席辜学斌表示，通过火炬传递传播梦想和友谊，大运理念和体育精神将在巴蜀大地广泛弘扬，全球大学生和社会各界人士将更加了解中国，向往成渝。

重庆大学校长王树新表示，重庆大学坚持“健康第一”的教育理念，努力涵养阳光健康、拼搏向上的校园体育文化，不断强化“教会、勤练、常赛”，定期举办竞技性和群众性体育活动。“广大青年学生不仅可以在学校的体育活动中享受乐趣、增强体质、锤炼意志，更能够通过此次火炬传递，以重大为窗口更好地走进重庆、读懂中国、拥抱世界。”

“生逢其时，重任在肩。”重庆大学学生、火炬手代表李坤荦说，自己将笃定“强国复兴有我”的信念，“握紧时代接力棒，跑出青春好成绩。用奋斗之炬点亮青春之光，以奋斗之志答好青春之卷、时代之卷、强国之卷”。

成都大运会火种盆和火炬“蓉火”相继点燃后，在火炬传递主题曲《我们都是追梦人》的旋律中，重庆站第一棒火炬手、羽毛球奥运冠军李雪芮接过火炬，从重庆大学主教学楼出发，开启了当天的火炬传递。在31棒火炬手的接力传递下，火炬沿着约2.5公里的路线经过了重庆大学民主湖、思群广场、图书馆、理念墙等标志性点位。

重庆站火炬传递圆满成功之后，成都第31届世界大学生夏季运动会火炬传递将前往宜宾，回到四川省内进行。（记者黄汉鑫）

(责编：李依环、熊旭)