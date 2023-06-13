人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

一门“爆款”思政课背后的“流量密码”

2023年06月13日08:36 | 来源：光明日报
小字号

原标题：一门“爆款”思政课背后的“流量密码”

　　 “这款优质的旱稻大米色泽透亮，淀粉含量少、营养成分高，吃起来特别香甜……”日前，来自山东科技大学马克思主义学院的几名在校大学生化身网络主播，在直播间卖起特色农产品，众多网友在线观看和抢购。

　　 这可不是一次普通的“直播带货”，而是山东科技大学思政课“体验式实践教学”的现场，在场的学生们直呼“特别接地气”！

　　 “目前，这种‘体验式实践教学’思政课已经实现了对全校学生的全覆盖，成为一门备受喜爱的‘金课’。”山科大党委书记罗公利告诉记者，近几年来，学校不断推进思政课实践教学改革，建设“大课堂”、搭建“大平台”，把思政课堂“搬”到红色基地、工厂车间、田间地头等，引导学生把理想信念转化为报国为民行动。

　　“大班授课”变为“小组研学”

　　 “艳芳，我们拍摄的科普视频获奖啦！”日前，山科大视觉传达专业2018级学生黄艳芳一大早便被同学的欢呼声吵醒。原来，他们一起摄制的《泊里红席》系列科普视频获得山东省科普创作大赛二等奖。

　　 一群非影视专业的学生，为何聚在一起做了一件特别“燃”的事？这缘于一门《思想政治理论课综合实践》课程。黄艳芳和5名同学把视线集中在传统手工艺上。三个多月的时间，他们摄制了一系列文化科普宣传片，既传承发扬了中华优秀传统文化，又坚定了文化自信自强。

　　 “枯燥”“没意思”……这是不少学生对传统思政课的印象，可山科大《思想政治理论课综合实践》课堂却是一片火热。

　　 这门“爆款”思政课到底有何“流量密码”？

　　 “传统的大班思政授课是灌入式教学，学生上课多半是被动应付考试拿成绩，很难达到真学、真懂、真信、真用的效果。”山科大马克思主义学院副院长常春说，2019年，为了改变这一现状，学校将“提高教学针对性、实效性、说服力、感染力”作为一项课题，以《思想政治理论课综合实践》为试点，实施思政课程“授课小组制”改革，由教师主导转变为教师引导，以学生为主体转变为以学生为中心。

　　 在这门课中，每个专业、班级的学生可以结合自身兴趣、特长组建5人左右的思政课研究性学习小组，围绕课堂教学内容和教学任务开展主题设计、社会调查、研究性学习，实现思政教学由“粗放供给”到“特色供给”的转变。

　　 教学改革后，教了近20年思政课的叶小青明显感觉到“00后”们对思政课更亲了、近了，最重要的是学生们对思政理论有了新的体会和思考。每个小组的选题都自觉将自身发展和国家发展结合起来，一个学期下来，学生不仅完成了课程任务，家国情怀和社会责任都得到了提升。

　　“思政小课堂”搬进“社会大课堂”

　　 坐落于青岛西海岸新区古镇口的军民融合主题园，是山科大2021年12月设立的学生思政实践基地。一年多来，学校已组织210多名学生陆续来到这里，开展情境体验、志愿服务等活动，引导学生在活动中受教育、长才干。

　　 “像这样的思政实践基地，学校已经设立了14个，每个基地都聘请了学生思政导师，思政教师和思政导师的协同，让校内外的思政育人工作拧成了一股绳。”山科大马克思主义学院党委书记徐波介绍，近些年来，学校依托地方特色教育资源，建立了红色教育基地、研学教育基地、海洋科技实践基地等一批思政课实践教学基地，推出“课堂+基地”思政教学模式，把“思政小课堂”同“社会大课堂”结合起来，丰富育人主体和渠道，将多方力量整合成一个大的思政育人“同心圆”。

　　 清明节前夕，山科大数十名学生走进青岛西海岸新区杨家山里红色教育基地，上了一堂别开生面的思政课。这里的讲解员李敏还有一个特殊的身份，便是这些学生的思政导师。

　　 李敏带领学生研学互动，观看根据杨家山里革命史改编的情景剧……“近距离体验教科书上的历史，学习到很多党史知识，也爱上‘真理的味道’。”自动化专业大二学生王鑫说。回到学校后，王鑫还和同学成立了“红色宣讲团”，通过宣讲红色革命故事等，引导更多同学学习革命历史，传承红色基因。

　　 “触动心灵的教育才是好的教育，接地气的思政课才能聚人气。”徐波说，实践证明，有了一批思政实践基地，原来的“最难讲”变成了“最精彩”，“纸上谈”变成“实践行”，从而把思政理论讲到学生的心坎儿上。

　　理想信念融入报国为民行动

　　 “保护海洋生态，大学生应该做些什么？”今年年初，山科大思政教师周月在“开学第一课”上抛出这样一个话题。不同专业的学生结合所学专业知识，围绕海洋生态保护实践展开“头脑风暴”。

　　 不到一星期，就有20余个兴趣小组围绕这一主题推出了相关实践活动。其中，环境工程小组的9名学生通过调查问卷、水质检测，了解到海洋水质状况，呼吁大学生承担起保护海洋的责任与义务。海洋技术专业的学生把海洋知识做成科普短片，为市民和中小学生展播；艺术专业的学生邀请市民和游客一同绘制了10米长的海洋主题画卷……

　　 “‘大思政课’中，‘祖国’和‘人民’是重要的主题词。”山科大党委宣传部部长兼马克思主义学院院长李克周说，山科大紧贴专业特色，挖掘各方向思政元素，将“问题导向”教学模式与思政课程相融相促，引导学生到基层中去、到实践中去，发挥所学所长解答“疑难问题”，做到与人民同行、为社会奉献。

　　 在“问题导向”模式下，思政教师们带领着学生们到工厂车间、田间地头、文化场馆实地调研，开展助农直播、文化宣讲、技术转化等一系列特色活动，一堂堂“接地气”的思政课如雨后春笋破土而出，生机勃勃。

　　 （记者 刘艳杰 通讯员 韩洪烁）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部