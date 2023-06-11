连日来，北京理工大学党委牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，围绕“为什么要建设一流大学”“怎样建设一流大学”的重要命题，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育扎实有序开展，团结带领师生走好新时代“红色育人路”。

高站位谋篇布局实施

“这是一本指导基层开展主题教育的智慧索引，扫码可以呈现另外一种解读方式，层级速览、聚焦要点”，在面向基层党委书记副书记、组织员以及巡回指导组成员开展的专题培训会上，工作人员展示了一本特别的工作指导手册。

4月12日，在学校主题教育动员大会上，校党委书记张军表示，要深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，以高度的政治责任感和历史使命感抓实抓好主题教育，在党的创新理论指引下，走出一条建设中国特色世界一流大学的新路。

为确保主题教育上下联动“一盘棋”、任务落实无盲区，学校党委发挥党的领导全覆盖、贯到底的组织体系优势，通过主题教育动员大会、主题教育工作推进会、党群工作扩大会，持续梯次开展主题教育决策部署传达，由校领导班子成员担任组长的巡回指导组深入基层开展实施方案解读；面向31个二级党组织发布任务轴、时间轴“双轴”实施计划表，面向713个基层党支部发布月度工作指南，辐射覆盖16000多名党员……

在北理工，主题教育的开展整体联动、快稳开局，同贯彻落实党的二十大精神相结合，同破解制约学校发展的瓶颈难题相结合，同一刻不停推进全面从严治党相结合，同加快推进“双一流”建设相结合，深入人心、打动人心、激励人心，汇聚昂扬奋进迈向高质量发展新阶段的信心和动力。

高质量学习调研拓局

“世界一流大学需要世界一流教师，世界一流教师要有世界一流心态”“要立大志向、求大学问、受大历练、担大责任”……5月15日，在北理工新入职教师“职涯领航第一课”上，校长龙腾的话语发人深省。

党委书记讲授新生“第一堂思政课”，校长讲授“新入职教师第一课”，是北理工一直以来推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进教材、进头脑坚持的一项传统做法。主题教育开展以来，学校党委强化校党委理论学习中心组、二级党委理论学习中心组、党支部三级联动，持续推动主题教育向全体师生延伸。

学校依托“领导干部带头学、闭门读书潜心学、集中辅导深入学、循着图谱立体学、参观践行直观学、交流研讨对标学”的“六维学习体系”，党员领导干部带头走在前、作表率。举行“习近平新时代中国特色社会主义思想概论课”集体备课、组织建设党的创新理论知识图谱，举办“崇尚英雄 争做先锋”爱国主义教育主题展览……学校党委着力以“头雁效应”激发“群雁活力”，带领师生自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定拥护者和忠实实践者。

在原原本本学、融会贯通学的基础上，学校坚持联系实际学、带着问题学，从党的创新理论中汲取思想方法、工作方法。直奔主题、直面矛盾、直击要害，是北理工推进调查研究工作的主基调。校领导领题调研12项，一个月以来开展调研60余次；中层干部领题调研330余项，已开展调研760余次。

高效能推动落地见效

如何完善基础学科专业责任教授工作体系？如何涵育立德为根、以教为先、教学求术、绿色高质的育人氛围，有效服务支撑基础学科拔尖创新人才培养？5月5日，在北理工数学与统计学院，龙腾就加强基础学科建设，提升培养基础学科拔尖创新人才培养能力与老师深入交流。

主题教育开展以来，学校聚焦“三位一体”深入实施“寰宇+2.0”计划，下力气推进拔尖创新人才培养改革；加强国家卓越工程师学院试点建设，推动人才培养与工程实践、科技创新深度融合；加强学科自主建设，推进“空间智能探测”顶尖学科群“三位一体”试点建设，充分释放国家级实验平台效能，在“高精尖缺”领域实现新超越。

连日来，学校党委把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改一体贯通。从列出检视问题清单、制定整改任务措施和专项整治方案，到监督问题整改进展等各个环节，充分发挥整改整治督促作用，构建检视整改工作闭环，全链条、全过程监督推动二级党组织、各部门单位的主题教育及自身整改整治工作，确保主题教育取得实实在在的成效。

“我们要把抓实主题教育的过程作为持续推进全面从严治党、不断增强自我革命能力的过程，通过彻底的思想再武装、党性再锤炼，锻造新征程事业发展需要的坚强肌体，推动中国特色世界一流大学建设行稳致远。”张军表示。（周世祥、纪惠文）

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