高校毕业生是党和国家宝贵的人才资源。党中央、国务院高度重视高校毕业生就业工作。习近平总书记多次强调，要把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出位置。当前正值高校毕业生就业关键期，教育部贯彻落实党中央、国务院关于做好高校毕业生就业工作重要决策部署，于5月26日至6月1日组织开展2023届高校毕业生就业促进周系列活动，会同有关部门、各地各高校加快就业工作节奏，全力促进毕业生顺利就业、尽早就业。

聚焦就业政策宣传 推动释放政策红利

教育系统把精准有效开展政策宣传作为就业促进周系列活动的重要内容，通过编发政策手册、组织进企业宣讲、开展政策宣传月等举措，扩大政策宣传覆盖面，服务各类就业主体全面了解政策内容、享受政策红利。

面向各类企业大力宣传就业政策。教育部门会同人力资源社会保障部等部门编印《高校毕业生等青年就业创业政策汇编》，向企业发放；依托国家大学生就业服务平台，会同“24365校园招聘服务”有关招聘机构，持续开展就业政策宣传，激发企业吸纳就业活力。5月24日，教育部专门组织召开全国普通高校毕业生就业创业指导委员会主任委员联席会议，充分发挥全国就指委和19个分行业就指委作用，当好就业政策的宣传员，面向行业、企业宣传解读国家和地方出台的社保补贴、吸纳就业补贴、职业培训补贴等援企稳岗扩就业政策，激励企业吸纳更多高校毕业生。

面向产业园区大力宣传就业政策。教育系统推动政策宣传走进园区管委会，走进园区人才服务机构，促进各类“专精特新”企业吸纳毕业生。5月25日，教育部副部长翁铁慧到安徽合肥经济技术开发区实地调研高校毕业生就业创业政策落实情况，向开发区和相关企业负责人宣讲促就业政策，现场发放政策宣传手册，并部署加强政策宣传解读，大力推动各项促就业政策加快落实。各地各高校深度结合高校访企拓岗、供需对接等活动开展就业政策宣传。人力资源社会保障部会同教育部、共青团中央、全国工商联开展高校毕业生等青年就业创业政策宣传周，期间，各地将在企业园区等设立咨询点，把政策讲清讲透。

面向高校毕业生大力宣传就业政策。各地各高校积极组织开展政策宣传周、宣传月等活动，推动政策进校园、进就业指导课、进招聘活动，指导毕业生用好基层就业、自主创业、应征入伍、指导帮扶等政策。内蒙古自治区教育厅、自治区人民政府征兵办公室联合举办“筑梦军营 北疆有我”大学生入伍政策解读暨典型事迹分享会；云南省委教育工委、省教育厅联合省人力资源社会保障厅编制了《云南省促进高校毕业生就业创业政策100问》，帮助毕业生知晓政策、用好政策。

面向城乡社区大力宣传就业政策。教育部门主动对接民政、人力资源社会保障等部门，依托实施基层就业项目，加大政策宣传力度。广西壮族自治区人力资源社会保障厅、教育厅、共青团广西区委联合开展高校毕业生基层就业推介行动，稳定“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”等岗位规模，重点介绍高校毕业生到基层就业的优惠政策，鼓励毕业生积极报名参与。

立足精准有效拓岗 深入开展供需对接

教育系统广泛开展校园招聘、线上专场招聘、民企拓岗招聘、校企供需对接等系列活动，有针对性地开拓市场岗位，更好匹配毕业生就业需求。

持续保持校园招聘活动热度。持续开展“万企进校园”活动，5月26日，教育部举办京津冀毕业生专场招聘会，120家用人单位提供岗位1.8万个，京津冀三地3000余名2023届高校毕业生参加。各地各高校结合专业特色、毕业生就业意向等，重点邀请对毕业生具有较强吸引力的企业进校招聘。广东省教育厅举办生态环保低碳节能专场供需见面活动，吸引了300余家行业知名企业参加，提供了6409个就业岗位，约3700名毕业生现场求职。电子科技大学精准对接40家行业特色用人单位，合力举办“荟聚芯人 共创蓉城”集成电路行业专场招聘会。

