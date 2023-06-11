宁波海关：

我女儿最近从国外留学回来，听说国家对留学生购车有免税的优惠政策，我想请问现在留学生免税车的申请资格及流程是怎样的？有哪些注意事项？

宁波读者 孙女士

孙女士：

您好，随着出国留学人数的连年增长，我国现如今已经成为世界第一大留学生输出国。

国家为了鼓励留学生回国就业或创业，推出了一系列吸引政策，其中就包括留学生免税车的优惠政策（需要注意的是，该优惠政策只针对国产车辆）。

以下是一些关于留学生免税车的相关政策，供您参考。

优惠政策减免费用和申请条件

（一）留学生免税车优惠政策可以申请减免的费用主要包括：

1、免除国产汽车主要进口零部件的关税。不同品牌的车辆免税额度不一，具体以车辆官方公布价格为准。

2、免除整车的车辆购置税（一般为整车计税价格的10%左右）。

（二）申请人必须符合下列条件，才可申请留学生免税车优惠。

1、以学习和进修为目的，在国外（及港澳地区）正规大学（研究机构）求学、攻读学位、进修业务、从事科学研究及进行学术交流的人员。

2、留学时间不少于9个月。

3、完成学业或进修结束后两年内回国定居、工作。

4、毕业或进修结束后首次入境未超过一年（回国后一年内申请）。

申请需要准备的材料

（一）基本材料。普通留学生需要准备的材料包括：身份证、户口本、护照（来往港澳通行证）、由出入境管理局出具的出入境记录文件、毕业证书、留学回国人员证明。访问学者除了上述材料外，还需要准备邀请函、出访国外高校的评估信或证明函等材料。

（二）委托代理公司办理的应提供经申请人签名和代理公司签章的委托书。

（三）由厂家或中介网站下载打印的免税车车型价格清单。

其他注意事项

（一）注意“两年内回国、一年内申请”的时间节点。在日常业务办理中，我们遇到部分留学生由于没掌握好上述时间节点导致错失了申请资格，非常可惜。

（二）申请前务必确认好车型。免税车资格一旦申请下来，事后因主观原因变更车型视为重新递交申请的情形，需对“一年内申请”的时间节点重新审核。

（三）若厂商停止供应相关国产免税车型或其他海关认为可以作为客观原因的情况，视为仍具有购买国产免税车资格和条件，申请人可直接向海关提交变更车型的申请。

（宁波海关所属慈溪海关综合业务一科二级主办 邹盈锋）

(责编：李依环、孙竞)