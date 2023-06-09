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西藏共青团助力高原生态环境保护

2023年06月09日23:02 | 来源：中国新闻网
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图为组织开展“美丽中国·青春行动”生态环保活动。　共青团西藏自治区委员会供图

图为组织开展“美丽中国·青春行动”生态环保活动。　共青团西藏自治区委员会供图

9日，记者从共青团西藏自治区委员会获悉，自2023年3月以来，西藏各级共青团组织共开展各类生态环保活动1681场，参加活动青年达2.8万人次，共种植适宜高原生长的杨树、沙棘、细叶红柳32万余株，清理垃圾350余吨、环保理念宣讲覆盖5.5万余人次。广大青年充分发挥在推进美丽西藏建设中的生力军和突击队作用，为建设美丽幸福西藏、共圆伟大复兴梦想贡献青春力量。

实施保护母亲河行动，保护西藏的碧水清源。西藏各市地、县区青年志愿者协会积极动员广大团员青年、青年志愿者、青年文明号集体、社会组织等，广泛开展“河”我一起保护母亲河、“长江流域青少年生态环保联合行动”“垃圾分类·青春助力”等主题活动，青年志愿者携带清洁工具对雅鲁藏布江、拉萨河等水域沿线河道、河滩进行清洁，清扫白色垃圾、固体垃圾等废弃物，并进行分类处理。

图为组织开展植树造林活动。　共青团西藏自治区委员会供图

图为组织开展植树造林活动。　共青团西藏自治区委员会供图

开展植树造林活动，践行“两山”理论，绿化西藏山川。共青团西藏自治区委员会、区青年志愿者协会在拉萨市堆龙德庆区试点打造了“西藏青年志愿者林”，占地面积约30亩，成活率达80%以上，并将成功经验向各市地团组织推广，动员各地结合乡村振兴战略、易地扶贫搬迁等工作推进“青年志愿者林”工程建设。

宣传生态环保理念，助力西藏生态环保建设。西藏各级青年志愿者协会组织青年志愿者深入易地扶贫搬迁社区、社区街道开展入户宣传、摆摊设点等形式的“垃圾分类”宣传活动，联合相关单位开展“垃圾科学分类·文明你我同行”等志愿服务活动，发放相关宣传资料、画册、各类书籍和便民手册，让广大民众了解垃圾分类常识，萌发环保意识，自觉养成健康文明的生活习惯，把生态环保理念融入到生活的方方面面。

共青团西藏自治区委员会相关负责人介绍，下一步将带领全区青年持续开展“三减一节”、垃圾分类、“保护母亲河”“净滩行动”等志愿服务实践活动，持续打造“青年志愿者林”。持续以志愿服务方式广泛动员青少年参与环保志愿服务行动，加大社会动员力度，加强线上宣传推广力度，整合工作资源，推进生态环保领域的务实合作，让更多青年在追求自我价值、自身幸福的同时爱上绿色、拥抱春天，为保护好高原生态、守护好世界上最后一方净土贡献青春力量。

(责编：孙竞、郝孟佳)

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