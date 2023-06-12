人民网北京6月12日电 （记者孙竞）据教育部官网消息，教育部日前公布第二批国家级一流本科课程名单，共有5750门课程获认定，其中包括1095门线上一流课程，472门虚拟仿真实验教学一流课程，1800门线上线下混合式一流课程，2076门线下一流课程，307门社会实践一流课程。

据介绍，第二批国家级一流本科课程以高阶性、创新性、挑战度为标准，推动教学理念、课程结构、课程内容和教学方式方法改革，在提高课程质量、推动课堂革命等方面取得了重要成效。与首批一流本科课程相比，第二批课程主要有三个显著特点：一是覆盖范围更广，5750门一流课程来自于804所本科高校，实现了所有省份全覆盖，不仅有“双一流”高校课程，也有大量地方高校的特色课程，教师参与面进一步扩大，“打造金课”成为广大高校和教师的共同行动。二是课程结构更优，更加注重课程对不同人才培养目标的适教性，进一步优化了学科结构、区域结构和类型结构，5750门课程不仅覆盖了全部学科门类，而且覆盖了所有专业类。三是课堂改革更深入，反映中国式教育现代化和高等教育高质量发展新要求，落实国家教育数字化战略，大力推动先进教育理念、数字化优质资源和创新性教学方法应用于教育教学改革，更加注重线上课程、虚拟仿真实验课程的开放共享，提升线上线下混合式课程认定数量，进一步鼓励线下课程有效运用智慧教室等新技术手段开展教学改革，加快教育教学的新形态形成。

目前，国家级一流课程数量已经过万。下一步，教育部将继续坚持高阶性、创新性、挑战度的标准，启动第三批国家级一流本科课程认定工作，示范带动更多高校和教师参与教育教学改革，推动课堂革命由外在推力转为内生动力，为加快推进高等教育高质量发展提供有力支撑。

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