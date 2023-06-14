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聚焦“大思政课”本质要求 中国矿大举行理论研讨会

2023年06月14日11:21 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月14日电 日前，中国矿业大学教学学术研究重大课题“锻造‘强国先锋’的大思政课改革创新研究”开题论证会暨深刻把握“大思政课”本质要求理论研讨会举办。

会上，总课题首席专家、中国矿业大学马克思主义学院教授亓光围绕研究的总体设计进行了课题整体说明，四个重点子课题负责人分别就“思政小课堂”课程建设创新、“社会大课堂”实践教育体系构建、“网上云课堂”系统建设方案以及“大思政课”的“学理、道理、哲理”贯通问题等进行了开题汇报。与会专家就大思政课改革创新、实践教学基地建设等提出了建议。

北京大学博雅讲席教授顾海良指出，推进“大思政课”建设，必须重视解决超前战略布局、有力应对变局、奋力开拓新局等三个关键问题。他强调，认识与实践的融合程度直接影响育人与教学效果，课堂教学与社会实践的有机结合体现了教师的思想理论水平。教师在教学内容中要关注社会、生态文明、教育科技人才等热点问题，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。

据悉，近年来，中国矿业大学全面推进大思政课改革创新，凝练提出以培养“强国先锋”为核心的思政课教学改革理念，不断完善思政课教学体系，增强课程吸引力。中国矿业大学党委书记刘波指出，学校正在加快形成“思政课程+课程思政+日常思政”的大思政工作格局，不断加强大思政课师资队伍建设，打造“矿大品牌”的大思政课改革创新成果，为锻造更多的“强国先锋”贡献矿大力量。（孙竞、实习生张婉柔）

(责编：李依环、熊旭)

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