袁丽峰

原标题：没有所谓的“好专业”，只有适不适合

高考结束后，考生和家长最关注的就是如何选一个“好”专业。实际上，没有所谓的“好”专业，只有“适合”的专业。在一定程度上，选择专业就意味着选择今后从事的职业和行业，行业发展对个人前途影响巨大，要顺应时代做出选择，坚持把自己的人生追求同国家发展进步、人民伟大实践紧密结合起来，以国家发展、民族复兴为前提谋划个人的成长发展和人生定位。在人生坐标系中看待专业选择时，学生需着重兼顾专业方向、个人特质、国家需求、行业变迁等多个维度。

深入了解目标专业的内涵方向

术业有专攻，清楚认识专业的培养方案和主要研究方向，是选择专业的根本前提。近期，教育部等多部门发布了《普通高等学校本科专业目录》《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》等一系列文件，为高校专业调整指明了方向。目前，全国普通高校本科专业布点总数6.6万个，较2012年新增1.7万个，撤销和停招了近1万个专业点，每年调整幅度近5%，专业动态调整力度之大前所未有，推进了一场数量足够多、力度足够大、频度足够高的专业结构改革。

因此，深入了解目标专业的内涵方向成为填报志愿中的必选项。学生们要关注政策文件、新增专业、调整专业等情况，厘清专业的门类、学科归属，查明专业的主要研究方向与未来发展趋势等。通常有两种思路可供参考，一是确定行业寻找专业，前提是学生要对行业有一定了解，比如在能源电力行业，电气类、能源动力类、自动化类的市场需求较大，而紧随其后的是电子信息类、机械类、土木工程类等专业。二是首选学校再选专业，注重学校的综合评价或地域优势，比如选择某一综合类大学，可关注其高峰学科、高原学科、优势学科并做出理性选择。另外，需要特别注意的是，同一专业在不同院校的主要研究方向也有区别，而这也意味着，自己的院校选择可能关乎未来职业发展的细分方向。学生们一定要通过查询各高校专业培养方案进行细致了解，如遇疑惑之处可找学校老师咨询求解。

尊重兴趣特长等个性特质

契合个性特质是专业选择的关键要素之一。每个人都有独特的人格特质，你的兴趣、性格、能力和价值观，与所从事职业的工作性质和条件要求越接近，工作效率就越高，人生出彩的可能性也越大。

如何判断自己的个性特质？笔者建议学生们通过专业测评进行判断。需要说明的是，不能简单将“兴趣爱好”等同于“职业志向”，就像喜欢打游戏的学生不一定适合软件开发专业，喜欢开车的学生也不一定适合车辆工程专业，等等。霍兰德人格类型理论将人格分为现实型、研究型、艺术型、社会型、企业型与常规型，且个体的工作满意度取决于个性特质与对应职业环境的匹配程度，二者相适配时满意度最高。学生可设想，自己究竟是更喜欢与人、物（机器）还是思想（创意）打交道。假设你是喜欢与物打交道、喜欢动手操作，而不喜欢处理人际关系、抽象分析偏向实际型，就适合机械操作类、计算机硬件类、技术类等专业。当然，最重要的专业选择依据，还是学生个人意愿，同时要兼顾性格、能力等其他因素。个人特质视角仅可指向专业大类，找到对应的职业特质，其中的细分专业还要具体分析。

瞄准国家战略需求作出专业选择

党的二十大报告指出，当代中国青年生逢其时，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。在笔者看来，青年学生应该将人生成长成才融入国家发展大局，在与祖国同频共振中汲取前行力量，实现人生价值。由此出发，选择专业时有如下几类值得重点考虑。

一是厚积而薄发的专业。喜欢基础学科的学生可瞄准科技重大基础性创新，申报“强基计划”、基础学科拔尖人才培养基地等，要做好投身基础研究、长期潜心做学问的规划准备。这类专业突出科学精神、创新能力和批判思维的培育，旨在培养更多科技创新的高层次研究人才。

二是专项而精尖的专业。喜爱实践研究的学生可瞄准科技攻关自主创新，申报交叉学科，如智能医学、人工智能法学、智慧农业、智慧水利、绿色建筑等专业。这类专业突出问题导向、交叉融合、数字化转型，旨在培养更多解决“卡脖子”关键难题的专门型人才。

三是急需而艰苦的专业。喜好钻研的学生可瞄准国家战略急需的“冷门”专业，填报中华早期文明、生物育种、国际事务、应用伦理、密码学等专业，要有“坐得住冷板凳”的坚定意志和科学研究精神。这类专业旨在培养未来在国家战略急需细分领域有所建树与突破的专家型人才。除此之外，学生可以通过科研机构、高校重点实验室、新兴交叉学科培养基地等多渠道深入了解急需专业分别是什么，行业前沿发展到什么程度，未来要学哪些内容等，帮助自己作出理性判断。

关注社会发展需要的行业变迁

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，直接影响行业职业的发展变迁。学生们要关注高质量发展这一关键主题，围绕构建新发展格局的战略部署，顺势而为明确专业定位。

一是要抓住快速发展学科的上升机遇期。勇于探索尝试的学生可选择如通用人工智能、生命科学、新能源等专业。跟随行业前沿的持续改革创新，学生的职业生涯也会得到跨越式发展。二是重视传统学科的核心专业。期待职业保持长期稳定的学生可选择如师范类、中医药、营养学、艺术类、建筑类、运动康复等专业。三是关注应用广泛的实用专业，注重通用性而暂未明确细分职业方向的学生，可选择如机械类、管理类、计算机类等专业，这类专业通用性强、适用场景多，能为学生提供更宽口径的职业发展道路。

（作者：袁丽峰，系东北电力大学高校思想政治工作创新发展中心副教授）

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