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广西马山县发力攀岩事业

山里娃跳起“岩上芭蕾”（一线调研）

本报记者 李 纵 郑 壹
2023年06月13日08:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：马山籍选手韦芳婷在比赛中。
　　赵志岸摄（人民视觉）
　　图②：游客在三甲攀岩小镇乔老河中划船。
　　黄 羽摄（人民视觉）
　　图③：游客在三甲攀岩小镇体验攀岩。
　　马山县委宣传部供图
　　制图：张芳曼 汪哲平

　　游客在三甲攀岩小镇露营。
　　黄 羽摄（人民视觉）

　　核心阅读

　　山石丛立，广西马山县曾经发展艰难；攀岩运动，带动这里转型发展。6年多来，马山县依托得天独厚的岩壁资源，举办多场赛事；推进攀岩运动进校园，培育后备人才；运营攀岩小镇，发展体育旅游产业，带动村民增收致富……走进马山县，感受体育运动的独特魅力。

　　

　　红水河畔，石山连绵。从广西壮族自治区南宁市区驱车约100公里，便来到全国首个攀岩特色体育小镇的所在地——马山县。

　　自去年8月以来，马山县先后举办了广西青少年攀岩锦标赛、中国攀岩自然岩壁系列赛（广西马山站）和广西壮族自治区第十五届运动会攀岩比赛等活动。攀岩小镇人气日益高涨，与此同时，一支由当地娃娃组成的国家少年攀岩集训队（以下简称“国少队”）也引起了人们的极大关注。这支队伍在国际国内大赛中屡创佳绩，带领一个又一个孩子走出深山、拥抱未来。

　　攀岩和马山因何结缘？农村学校与国家集训队有怎样的故事？曾经的国家级贫困县如何依托攀岩产业走上致富之路？带着这些问题，记者走进了马山县。

　　找到方向，石头山成了“香饽饽”

　　在金刚山岩场的自然岩壁上，几名攀岩爱好者正向上攀爬。“攀岩圈的人逐渐都知道这里了。”田家怡来自西安，有两年攀岩经验。“这里”，指的是马山县古零镇羊山村三甲屯，是攀岩小镇的中心区域。

　　全国首个攀岩特色体育小镇为何落户马山县？这还得从2017年的一场攀岩比赛说起。

　　2017年5月，中国—东盟攀岩精英挑战赛在三甲屯开赛，比赛吸引了来自世界各地的138名专业选手和攀岩爱好者参加。“当时我们还邀请了中国登山协会的成员，看到这里的自然岩壁后，他们直夸‘干净、整洁，非常适合发展攀岩项目’。”马山县文化广电体育和旅游局局长黄旭进回忆。2017年8月，在国家体育总局登山运动管理中心、中国登山协会和当地政府的推动下，全国首个攀岩特色体育小镇落户马山县，给“因山而困”的人们带来发展的新机遇。

　　马山县属于典型的喀斯特地貌，石山丛立、土壤瘠薄，产业发展一度十分困难。“以前，村民们看着大山直犯愁，想的是怎么把山打掉、把石头卖掉。没想到，现在这石头山竟成了‘香饽饽’。”古零镇镇长黄麟惠不禁感慨。

　　得益于优良的自然岩壁条件，马山县找到了发展方向。三甲屯举办了中国—东盟攀岩精英赛、中国—东盟山地户外体育旅游大会攀岩大师赛等一系列国际国内攀岩赛事，马山县攀岩小镇的名声越来越响。

　　有了土壤，“育种”工作也不能耽搁。为培育后备人才，2018年，中国登山协会、广西壮族自治区体育局、南宁市体育局和马山县人民政府签署合作协议，决定成立国家少年攀岩集训队（马山组）。“我们邀请国家攀岩队教练、洲际定线员、全国优秀攀岩运动员等53人走进全县23所学校，担任专（兼）职攀岩教师，为攀岩教学、训练提供技术指导。”马山县教育局副局长陆珍介绍。

