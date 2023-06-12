本报记者 朱 磊

走进江西省南昌市创业青年伍汝豪的工作室，300多平方米的双层办公室装修得格外现代，沿着楼梯，用卡通形象展示的企业文化颇具创意。“未来，还要在短视频、商户广告、户外直播上发力。”伍汝豪对未来充满信心。

26岁的伍汝豪大学期间学会了视频剪辑技术。大学一毕业，他就在南昌市青山湖区699文化创意产业园经营起一家传媒工作室，开始了自己的创业道路。去年，随着企业规模扩大、员工增加，他想更换办公场所，却因为资金犯了愁。“更换场地、更新设备大概需要40万元，有近30万元的资金缺口，当时很是心急。”

听闻青山湖区就业创业服务中心有一个“创业担保贷款窗口”，抱着试试看的心态，伍汝豪前往就业创业服务中心业务大厅，在工作人员指导下填写了贷款申请。没想到，他很快便拿到了30万元额度的贷款。更令他高兴的是，江西省加大贷款贴息力度，对符合一定条件的高校毕业生等群体给予全额贴息。在工作人员引导下，伍汝豪还享受了创业孵化基地运行费补贴和大学生一次性创业补贴。

如今，在江西，成千上万像伍汝豪这样的创业青年在梦想的道路上努力奔跑。一笔笔贷款的助力，让他们离自己的奋斗目标更近一步。

在江西省就业创业服务中心，创业金融服务处处长程波财点开电脑上的创业担保贷款信息管理系统，一笔笔贷款数据实时更新。

“该系统对每笔贷款进行全程系统备案，成为创业担保贷款大数据平台，不仅可以规范线上办理流程，更能加大涉企数据信息共享力度，尽可能为创业者精准画像，为经办银行贷款审批提供帮助。”程波财介绍，在大数据助力下，创业担保贷款实现精准发放，截至6月3日，今年创业担保贷款实现新增额度139.25亿元，直接扶持5.93万人次，带动就业29.16万人次。

为全面覆盖创业人群，江西省积极延伸创业贷触角，目前在全省各类银行设立2745个网点，受理点延伸到村级，做到宣传到村、服务到户、贷款易得。拿出一份江西省创业担保贷款综合智慧平台数据分析报告，程波财介绍：“这份数据分析报告既能够准确跟踪数据变化，反映政策落地情况，也能够提示风险，并且提供相应政策建议。”

为提升创业人员贷款便利度，江西还推动在风险可控前提下压缩贷款审批时限，贷款审批效率已有所提高。“未来，我们还将推动个人创业贷款快速审批制度，在一定额度内以二级审批制逐步替代贷审会制度，进一步提高贷款审批效率。”程波财说。

《 人民日报 》（ 2023年06月12日 18 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)