“互联网+就业”打开就业新空间。以数字化赋能就业，为毕业生提供更多岗位资源。就业促进周期间，教育部依托国家大学生就业服务平台密集举办14场线上招聘活动，参会用人单位1.5万余家，提供岗位信息80余万条。天津市教委、市工信局举办“津英就业”优质中小企业专场暨“百日招聘活动”视频双选会，提供2771条岗位信息。新疆维吾尔自治区人力资源社会保障厅、教育厅、国资委联合举办高校毕业生国企专场招聘会，同步开设了网络招聘专区，共有163家国有企业通过网络参加招聘会，在线提供岗位2043个。

校企对接提升人才供需匹配度。组织形式多样的校企供需对接活动，加强校企双方在定向人才培养培训、共建就业实习基地、重点领域校企合作等方面深度对接。教育部举办重点领域人才校企供需对接会，来自能源动力、装备制造等15个重点领域行业的35家企业，与北京大学、清华大学等25所高校现场对接，现场达成近百个合作意向。山东省人力资源社会保障厅、教育厅、齐鲁工业大学联合举办就业育人“政行企校”四方协作对接洽谈会，现场设立高校展示推荐专区、重点企业洽谈专区等，组织四方代表对接交流。

提供精细就业指导 开展暖心重点帮扶

教育系统聚焦毕业生求职需要和就业状态，有的放矢做好就业指导服务，切实加强重点群体毕业生“一对一”就业帮扶，为毕业生提供有温度的、精细化的指导服务。

深入推进就业育人主题教育活动。广泛开展以“成才观、职业观、就业观”为核心的就业育人主题教育活动，引导毕业生客观看待个人条件和社会需求，从实际出发选择职业和工作岗位。中国石油大学（华东）开展“学石油、爱石油、献身石油”主题教育，将就业价值引领融入思想政治教育、融入就业课程教学、融入专业教育、融入职场体验，鼓励毕业生赴石油石化行业、能源行业就业。

创新开展就业指导服务。创新就业指导形式，开展多样化就业指导服务，为毕业生求职就业“把脉问诊”。就业促进周期间，在京津冀高校毕业生招聘活动现场，专设“就业服务加油站”，北京市教委“京彩生涯”就业指导名师工作室现场为毕业生提供简历诊断、心理咨询、生涯规划等就业指导和咨询服务，运用AI远程面试服务，为学生提供更真实的演练场景。一些高校如江西财经大学在班级设立职业发展与就业委员，及时了解毕业生就业需求，将就业政策、就业信息等直达毕业生。天津大学联合用人单位举办模拟求职大赛，为学生提供培训讲座、真实模拟求职面试全程指导，累计700余人次参与。南京大学举办生涯嘉年华系列特色生涯教育与就业指导活动，聚焦重点领域择业价值观引导，通过专题讲座、主题赛事、生涯咨询、沉浸体验、实战培训等方式，提升毕业生求职技巧和综合素质。

关心帮助就业重点群体。高校凝聚全校全员合力，密切关注毕业生就业进展和求职过程中的困难，为毕业生提供切实有效的指导和帮扶。教育部组织实施“中央专项彩票公益金宏志助航计划”，通过深入开展线下集中培训、线上网络培训和专项帮扶，帮助更多有需要的重点群体毕业生提升就业能力。各地各高校落实“一对一”帮扶责任制，河北大学、西藏大学等建立动态管理帮扶台账，耐心帮助重点群体毕业生诊断求职过程中的困难和问题，并贴心地为他们推荐多个合适的岗位。四川省教育厅、省残疾人联合会、省人力资源社会保障厅及共青团四川省委联合举办2023年高校残疾人毕业生励志演讲会、现场招聘会及线上招聘等活动，邀请四川职业指导专家团提供就业指导与职业测评服务。

据悉，教育部在5月至8月期间将持续开展2023届高校毕业生就业“百日冲刺”行动，护航毕业生求职之路。

(责编：孙竞、郝孟佳)