　　在多方努力下，“攀岩进校园”计划迅速推进。目前，马山县共建成人工岩壁3254.72平方米，实现全县11个乡镇学校攀岩设施全覆盖，惠及学生1.8万余人。为了让更多孩子认识攀岩、爱上攀岩，马山县教育局还大力推进体教融合。全县有23所中小学开设了攀岩课，古零镇初级中学还组织编写了校本教材《攀岩》，每班每周都会上一节攀岩课。“课上主要讲解攀岩的理论和技能，希望能激发孩子们的兴趣，帮助他们健康成长。”国少一队教练何琪说。

　　向上攀登，孩子们看到更广阔的世界

　　走进古零镇初级中学的攀岩馆，映入眼帘的是一面15米高的岩壁，上面并排设置了两条攀岩速度赛标准赛道，每条赛道上分布着11个脚点和20个手点。速度赛道旁边是更“崎岖”的难度赛道，与之相接的是4.5米高的攀石赛道。攀岩比赛分速度、难度、攀石3个大项，难得这所山区学校拥有全种类赛道。作为西南地区最大的室内专业攀岩馆，众多攀岩赛事在这里举行。

　　为了方便管理，国少队在马山设置了两支队伍，一队设在古零镇初级中学，二队设在马山中学。“一队有30多名队员，大多是初中生和小学生，白天上课，晚上6点开始训练，一直练到晚上9点；二队有50多名队员，以高中生为主，除了晚上训练，上午10点到11点半也有训练。”国少二队领队李云侠介绍。

　　上午10点，马山县学生韦俊欢便来到人工岩壁下，开始了一天的训练。他加入国少队已经5年多了。目前，男子速度赛的世界纪录是5.0秒，韦俊欢希望今年自己的成绩能达到5.5秒。

　　5年前，韦俊欢参加了国少队的选拔考核。考核很严格，除年龄、身高、体重、臂展等基本要求外，还要参加3个月的试训，熟悉攀岩的基础训练项目，通过最后的模拟考核才能转正。“为保证队员全面发展，速度、难度和攀石这3个项目，我们都要出题考核。”何琪说。

　　队员入选后，教练会制订详细的训练计划，并根据每名队员的实际情况做相应调整。国少二队教练王超介绍：“在攀岩运动中，速度项目就像百米赛跑，对爆发力要求较高，因此我们会着重做仰卧收腹、平板支撑以及实心球多角度的砸、抛运动；对难度项目和攀石项目来说，加强悬吊式力量是关键，需要借助弹力带做负重抗阻和单杠训练。”

　　“我以前有些腼腆，攀岩让我变得自信，训练和比赛中的每一次突破都让我很有成就感。”国少二队队员卢思炎说。而对韦俊欢而言，学习攀岩像打开一扇窗，“和来自全国各地的选手切磋，不仅可以取长补短，也让我见识到更广阔的世界。”

　　起步艰难，国少队曾经缺生源、缺教练

　　“耽误学习怎么办？”“学攀岩有啥出路？”国少队最初征集队员时，这是家长问李云侠最多的两个问题。2019年9月，作为国家攀岩队助理教练的李云侠被派往马山中学组建国少二队，他们遇到的一大难题就是生源问题，很多家长甚至觉得攀岩是“不务正业”。

　　2019年，当地出台了《马山县义务教育阶段攀岩特长生升学办法》，明确符合条件的攀岩特长生可特招进入当地重点中学。“升学通道打通了，给家长们吃了一颗‘定心丸’。”李云侠说。此外，马山县每年会举办5至6场攀岩月赛，根据月赛排名，推优参加全国的攀岩比赛。

　　攀岩成为东京奥运会的正式比赛项目后，越来越多的国际国内攀岩比赛竞相举办。很多家长看到自家孩子的月赛名次不错，还有机会参加大型比赛，态度慢慢转变。

　　除了为孩子们提供升学保障，马山县还与广西科技大学、广西体育高等专科学校等高校达成合作，为高校输送攀岩人才。

　　“哪怕以后不做专业运动员，也可以去攀岩馆当教练，或者去学校做攀岩教师。有一技之长，未来也能多个机会。”李云侠的话说到了家长心里，孩子们学习攀岩的热情逐渐被点燃。

　　渐渐地，生源稳定了，师资的问题凸显出来。“目前，县里的培训主力是中国登山协会派下来的教练，本土编制的攀岩教练较少。以古零镇初级中学为例，目前，我们只有2名编制教练，剩下3名都是外聘的。”黄旭进介绍。

