原标题：北京举办高考后首场大型高校联合咨询会

6月11日，一场高校联合咨询会在北京印刷学院举办，80余所京内外高校参与其中。 北京印刷学院供图

一场高校联合咨询会11日在北京印刷学院举办，80余所京内外高校参加了这场高考后在北京举办的首场大型高校联合咨询活动，为考生提供一站式咨询。

当天，中国人民大学、北京航空航天大学、中国传媒大学、首都医科大学、首都师范大学等在京高校以及浙江大学、华中科技大学、天津大学、西安交通大学、山东大学、南京大学、大连理工大学等京外高校在现场设立咨询台，介绍招生政策，为考生和家长答疑解惑。

6月11日，一场高校联合咨询会在北京印刷学院举办，80余所京内外高校参与其中。 北京印刷学院供图

据介绍，经过65年的建设和发展，北京印刷学院现已成为在出版与传播、印刷与包装、设计与艺术三个领域具有明显优势和特色，国内唯一以出版为学科专业特色、为出版传媒全产业链培养人才的全日制高水平特色型高等院校，被誉为业界名校。学校现有11个一级学科硕士学位授权点，8个专业学位授权点，拥有国家级、北京市级一流本科专业建设点22个，今年27个本科专业招生。该校2023年在京招生计划大幅增加，由2022年的471人增至2023年的911人，重点增加了出版与传播、印刷与包装、设计与艺术等学校优势、特色领域的招生专业计划。

6月11日，一场高校联合咨询会在北京印刷学院举办，80余所京内外高校参与其中。 北京印刷学院供图

该校招生办负责人介绍了学校2023年招生政策，相关负责人面对面为考生和家长介绍学校培养特色、专业优势、实习实践、升学深造、国际交流、就业前景和校园生活等详尽信息，耐心细致地解答考生及家长的询问，并根据考生的情况给出有针对性的建议。

活动期间，北京印刷学院开放了校史馆、美术馆、2023本科毕设展、学校助力北京冬奥会专题展、实验室、食堂、宿舍、图书馆、体育馆、健身房、校园毕昇书坊等教学、生活服务场所及设施等。

6月11日，一场高校联合咨询会在北京印刷学院举办，80余所京内外高校参与其中。 北京印刷学院供图

(责编：郝孟佳、孙竞)