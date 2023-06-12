原标题：北京海淀：打造人才强“磁场”，深挖选用“蓄水池”

2023年海淀将聚焦首都“四个中心”功能建设，对标“三个走在最前头”要求，深入落实中关村先行先试政策，持续优化营商环境，加强政产学研用融合，培育更多隐形冠军企业、专精特新企业。

在2023“智汇·海淀”人才主题周上，北京人才发展战略研究院发布了海淀区人才工作年度重要成果——《海淀区区域人才发展创新指数报告2023》。报告显示，2020年至2022年，海淀区人才发展创新指数呈增长态势。

为推动区域创新和高质量发展，海淀区近年来厚植人才根基，定制精细化人才服务，打造人才强“磁场”，深挖人才选用“蓄水池”，深化央地人才交流，助力领军企业培养，将政策利好转化为企业高质量发展动能。

知识赋能，助推企业快速成长

“作为一名科研出身的创业者，深感企业管理的不易，2021年我有幸加入海淀的‘薪火共燃’计划，在培训课程中我跟老师学习了很多关于企业战略、项目以及团队管理等方面的知识，使我实现了从‘创办企业’到‘管理企业’的思维转变，显著提高公司内部的管理和运转效率。”已从“薪火共燃”计划第二期结业的北京艺妙神州医药科技有限公司首席执行官何霆说。

北京大学光华管理学院院长刘俏表示，“薪火共燃”计划是北京大学光华管理学院服务地方高质量发展的重要抓手，也是学术研究与实践相结合的交叉融合平台。学院将聚焦科技创新型企业家综合管理水平提升这一核心议题，依托北京大学光华管理学院优质师资和“光华思想力”智库平台，持续优化工商管理课程体系，深化校地合作，努力将“薪火共燃”计划打造成为精品项目。

薪火是温暖的，燃起来的火焰炙热耀眼。据介绍，“薪火共燃”计划为企业家搭建起沟通学习平台。一大批“薪火企业”依托“薪火共燃”计划，实现快速成长。3年来，北京快手科技有限公司、北京金山云网络技术有限公司、北京浩瀚深度信息技术股份有限公司、北京天智航技术有限公司等12家“薪火企业”先后上市……

海淀区委副书记、区长李俊杰表示，2023年海淀将聚焦首都“四个中心”功能建设，对标“三个走在最前头”要求，深入落实中关村先行先试政策，持续优化营商环境，加强政产学研用融合，培育更多隐形冠军企业、专精特新企业。海淀将以课堂为纽带，有效了解企业需求、倾听企业声音，进一步提高精准、专业的服务水平，为推动企业优质成长发挥更大的作用。

专家引领，促进产业高质量发展

“让专家成为我们的‘思想库’‘沟通库’‘点子库’‘人才库’的重要支撑，建成和完善中关村街道服务经济高质量发展的专家库，既有利于构建具有中关村特色的产业发展模式，也有利于打造一支高水平的科技人才队伍，进而推动新时代中关村科技事业和经济建设的高质量发展。”北京市海淀区中关村街道党工委书记董智杭表示。

前不久，中关村街道服务经济高质量发展专家库建库大会举行，新一代信息技术、生物医药、先进材料、人工智能、新型能源、物联网、大数据等领域的31位学者成为首批入库专家。这些专家经由中关村科学城管委会、中关村街道商会、中关村科技联盟等单位推荐，将在加强资源共建共享、推动科技成果转化、举办论坛及学术活动、推动科技人才交流等方面发挥积极作用。

一直以来，海淀区高度重视人才工作，注重培养人才、引领人才、成就人才，不断完善人才工作体系，优化政策措施，推动人才工作取得新成效，该区人才资源总量约占全市的1/4。

今年初，北京市海淀区人力资源公共服务中心邀请来自清华大学、北京理工大学、北方工业大学等高校、科研院所专家进行科研成果专题报告分享，与53家海淀区高新技术企业代表，围绕专精特新产业政策解读、中小企业数字转型校企合作等内容进行交流，为高校科研院所与辖区企业搭建对接合作平台，促进产学研用一体化发展。

“我们非常需要科研专家提供智力支持，同时也很想了解高校科研院所的研究方向，这种人才对接交流活动恰好提供了这样的平台，让我们和高校、科研院所的专家面对面交流沟通，找到合作的契合点。”一位企业负责人说。

全国人大代表，海淀区委书记、中关村科学城党工委书记（兼）王合生表示，2023年海淀区将进一步发挥教育科技人才优势，坚持科技自立自强、教育优先发展、人才引领驱动，努力在北京国际科技创新中心建设中走在前列，当好高质量发展排头兵。

（记者 华 凌）

(责编：郝孟佳、孙竞)