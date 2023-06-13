原标题：一门“爆款”思政课背后的“流量密码”

“这款优质的旱稻大米色泽透亮，淀粉含量少、营养成分高，吃起来特别香甜……”日前，来自山东科技大学马克思主义学院的几名在校大学生化身网络主播，在直播间卖起特色农产品，众多网友在线观看和抢购。

这可不是一次普通的“直播带货”，而是山东科技大学思政课“体验式实践教学”的现场，在场的学生们直呼“特别接地气”！

“目前，这种‘体验式实践教学’思政课已经实现了对全校学生的全覆盖，成为一门备受喜爱的‘金课’。”山科大党委书记罗公利告诉记者，近几年来，学校不断推进思政课实践教学改革，建设“大课堂”、搭建“大平台”，把思政课堂“搬”到红色基地、工厂车间、田间地头等，引导学生把理想信念转化为报国为民行动。

“大班授课”变为“小组研学”

“艳芳，我们拍摄的科普视频获奖啦！”日前，山科大视觉传达专业2018级学生黄艳芳一大早便被同学的欢呼声吵醒。原来，他们一起摄制的《泊里红席》系列科普视频获得山东省科普创作大赛二等奖。

一群非影视专业的学生，为何聚在一起做了一件特别“燃”的事？这缘于一门《思想政治理论课综合实践》课程。黄艳芳和5名同学把视线集中在传统手工艺上。三个多月的时间，他们摄制了一系列文化科普宣传片，既传承发扬了中华优秀传统文化，又坚定了文化自信自强。

“枯燥”“没意思”……这是不少学生对传统思政课的印象，可山科大《思想政治理论课综合实践》课堂却是一片火热。

这门“爆款”思政课到底有何“流量密码”？

“传统的大班思政授课是灌入式教学，学生上课多半是被动应付考试拿成绩，很难达到真学、真懂、真信、真用的效果。”山科大马克思主义学院副院长常春说，2019年，为了改变这一现状，学校将“提高教学针对性、实效性、说服力、感染力”作为一项课题，以《思想政治理论课综合实践》为试点，实施思政课程“授课小组制”改革，由教师主导转变为教师引导，以学生为主体转变为以学生为中心。

在这门课中，每个专业、班级的学生可以结合自身兴趣、特长组建5人左右的思政课研究性学习小组，围绕课堂教学内容和教学任务开展主题设计、社会调查、研究性学习，实现思政教学由“粗放供给”到“特色供给”的转变。

教学改革后，教了近20年思政课的叶小青明显感觉到“00后”们对思政课更亲了、近了，最重要的是学生们对思政理论有了新的体会和思考。每个小组的选题都自觉将自身发展和国家发展结合起来，一个学期下来，学生不仅完成了课程任务，家国情怀和社会责任都得到了提升。

“思政小课堂”搬进“社会大课堂”

坐落于青岛西海岸新区古镇口的军民融合主题园，是山科大2021年12月设立的学生思政实践基地。一年多来，学校已组织210多名学生陆续来到这里，开展情境体验、志愿服务等活动，引导学生在活动中受教育、长才干。

“像这样的思政实践基地，学校已经设立了14个，每个基地都聘请了学生思政导师，思政教师和思政导师的协同，让校内外的思政育人工作拧成了一股绳。”山科大马克思主义学院党委书记徐波介绍，近些年来，学校依托地方特色教育资源，建立了红色教育基地、研学教育基地、海洋科技实践基地等一批思政课实践教学基地，推出“课堂+基地”思政教学模式，把“思政小课堂”同“社会大课堂”结合起来，丰富育人主体和渠道，将多方力量整合成一个大的思政育人“同心圆”。

清明节前夕，山科大数十名学生走进青岛西海岸新区杨家山里红色教育基地，上了一堂别开生面的思政课。这里的讲解员李敏还有一个特殊的身份，便是这些学生的思政导师。

李敏带领学生研学互动，观看根据杨家山里革命史改编的情景剧……“近距离体验教科书上的历史，学习到很多党史知识，也爱上‘真理的味道’。”自动化专业大二学生王鑫说。回到学校后，王鑫还和同学成立了“红色宣讲团”，通过宣讲红色革命故事等，引导更多同学学习革命历史，传承红色基因。

“触动心灵的教育才是好的教育，接地气的思政课才能聚人气。”徐波说，实践证明，有了一批思政实践基地，原来的“最难讲”变成了“最精彩”，“纸上谈”变成“实践行”，从而把思政理论讲到学生的心坎儿上。

理想信念融入报国为民行动

“保护海洋生态，大学生应该做些什么？”今年年初，山科大思政教师周月在“开学第一课”上抛出这样一个话题。不同专业的学生结合所学专业知识，围绕海洋生态保护实践展开“头脑风暴”。

不到一星期，就有20余个兴趣小组围绕这一主题推出了相关实践活动。其中，环境工程小组的9名学生通过调查问卷、水质检测，了解到海洋水质状况，呼吁大学生承担起保护海洋的责任与义务。海洋技术专业的学生把海洋知识做成科普短片，为市民和中小学生展播；艺术专业的学生邀请市民和游客一同绘制了10米长的海洋主题画卷……

“‘大思政课’中，‘祖国’和‘人民’是重要的主题词。”山科大党委宣传部部长兼马克思主义学院院长李克周说，山科大紧贴专业特色，挖掘各方向思政元素，将“问题导向”教学模式与思政课程相融相促，引导学生到基层中去、到实践中去，发挥所学所长解答“疑难问题”，做到与人民同行、为社会奉献。

在“问题导向”模式下，思政教师们带领着学生们到工厂车间、田间地头、文化场馆实地调研，开展助农直播、文化宣讲、技术转化等一系列特色活动，一堂堂“接地气”的思政课如雨后春笋破土而出，生机勃勃。

（记者 刘艳杰 通讯员 韩洪烁）

(责编：郝孟佳、孙竞)