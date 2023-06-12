人民网北京6月12日电 （记者郝孟佳）11日，“相约北理 共筑梦想”北京理工大学2023年校园开放日举办，中关村、良乡两校区对外开放，学校招生办公室、教务部、学生工作部、学生就业指导中心、北京市招生组，以及22个学院参加校园开放日现场咨询，各学院负责人、责任教授、领航人齐聚活动现场，向考生和家长详细介绍各学院的培养特色、学科优势、学生发展情况等。

北京理工大学2023年校园开放日。校方供图

当天，北京理工大学2023年本科招生政策宣讲会在学校举行。学校招办相关负责人介绍，2023年学校将继续稳步推进大类招生、大类培养和书院制育人，继续推行以学生为本的招生政策，在全国大部分省份承诺满足考生前三专业志愿，鼓励考生以兴趣和志向为出发点进行科学报考。

北京理工大学2023年本科招生政策宣讲会。校方供图

今年，北京理工大学招生政策方面有以下新亮点：一是新增“协和医班”，由北京理工大学和协和医学院共同制定培养方案，共同选配导师进行联合培养，按照4（本科）+4（直博）方式培养，共有医学、群医学与公共卫生、医学与生命科学、药学、医学与理学交叉融合、生物医学工程6个培养方向；二是新增“李泽湘双创特色班”，由“最懂创投的教授”国际机器人与自动化领域专家李泽湘教授指导，协同北京理工大学多学科专家团队，培养能驾驭科技与产业发展双向需求的卓越工程师与行业创新创业领军人才，按照4（本科）+3（硕士）方式本硕贯通培养；三是新增“量子信息科学”本科专业，聚焦以量子计算、量子通信和量子测量为代表的量子信息技术前沿领域，培养符合量子信息科技发展实际需求并善于理工融合的科技领军人才。

活动期间，考生和家长还欣赏了学校高水平艺术团、学生社团和留学生的精彩文艺演出，观看了学生创新创业团队国际获奖作品展，品尝了种类繁多的北理工特色美食，沉浸式感受校园文化、科创氛围和“北理滋味”。众多考生和家长前往良乡校区，参观徐特立图书馆、延河文化艺术馆等，感受书院社区“家文化”，漫步澄澈粼粼的北湖湖畔，沉浸式感受北理工校园文化生活。

此次活动还邀请了中国人民大学、北京航空航天大学、北京师范大学、中国农业大学、北京邮电大学、北京科技大学、天津大学、大连理工大学、哈尔滨工业大学、同济大学、东南大学、华南理工大学、西北工业大学等十余所“双一流”高校，齐聚开放日现场，为考生和家长带来最全面的报考资讯。

据了解，6月12日至16日，2023年线上校园开放周将全面启动，全方位、体系化的学校介绍和66场分省招生答疑直播即将开启，考生和家长可通过线上方式进一步全面了解北京理工大学。

(责编：李依环、熊旭)