　　何琪就是其中一名本土编制的教练。2018年2月，从广西科技大学社会体育指导与管理专业毕业后，何琪便入职古零镇初级中学，成为一名攀岩教练。虽然家人一度不太理解，但马山县对攀岩事业的大力支持，以及孩子们对攀岩的渴望让何琪对未来很有信心。“今年，我们将联合中国登山协会举办2至3期针对攀岩教练的培训班，希望帮助教练们更新知识储备，强化专业技能。”黄旭进说。

　　崭露头角，马山运动员获得百枚大赛金牌

　　抹好镁粉，15岁的胡李胜双手握紧岩壁上的手点，右脚踩在距离地面约1米高的脚点上，屏息凝神，静候发令。3秒倒计时结束，他便蹿跳出去。脚尖用力蹬踩，双腿轮流发力，双手交替上攀，身体在近乎垂直的岩壁上有节奏地迅速移动，像在跳一曲岩上芭蕾舞。

　　在观众的呐喊声中，胡李胜一气呵成，以7.49秒率先拍板完攀。随着腰间的安全绳缓缓降落，他松了一口气，咧开嘴笑了，“这是我目前的最好成绩！”

　　胡李胜练习之初，成绩经常垫底，经过教练悉心调教，他找到了自己的优势。在去年举行的广西壮族自治区第十五届运动会攀岩比赛中，他获得了甲组男子标准速度决赛亚军。

　　“我很喜欢攀岩，再难也从没想过退缩。”李彦郯今年14岁，在比赛中总能冷静地找出最佳攀爬路线。去年，她获得广西区运会攀岩项目甲组女子难度决赛冠军和攀石决赛亚军。

　　“平常训练我们都按正式比赛的要求来。”作为教练，何琪很高兴马山少年被人们“看见”。

　　去年11月，攀岩项目首次列入广西区运会比赛项目，来自马山的运动员共摘得9枚金牌、8枚银牌、9枚铜牌。参加甲组女子速度赛（标准赛道）的黄欣怡更是以8.245秒的成绩打破了全区纪录。

　　截至2023年5月，马山县运动员共参加多项国际国内比赛，累计获得金牌100枚、银牌90枚、铜牌80枚。

　　蓬勃发展，体旅融合助力乡村振兴

　　娃娃们争气，像一张张名片，擦亮了马山的招牌。如何把人气变为收益、带动当地发展？

　　马山县引入公司负责攀岩小镇的运营和管理。目前，在攀岩小镇的中心区域内，已开发22面岩壁、553条专业攀岩线路，建成了登山栈道、攀岩平台、专业攀岩馆、索道攀岩（飞拉达）、汽车营地、露营大草坪等配套设施。“专业运动员可以享受比赛，不会攀岩的人也能在这里享受户外运动的乐趣。”三甲攀岩小镇景区运营管理负责人廖洪诗说。

　　体育产业发展起来了，村民们守着大山也富了口袋。

　　羊山村村民梁芳玲以前在外务工，攀岩小镇开业后便回到村里，在村委会的统一培训下，他成为飞拉达基地的安全员。“我的工作主要是帮游客穿脱头盔、安全带、手套，有时候帮忙搭帐篷和烧烤，每月能挣3000多元。每到节假日我都忙不过来，收入也更多！”梁芳玲笑着说。

　　黄梦姿跟随丈夫来到攀岩小镇，在金刚山岩场附近的“攀岩之家”当起了管家。黄梦姿介绍，除了提供歇脚的地方，“攀岩之家”还有染香囊、石膏拓印、陶泥DIY等项目，这就拓宽了老人、儿童等客源。随着体育旅游深度融合，经营业态越来越丰富，2022年，马山县接待旅游人数达到400多万人次，旅游收入共计26.89亿元，有力拉动了消费，助力乡村振兴。

　　“未来，我们还将完善攀岩小镇的基础设施建设，组织开展微型马拉松、骑行、越野等户外短途运动体验项目，培养体育旅游新业态，把马山攀岩的招牌越擦越亮！”黄旭进说。

　　《 人民日报 》（ 2023年06月13日 15 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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