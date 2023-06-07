郝孟佳 张婉柔（实习生）

2023年全国高考已经开考，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

西安交通大学是一所具有理工特色，涵盖理、工、医、经、管、文、法、哲、艺等学科门类的综合性研究型大学，是首批进入国家“211”和“985”工程建设学校，C9大学联盟成员。2017年入选国家“双一流”建设名单A类建设高校，8个学科入选一流建设学科。

最近的一次学科评估中，西安交通大学有18个专业进入A类，其中能动、电气、机械、自动化和核能都是A+。依托学校强劲学科实力，西安交通大学共计有61个国家一流专业，一流专业占比高达81%。保研比例高，学生就业层次好。2023届本科毕业生保研率37%，位列全国第4。

人民网：今年学校的招生政策是否有变化？

西安交通大学：学校2023年扩大专项计划规模，其中高校专项计划扩招40人以上，国家专项计划扩招100人，为更多农村学子提供进入顶尖大学的机会，助力乡村振兴。

在招生政策上需要家长和考生注意以下几点：

一是学校继续实施大类招生和培养。学生大一期间不确定专业，按照学科大类进行通识教育，大一末的时候根据大一期间成绩和个人志愿确定具体专业。不过跨学院大类新生在录取后、入校前须根据高考成绩和个人意愿选择培养学院，大一末的时候主要在培养学院内确定具体专业。当然，对于一年级综合成绩特别优秀的学生，在一年级末可在招生大类内任选主修专业。

二是学校对于专业意向特别明确的优秀学生，提供专业预选机会。如果说学生对于某个专业具有明确的意向，可以报考预选大类，入校的时候可以提前锁定专业。大一期间只要达到基本要求就可以直接去专业就读。录取到预选大类的学生，入校可直接参加钱学森学院特色班、越杰计划、未来技术学院选拔的笔试。

三是从今年开始，学校行政管理专业以及劳动与社会保障专业开始面向全国招收文科生，招生具体名称为文科试验班类。

人民网：学校今年新增专业有哪些？

西安交通大学：2023年，学校新增国际经贸规则和医工学专业。

国际经贸规则专业立足国家级涉外卓越法治人才教育培养基地和国家级涉外法治研究基地“一带一路与国际法治研究院”，协同应用经济学、外国语言文学等国家一流本科专业优势，在西安交通大学—澳大利亚新南威尔士大学联合首倡的“丝路涉外班”LLB+JD高端双学位项目基础上开办，重点培育学生在国际经贸规则形成机制（组织法）、实体经贸规则（实体法）和争端解决机制（救济法）方面的法治思维和法律技能，国际视野和跨文化沟通谈判能力。该专业结合学校与世界银行解决投资争端国际中心、最高人民法院、中国国际经济贸易仲裁委员会等重要国际国内机构长期合作所形成的优质实践教学资源，旨在培养“高起点、国际化、复合型、重实践”的涉外经贸法治国际化人才。

今年，学校创办医工学专业，为给国家解决高端医疗设备卡脖子问题提供必要的人才支撑。专业充分发挥学校医学与工科优势，引入科研院所、知名企业师资，组建医理工融合的授课专家团队，以PBL为主的采集式学习方式，培养具备深厚的数理基础、工程技术理论和医学知识，具有医工交叉思维，充分理解临床需求，可进行高端医疗装备研发的复合型创新人才。

人民网：对于科学填报志愿，有哪些建议给到学生和家长们？

西安交通大学：本科教育只是教育的一个阶段，确定理、工、医的大门类即可，具体专业不用特别纠结，只要认真积极，都能学有所成。

专业和学校需要综合考虑，如果一定要学习某个专业，需要关注专业培养方案、依托学科的研究水平和研究方向，明白专业培养的目标和未来发展的出路，避免望文生义。

人民网：请您介绍一下学校奖助学政策

西安交通大学：为帮助学生顺利完成学业，西安交通大学设立了完善的奖学金、助学金、国家助学贷款、学费补偿贷款代偿、勤工助学、困难补助、绿色通道等资助体系，实现了对家庭经济困难学生的资助全覆盖。每年各类奖、助、贷、勤、补、免、偿等经济资助总金额达9448万元。2022年获奖学金学生人数超参评学生总数的35%，获助学金学生人数接近全体学生人数的20%，社会企事业单位和友好人士设立奖、助学金60余项，以最大的力度支持学生在校的学习和生活。

学校通过“绿色通道”帮助家庭经济困难学生顺利入学，确保每一位学生都能平等享有受教育的权利，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。通过国家助学贷款支持和资助部分家庭困难学生顺利完成学业，每年约4000人申请国家助学贷款，国家助学贷款获批率达100%。

学校把勤工助学作为对学生经济资助的重要形式，鼓励学生通过自己正当的劳动克服经济困难，自强自立，提升综合素质，每年设立约1500余个校内勤工助学岗位，全年约8000人次参加勤工助学。

另外，学生入校可以参加“越杰班”的选拔。越杰班学生可以获得丰厚奖学金及在世界顶级高校学习或世界一流研究机构交流机会，还可获得基础奖学金6万元和不同额度的国际交流奖学金，最高可获得42万元。

(责编：李依环、熊旭)