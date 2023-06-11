孟夏之月，万物并秀。随着全国各大美术院校本科生、研究生毕业作品展及相关活动的陆续开启，一年一度的“美院毕业季”正式拉开大幕。在这佳木葱茏、繁花馥郁的季节，同学们终于迎来了属于自己的绽放。

毕业作品展对美院学子而言，是一个展示学习成果、表达创作观念与艺术思考的重要窗口；对美术院校而言，是一张展现学校教学水平、传播办学理念的亮丽名片；对社会大众而言，则是一场集观赏性、互动性、教育性于一体的美学盛宴。让我们走进各大美院毕业展现场，透过一件件艺术作品，触摸青春的质感，聆听创作的故事。

全力以赴，只为“最重要的作品”

时间回溯到2022年6月，中央美术学院版画系第一工作室主任黄洋正坐在电脑前与研究生们进行第一次毕业创作线上讨论，同学们以PPT演示的方式介绍着自己的毕业创作构想。“这届学生很特殊，网课学习让大家无法在课堂上相聚，但却有了大把时间深扎故土。因此，我们顺势而为，将创作主题定为‘回归家乡文化记忆’。”黄洋表示，毕业展上的每一件作品背后所隐藏的“厚度”，都是在一次又一次的构思、推翻和重建中慢慢堆叠起来的，而这些往往只有亲历者才能够深切体会。“定下选题后，每周大家都会在线上讨论创作进度。胡灏聪的创作围绕摄影术在中国本土的发展故事展开，每次看他的报告都像是逛了一次博物馆；巴莫遥遥为了完成家乡彝族民间叙事诗的版画艺术转换，在彝文翻译、传统歌谣再现等方面甚至动员全家齐上阵……”说起毕业创作背后的故事，黄洋如数家珍。

西安美术学院的毕业创作也早在一年前便陆续开始了。“今年的研究生毕业创作主要围绕中国传统文化相关主题，很多同学的创作都涉及非物质文化遗产，需要大量的资料收集与实地调研。”西安美术学院设计艺术学院教授刘时燕回忆起毕业创作的点滴细节，“短短数月的创作，却能为学生们带来爆发式的成长。如冯思瑶为了做好壮族传统节日的多形态品牌形象设计，专门自学了可视化交互及编程软件；范颖捷的数字文创设计在临近展览开幕的5月还经历了一次大改，从茫然无措到水到渠成，过程中的艰辛还历历在目。”

继去年的“大足石刻”主题后，四川美术学院特色工作室数字艺术实验班今年的本科生毕业创作主题为“敦煌石窟”。为了以数字化媒介激活文化遗产的独特魅力，同学们在去年9月便开始了对大量相关素材的收集与整理工作，并专注于对其进行视觉呈现的创新探索。“该主题创作的一大难点在于平衡好传统美学图式与现代审美观念的关系。为此，每一位同学都付出了巨大的努力。”互动媒体专业教研室主任师涛坦言，每年的毕业创作往往伴随着连续的通宵奋战，是对学生体力与脑力的双重考验，但同学们始终干劲十足，因为这是他们“最重要的作品”。

多元创新，打造更加立体的展览

“大脑花园·第五届之江国际青年艺术周”暨中国美术学院毕业季开幕式上，AIGC影片中的“未来图景”让人脑洞大开；广州美术学院2023毕业季开幕现场，韩干名作《照夜白图》中的白马在激光的幻影下穿越迷雾，横空而来；“美术馆之夜”天津美术学院毕业季活动现场，“艺术市集”及众多主题设计引爆了观众的热情……纵览今年各大美术院校的毕业季活动，“多元”与“创新”是人们热议的高频词。

“‘大脑花园’这一主题，旨在探讨在AI图像大量生产的当下，我们如何从中探索创造的密码，从而发现并耕耘好自己的‘大脑花园’。”中国美术学院院长高世名介绍，本届毕业季在线上及线下六大场馆同时呈现，通过混合现实的展演形式，力求打造一个全城绽放、广泛跨界的创意节日。

“希望通过《丹青引》跨媒体光影时装秀暨2023毕业季开幕式的举办，探索艺术、科技与产业协同创新、融合发展、双向赋能的跨学科发展新模式。”广州美术学院院长范勃表示，除了开幕式的精彩呈现，本届本科生毕业展还在以往的基础上增设了廊下展厅、湖畔展区等特色展览空间，以求营造整体性的美育氛围，为学生作品提供最优质的展示效果。正如范勃所言，新颖的开幕式和多元化的展览设计，最终服务的主角依然是艺术作品。

