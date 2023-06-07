郝孟佳 张婉柔（实习生）

2023年全国高考已经开考，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

北京物资学院1980年正式建校，经过40多年的快速发展，成长为一所以物流和流通为特色，以经济学科为基础，以管理学科为主干，经、管、理、工、文、法等多学科协调发展的北京市属普通高等院校。

作为一所以物流和流通为特色的高校，北京物资学院主要为国家物流和流通领域培养具有国际视野和创新精神的复合型、应用型人才，先后开办了国内高校第一个期货专业、第一个物流管理专业、第一个采购管理专业等，被外界誉为“中国现代物流管理者的摇篮”“期货人才培养的黄埔军校”。

人民网：请您简要介绍学校的基本情况以及优势和特色专业

北京物资学院：2023年，学校招生专业24个，加招生方向（含7个实验班）一共29个，有9个国家级一流本科专业建设点、11个北京市一流本科专业建设点，分布在六大学科。

学校专业主要有两大特色：一是物流特色。目前，学校开设了教育部本科专业目录内的物流管理与工程类全部4个本科专业，物流管理和采购管理专业均为全国首创，供应链管理专业为北京市高校第一批开设，采购管理专业也是全国第一家获得国际采购与供应联盟（IFPSM）国际认证的本科专业，为学生整体搭建了既基础全面扎实、又各专业特色鲜明相互支撑的高水平物流特色专业群。

学校与多所国内外著名高校、多个国内外物流行业头部企业紧密合作，开拓了 “中美物流班”“中德物流班”“中日物流班”等一系列合作办学项目及校企合作双元制订单班，设立有多种企业奖学金，充分保障了学生多元化多层次的学习和未来发展需求。

二是期货特色。期货与证券是金融学专业下非常有特色的一个专业方向。2020年，学校在右安门校区成立“期货学院”。2021年，组建第一届校企合作的期货与证券实验班。2022年，“期货学院”正式在全国投放招生计划。截至目前，金融学专业共培养近3000名本科毕业生，很多毕业生已经成为期货、证券、商贸业界的中坚力量和领军人才。

人民网：2023年贵校招生政策有什么新的变化、新的亮点？

北京物资学院：学校今年新增了1个专业和1个中外合作办学项目。

第一，今年新增的金融科技专业依托金融学国家一流本科专业建设基础、期货专业雄厚的办学资源以及北京市现代产业学院“产学研”先发优势，培养能够适应期货证券数字化转型、银行科技、保险科技、监管科技等领域，赋能金融业高质量发展的复合型、应用型人才。

第二，今年新增了与美国纽黑文大学合作举办大数据管理与应用专业本科教育项目，学制四年，采取4+0模式进行培养，2023年拟招生80人。该专业学生在北京物资学院学习四年，完成规定的培养方案并通过考核，将获得北京物资学院颁发的本科学历证书和学士学位证书；获得外方大学学籍注册的学生，可同时获得外方大学颁发的课程成绩单和学士学位证书，证书与在外方大学就读学生获得的学士学位证书一致，受到美国认可。

第三，今年新增了2个实验班，信息管理与信息系统（数智化管理实验班）和国际经济与贸易（大宗商品贸易实验班）。目前，学校共有7个实验班直接投放招生计划，分别是金融学（期货与证券实验班）、经济学（实验班）、物流工程（京东科技实验班）、计算机科学与技术（实验班）、商务英语（实验班），信息管理与信息系统（数智化管理实验班）、国际经济与贸易（大宗商品贸易实验班）。

第四，今年北京招生计划有扩招，具体计划以北京教育考试院公布的招生计划数为准。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？

北京物资学院：学校录取原则是分数优先、无专业级差；提档、分专业均认可教育部和各省市加分；无应届生往届生、男女生比例限制；身体健康状况按教育部规定执行；平行志愿下，体检合格，服从调剂进档不退档；本校公共外语只开设英语，建议非英语语种考生慎重报考；商务英语专业只招收英语语种考生，如所在省级招办组织英语口试，考生须参加口试且成绩合格。

在京选考的科目要求如下。拟分5个专业组，不限选考科目1：经济学类、法学、文学类专业为主，有9个专业及方向；不限选考科目2：管理学类专业为主，有13个专业及方向，计划最多；限选物理：6个专业及方向，按喜好排好序号；物理/化学/生物三选一：应用统计学；限选物理2：大数据管理与应用（中外合作办学）。

人民网：对于科学填报志愿，有哪些建议给到学生和家长们？

北京物资学院：在填报志愿时，一定要熟读意向高校招生章程，了解详细的招录规则。

平行志愿采用“分数优先，遵循志愿，一轮投档”的投档规则。填报志愿时，建议考生务必选择服从调剂选项，否则一旦退档，考生只能参加征集志愿或下一批次录取。

如果更倾向学校，对专业要求不大的情况下，可以采取“冲一冲”的策略，如果更看重专业，那就直接采取“稳一稳、保一保”的策略。另外，不管采取什么策略，都尽量把最想上的专业志愿往前放。

人民网：请您介绍一下学校奖助学政策及就业情况

北京物资学院：学校建立了完善的奖、贷、助、减、免、补的资助、帮扶体系，以确保家庭经济困难但勤奋学习的学生能够顺利完成学业。

学校近五年平均就业率95%以上。以2022届本科毕业生为例，从地域来看，赴京津冀地区就业的占签约人数79.38%。从签约单位来看，民营企业、中小微企业等其他企业占57.62%的比例，其次是国有企业占25.00%。会计学院有超过1/3的毕业生就业于国有企业，法学院毕业生在机关就业的比例达到17.39%。

2022届本科毕业生本科深造率为15.54%，物流学院物流类专业、会计学专业，深造率均超过了20%。具体从升学院校的情况来看，44.86%的学生在本校继续深造，5.45%的学生在一流大学建设高校继续深造，25.45%的学生在一流学科建设高校继续深造。

(责编：李依环、熊旭)