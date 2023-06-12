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国家助学贷款累计发放超4000亿元（新数据 新看点）

惠及2000多万名学生

2023年06月12日08:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：教育部
　　制图：汪哲平

　　本报北京6月11日电  （记者赵婀娜、黄超）国家助学贷款作为我国高校资助政策体系的重要内容，是促进教育公平的一项重要措施。记者从教育部获悉：1999年实施至今，已累计发放助学贷款4000多亿元，共资助家庭经济困难学生2000多万名。

　　贷款额度不断提高。政策实施初期，全日制普通本专科生、研究生最高贷款额度每人每年6000元；2014年，提高至本专科生最高贷款额度每人每年8000元、研究生每人每年1.2万元；2021年，提高至本专科生最高贷款额度每人每年1.2万元、研究生每人每年1.6万元。

　　贷款期限不断延长。政策实施初期，国家助学贷款期限为毕业后6年还清贷款本息，即学制加6年、最长不超过10年。2020年助学贷款期限延长至学制加15年、最长不超过22年。

　　贷款范围不断扩大。2017年，助学贷款实现高校、科研院所、党校、行政学院、会计学院等培养单位全覆盖，实现全日制普通本专科生、研究生、预科生全覆盖。

　　贷款办理更加便捷。各级教育部门通过高中预申请、“一站式”办理、线上办理等方式，最大程度方便家庭经济困难学生办理助学贷款业务。

　　“我们将不断完善国家助学贷款政策，帮助家庭经济困难学生安心求学、成长成才。”教育部相关负责人说。

　　《 人民日报 》（ 2023年06月12日 01 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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