来自湖北美术学院的方子仪，以祖孙两代人自制的“二胡”为元素创作了《触》，该作品一经展出便在网上引发热议。“毕业设计对每位毕业生都意义重大，构思初期，我第一时间就想到了外公。”方子仪介绍，自己的外公在30年前双目失明，拉二胡、做二胡便成了他最大的爱好，这样积极乐观的精神也感染着全家人。展厅内，以旧水管、茶叶盒等日常用品制成的“二胡”依次排列，生动还原出专属于外公的“艺术特色”。湖北美术学院陶瓷艺术设计专业教师李勤对该作品给予了认可：“作品造型生动，展陈别致，表达了真挚的情感，是一件雅致、纯真的艺术作品。”

此外，来自清华大学美术学院的薛天佳以作品《胡同：话语空间》呈现了胡同里的生活场景，从细微之处触摸北京胡同文化，记录传统生活方式；来自广州美术学院的陈俊言、彭静怡、胡文婷、吴家仪共同创作的《未来办公体验设计》，以“眼动指向选取”与“物理控制器按键辅助确认”两种模态相结合，让人们在办公场景下能轻松自如地与虚拟空间中的物件进行交互；《巢》的创作者王世强来自鲁迅美术学院，该作品借由细密的质感塑造，探索油画语言与综合材料的多元融合，生动的细节处理让人眼前一亮……众多佳作或是聚焦社会热点，或是关注日常生活，或是注重对传统绘画语言的提炼与挖掘，或是致力于对新材料、新技法的探索，生动展现出创作者们的才华与热情，体现着青年学子面对不断变化的世界的观察与思考。

“2023届毕业生在读期间，经历了中华人民共和国成立70周年、中国共产党百年华诞、北京冬奥会和冬残奥会等重大历史节点，用青春和艺术讲述中国故事，取得了丰硕的成果。未来，希望同学们能够不惧困难与挑战，继续坚守艺术的初心和理想。”谈及本届毕业展，清华大学美术学院院长马赛感慨万千。

聚力护航，让每颗金子都闪闪发光

天津美术学院本科生毕业展现场，院长贾广健、副院长寇疆晖及参展学院院长、本科生导师正通过直播“带创作”。通过他们的细致讲解，观众得以了解各个专业毕业展的创作主旨和表现形式。

“我们力求将毕业展打造成推动毕业生就业的重要平台。展览期间，学校就业指导中心邀请了用人单位、行业协会代表到展览现场与学生交流互动，其目的就是要让每一个人才都找到属于自己的‘坐标’，让每颗金子都闪闪发光。”贾广健院长介绍，仅在天津美术馆展览期间，用人单位共提供了需求岗位百余个，已有40余名毕业生与用人单位初步达成就业意向。

四川美术学院美术馆内，“校企联合共创建环行业发展交流会”正在进行。四川美术学院院长庞茂琨介绍，毕业季期间，学校的9个二级学院轮值举办了“特色主题日”活动，旨在促进学校与社会的深度交融，为同学们的就业之路保驾护航。

“用项目带动教学，同学们实战能力强，服务社会的意识强，专业素养好……”中央美术学院研究生毕业展上，副院长邱志杰正向用人单位介绍学生们具备的专业能力。此次“院长带看毕业展”活动邀请到相关行业数十家用人单位代表到校参观。同学们站在自己的展位旁，有的正为观众进行作品阐释，有的通过直播与线上观众互动，还有的正在分发自己设计制作的作品图册。

对于用人单位而言，他们最看重毕业生的哪些能力？“过硬的专业水平是第一位的。在此基础上，有较为扎实的美术理论基础，具备艺术批评、活动策划等能力，都会成为重要优势。”深圳画院副院长杨晓洋表示，深圳画院一直以开放的姿态欢迎全国各地的毕业生，复合型人才是当下画院系统急需的资源。“我们十分重视青年艺术家的创造力与艺术鉴赏力，同时也希望他们富有团队精神，能够有效地与艺术家、策展人进行沟通。”徐悲鸿美术馆执行馆长宁静专程来到中央美术学院观展，在她看来，平衡好艺术创作的个性与团队协作的共性对人才的未来发展至关重要。

毕业季的校园里热闹非凡，交织着成长的欣喜与离别的不舍，充溢着温情，也激荡着勇气。青春正在绽放，梦想即将飞扬，千言万语都化为作品旁一束束鲜花上的卡片祝词：毕业快乐，前程似锦。（记者 荣池）

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