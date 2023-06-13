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将思政教育融入教学实践科研中

2023年06月13日08:42 | 来源：光明日报
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原标题：将思政教育融入教学实践科研中

　　 近日，湖南工业大学举行了一场精心安排的颁奖礼，在全校1万余名已修满五门思想政治理论课的2020级同学中，表现优异的同学，被授予“思想政治理论课学习标兵”荣誉称号。

　　 “推进思想政治教育现代化，从学校层面就是要创新思政教育教学模式，整体推进新时代学校思想政治理论课改革创新，深度挖掘专业课程蕴含的思想政治教育资源，解决好专业课程与思政相互配合的问题。”湖南工业大学党委书记刘望说。

　　思政与特色专业课融合

　　 杨慧媛是外国语学院的任课教师。从教以来，她一直琢磨如何将思政内容在《商务口译》教学课堂上“润物细无声”，相关教学改革更是直接参与。2020年，杨慧媛在首届全国高等学校外语课程思政教学比赛中获特等奖。

　　 商务口译课堂上，在讲到环保主题单元时，杨慧媛没有直接输出大道理，而是邀请学生玩一个“俄罗斯方块”的游戏。方块上标明了一些关于环境保护的专业词语，例如“二氧化碳”，学生在方块下降的过程中进行口译。游戏速度逐渐加快，学生翻译不过来，则挑战失败。这时杨慧媛说道：“在这场游戏当中，我们或许有再来一次的机会，但如果玩这场游戏的是地球，碳元素也就是这些方块堆积得越来越高，它是没有机会重新再来的。”同学们恍然大悟，明白了杨慧媛的用意。

　　 在外国语学院2002班的学生王俊看来，杨老师把一些晦涩难懂的思想政治理论穿插在专业课堂上，通过音视频媒体、游戏、动画展示等学生喜闻乐见的方式讲述出来，让大道理通俗易懂，“同学们非常喜欢这种上课模式”。

　　课堂与校外基地互为补充

　　 在高质量完成课堂教学的同时，湖南工业大学依托校内外的多个实践教学基地，让师生真正体会到“思想政治教育无处不在”。

　　 2017年，湖南工业大学法学院首创“班级法务”这一教学模式，在“法务—班级—学生”网格化教学机制下，法学院选拔出的高年级本科生和研究生作为班级法务，定期深入对接班级进行思想政治理论和法律知识宣讲，每月赴对接班级开展两次案例分析会，每月开展一次热点事件解读与宣讲会。让学生参与到教学宣讲之中，改变机械的师讲生听的传统教学格局，让思政理论知识真正在学生圈内传播开来。

　　 2021年，湖南工业大学材料与先进制造学院和株洲市人民政府共建的“碳中和”党员教育示范基地正式揭牌。走进北汽新能源宽阔敞亮的展示馆，文化墙赏心悦目，既有“一图读懂碳达峰和碳中和”，也有国家对节能减排的目标要求，学生们浏览着馆内宣传展板、学习国家关于节能减排的相关政策。

　　拓展红色思政资源

　　 在湖南工业大学包装设计艺术学院内，十余张绣架摆放在教室中央，学生们认真学习，在绣布上飞针走线，湖南省级苗绣传承人吴英继站在绣架旁和学生们讲授“苗族刺绣”的相关内容。

　　 湘西苗绣是第五批国家非物质文化遗产代表性项目。2019年，湖南省苗绣研究基地正式落户湖南工业大学包装设计艺术学院，学校创新创业团队紧扣红色主题，在十八洞村及周边贫困地区建立科研基地，学生深入湘西开展调研、实操，通过“互联网+”，让苗绣从“指尖技艺”转变为“指尖经济”。

　　 近年来，一批针对非物质文化遗产发展的科研基地陆续“出炉”，这些饱含红色血脉的科研基地，让红色文化展现出时代价值，让科研更“接地气”。

　　 “创新思想政治教育教学模式，高校责无旁贷。我们要进一步将思政教育全面落实于教学、实践、科研当中，精准对接师生需求，全面关爱学生，为提升思政教育效果、推进思想政治教育现代化作出更大贡献。”刘望说。

　　 （记者 龙 军 禹爱华 通讯员 罗咸辉）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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