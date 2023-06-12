6月9日，联合国教科文组织宣布中国“国家智慧教育平台”获得2022年度联合国教科文组织哈马德·本·伊萨·阿勒哈利法国王教育信息化奖。该奖项是联合国系统内教育信息化最高奖项。奖项2022年度主题为“利用公共平台确保包容性地获取数字教育内容”，以表彰各国公共平台在促进公共数字学习平台和数字内容可及性、培养教师和学生的数字能力，以及促进教育领域的普遍连通性方面所做的贡献。

教科文组织哈马德·本·伊萨·阿勒哈利法国王教育信息化奖设立于2005年，由巴林王国提供资助，主要奖励将信息通信技术应用于教育和教学领域并作出突出贡献的组织和个人，每年评选2个获奖项目。为响应联合国教育变革峰会“利用数字革命为公共教育造福”倡议，2022年该奖项首次将表彰范围面向主要由各国政府举办的公共教育服务平台。

据了解，共有58个教科文组织会员国的98个项目申报该奖项，中国“国家智慧教育平台”项目凭借“通过数字学习平台促进公众的知识获取”方面的突出成就脱颖而出。一同获奖的还有爱尔兰“国家资源中心”项目。

教科文组织认为，2022年推出的中国“国家智慧教育平台”包罗万象，提供大量与课程匹配的学习资源，包括4.4万项涵盖各年级和学科的基础教育内容、1.9万项职业教育内容，以及2.7万项高等教育线上课程。该平台还包括丰富的课外材料供学生全面学习，涉及心理健康和福祉、体育、艺术等领域。平台拥有1315万注册用户，在新冠肺炎疫情期间发挥了关键作用，极大方便了大规模远程学习。此外，项目还涵盖数字能力建设——为逾千万教师提供培训，惠及偏远和农村地区学生——进而提高中国教育的质量和公平性。

该奖项颁奖仪式将于2023年9月7日在教科文组织巴黎总部举行。

(责编：孙竞、郝孟佳)