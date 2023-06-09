中新社悉尼6月9日电 中国驻澳大利亚大使肖千9日在第十六届“汉语桥”世界中学生中文比赛澳大利亚大区赛开幕式上发表视频致辞，祝贺来自全澳各地的13名中学生代表，经过层层选拔入围全国赛。

肖千首先向上述中学生代表表示祝贺，并对昆士兰科技大学的大力支持以及各位评委和大赛组委会的辛勤付出表示衷心感谢。他指出，语言是了解一个国家最好的钥匙，也是超越隔阂、沟通心灵的桥梁。期待选手们用汉语打开沟通中国的大门，去探索语言背后所承载的历史文化和人文情怀，更好地认识和理解中国的过去、现在和未来。

肖千强调，中国和澳大利亚同处亚太地区，优势互补，共识远大于分歧，两国关系持续稳定发展符合两国和两国人民的根本利益，有利于促进亚太地区和世界的和平、稳定与繁荣。他勉励同学们“追梦中文、不负韶华”，将来成为中澳友谊的使者，为促进两国人民相互理解，不断改善、推动、发展双边关系贡献力量。

在当天举行的第十六届“汉语桥”世界中学生中文比赛澳大利亚大区赛中，经过激烈角逐，来自昆士兰州的Isabelle Lord同学荣获一等奖；来自新南威尔士州的Ashton Drew和Daniel Osborne以及西澳大利亚州的Tony Nguyen同学荣获二等奖。他们将代表澳大利亚中学生赴中国参加全球总决赛。

(责编：孙竞、郝孟佳)