本报电 （记者潘俊强）近日，记者从北京平谷农业中关村“博士农场”招商推介会上获悉，自2022年4月以来，平谷区厚植农业创新沃土，推动“博士农场”创建，截至目前，全区共有85个“博士农场”获批创建，13位院士、400多名博士参与其中。“博士农场”涵盖种质资源、分子育种、设施农业、智慧农业等多个方向，引进荞麦、旱稻、鲜食玉米、叶菜类蔬菜、食用菌等620份种质资源。一批农业科技创新成果成功转化，优异生菜、五彩茄子、中药材生态种植等100余项成果得到市场认可。

据介绍，多项惠“博”政策陆续出台，从住房安居、交通出行等6大方面为“博士农场”量身定制人才政策服务包，汇编形成“博士农场”招商政策，并在土地流转、课题经费等方面给予政策补贴。遴选“博士农场”服务专员，跟进项目开展一对一服务。优选思路宽、干劲足的村两委参与、服务“博士农场”建设。设立“博士农场”办公室36个、科技工作者驿站18个，为科研人才打造职、住、研、会、培于一体的工作和生活场景，让农业科研人员、农业学子“拎包创业”。

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