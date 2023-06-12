郝孟佳 张婉柔（实习生）

2023年全国高考落幕，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

南京工业大学作为百年名校，始终心怀“国之大者”，秉承“明德、厚学、沉毅、笃行”的校训，为推进新型工业化、先进制造强国，加快建设中国式现代化砥砺奋进。

人民网：请您简要介绍学校的基本情况以及优势和特色专业

南京工业大学：学校拥有31个国家级一流本科专业建设点，7个国家级特色专业建设点，23个专业获得国际工程教育认证。安全工程、生物工程、土木工程、建筑学、城乡规划学、能源动力、自动控制、电气工程、计算机、过程装备、应急技术、光电信息、柔性电子学等专业的特色和优势也十分显著。

人民网：2023年贵校招生政策有什么新的变化、新的亮点？

南京工业大学： 2023年，学校本科招生呈现新局面。

首先，电气工程及其自动化、人工智能、计算机等热门专业将扩大招生量。机器人工程、智能建造、智能制造、光电信息科学、柔性电子学、增材制造工程、历史建筑保护、职业卫生工程，应急管理、储能科学等特色鲜明的新工科专业招生计划明显增加。

其次，配套“本硕博”连读机制的“2011学院”6个专业继续招生。学校推进科教融合，与中科院多个知名院所合作共建的化工、材料、化学、电气4个英才班继续招生，实行院所双导师制，择优保送至中科院深造。

最后，学校引入西班牙萨拉戈萨大学电气工程优质教育资源，采用“4+0”培养模式，中外合作办学强强联合，提高电气工程国际化人才培养水平。

在招生范围方面，学校面向全国30个省、自治区、直辖市及港澳台招生，招生专业达百余个，总计划近7000人，给予考生更多的录取机会。凡是平行志愿投档比例为1：1.05，专业服从调剂的考生进档不退。今年除江苏省外，学校面向山西、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖南、广西、四川、贵州、云南、甘肃等地的招生人数均突破百人；学校充分落实国家专项计划，保障特殊考生的权益。

在招生类别方面，除普通高考录取外，还有高水平运动队、运动训练单招、艺术类、综合评价招生、中外合作办学招生、国家专项计划、地方专项计划。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？ 考生报考时需要注意什么？

南京工业大学：学校在江苏省等3+1+2选科考试方式省份的普通批次招生主要分为四个专业组，分别是历史不限组、物理不限组，首选物理再选化学专业组，以及首选物理再选化学或生物组，每组均按照学科要求，并充分考虑考生权益，设置学校的优势学科。

历史不限专业组除了经济类、语言类、法学类的专业之外，还设置了文理兼招的历史建筑保护工程、工业工程、城乡规划、风景园林等特色专业。

物理不限专业组中包含电气工程及其自动化、材料科学与工程、光电信息科学与工程、电子信息工程、计算机科学与技术、人工智能等热门专业。

首选物理再选化学专业组包含新能源学科、化学学科的一些相关专业，与国家双碳战略发展紧密关联。

首选物理再选化学或生物专业组，选考化学或生物的考生，都可以填报这个组。不仅包含化学工程与工艺、生物工程、制药工程、药学等学校传统强势专业，还包含自动化、机器人工程等新兴交叉学科专业，均覆盖博士、硕士点。

分省分专业具体的招生计划即将出台，考生和家长届时可以在学校本科招生网和南工招办微信公号进行了解。

人民网：对于科学填报志愿，有哪些建议给到学生和家长们？

南京工业大学：建议广大考生和家长们仔细研读报考院校招生章程，特别是各专业对考生的要求，如体检、外语语种、选考科目要求、专业级差设置等，分析近三年招生院校和专业的录取信息。了解自己所报考批次的招生录取相关办法和规定，知晓自己所在类别的志愿设置和投档录取规则。

报考的专业志愿要拉开一定的梯度，避免全部报考热门专业。专业调剂志愿应当服从，因为平行志愿下每位考生只有一次投档机会。此外，应深入了解高校的专业内涵和培养质量，不能仅仅对照高校专业组的最低录取分数线填报志愿，需要注意留出一定的分数选择适合且心仪的专业。

人民网：请您介绍一下学校奖助学政策及就业情况

南京工业大学：学校紧扣精准资助和资助育人两条工作主线，努力推进国家资助、学校奖助、社会捐助、学生自助“四位一体”的发展型资助体系建设。学校现有各级各类奖助学金近百项，2022 年度共有近 2 万人获各类资助 7000 余万元，获资助学生人均资助金额达 3000 余元。

学校实施“扬旗计划”，与大型央企、行业龙头企业开展全面战略合作，为毕业生搭建高层次就业平台。着力构建“一行十企”就业工作体系，每个专业稳定对接 10 家以上重点企业。2022届学校本科毕业生中三分之一升学至国内外知名学府。

(责编：李依环、熊旭)