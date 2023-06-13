原标题：2023年为中西部乡镇定向免费培养本科医学生6150人

近日，教育部办公厅发布《关于做好2023年中央财政支持中西部农村订单定向免费本科医学生招生培养工作的通知》指出，2023年中央财政支持高等医学院校为中西部乡镇卫生院培养订单定向免费五年制本科医学生共计6150人，专业包括临床医学、中医学、蒙医学和维医学。

据了解，中央财政支持的免费本科医学生订单定向招生计划在有关学校的本科层次招生来源计划中单列编制，计划性质为“国家免费医学生”。报考免费医学定向招生计划的考生均须参加当年全国统一高考，实行单列志愿、单设批次、单独划线，只招收农村生源，在本科提前批次录取。生源不足时，未完成的计划通过补征志愿方式从高分到低分顺序录取，直至完成计划。

通知指出，鼓励有条件的省份结合本地区实际情况，积极探索按照考生户籍以县为单位定向招生的办法，由各省级教育行政部门根据用人需求以县为单位安排招生计划，只招收定岗单位所在县农村生源。生源不足时，未完成的计划面向全省农村学生补征志愿，并按补征的考生志愿及录取要求，从高分到低分顺序录取，直至完成计划。

免费定向本科医学生录取后、获得入学通知书前，须与培养高校和定向就业所在地的县级卫生健康、人力资源社会保障行政部门签署定向培养和就业协议。免费定向本科医学生在学期间户籍仍保留在原户籍所在地，毕业后可按有关规定迁入定向就业所在地。

据悉，免费定向本科医学生只招收农村学生，报考学生须同时具备下列条件：符合2023年统一高考报名条件；本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地须在农村，本人具有当地连续3年以上户籍；本省份规定的其他条件。采取以县为单位定向招生的地方，报考学生除同时具备上述条件外，本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地须在定岗单位所在县农村。

（记者陈鹏整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)