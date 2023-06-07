郝孟佳 张婉柔（实习生）

2023年全国高考已经开考，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？人民网特别推出“2023年高校招生”系列报道，解读各大高校的高考招生政策、人才培养理念、办学特色以及校园文化生活，供考生及家长参考。

北京石油化工学院创建于1978年，是由恢复高考时的北京化工大学二分院发展而来，经过45年的奋楫前行，已发展成为一所以工为主，工、理、管、经、文多学科相互渗透，具有鲜明工程实践特色的高水平应用型高校。北京地铁4号线清源路站可直达，交通便捷。

人民网：请您简要介绍学校的基本情况以及优势和特色专业

北京石油化工学院：学校专业建设成效显著，专业实力强。

学校构建了以一流专业为主体的高质量专业群发展模式，机械工程、能源与动力工程、环境工程、化学工程与工艺、高分子材料与工程、制药工程、自动化、计算机科学与技术等8个专业入选国家级一流本科专业建设点；环境工程、制药工程、安全工程等3个专业入选北京市属高校50个重点建设一流专业；会计学、旅游管理、市场营销、制药工程、自动化、会展、人力资源管理、材料科学与工程、机器人工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、生物制药、大数据管理与应用等13个专业入选北京市级一流本科专业建设点。招生专业中“一流专业”占比超过80%。

学校积极推动国家工程教育专业认证。化学工程与工艺、机械工程、自动化、高分子材料与工程、环境工程、计算机科学与技术、制药工程等7个工科专业通过认证，进入全球工程教育“第一方阵”，意味着这些专业的毕业生在国际《华盛顿协议》成员国内申请工程师职业资格或申请研究生入学资格时，享有同等待遇。通过认证专业的数量及其占招生工科专业中有资格申请认证专业的比例超过60%，这两项指标均居市属高校前列。此外，安全工程和能源与动力工程2个专业正在积极申请参加国家工程教育专业认证。

人民网：2023年贵校招生政策有哪些新的变化、新的亮点？

北京石油化工学院：学校今年新增人工智能和药物分析2个本科专业，招生专业数达到了26个，均按照专业招生。学校招生共分为4个专业组，其中不限选考科目组有7个专业，必考物理组有12个专业，物理/化学/生物3选1组有5个专业，必考化学组有2个专业。

2023年学校将面向全国28个省（市）招收约2100人。京外招生计划数相比往年略有增加。全部专业均在京内招生，计划数与往年相比将有一定幅度增加；此外，京内还有 “双培计划”1个专业招收8人、“外培计划”3个专业招收6人。

学校开设有3个实验班，均面向全体2023级新同学进行选拔，其中致远新工科实验班约90人、国际注册会计师（ACCA）班和中法工程师班均为约35人。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？

北京石油化工学院：学校提档比例一般为100%，采用分数优先、遵循志愿的原则确定录取专业；对进档且服从专业调剂的考生一般不退档；

学校在提档和确定专业时，均承认教育部及各省（区、市）对于特殊考生的加分政策，不设专业级差；

学校公共外语以英语为主，同时开设日语教学；

学校对考生身体健康状况的要求执行国家下发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》，没有其他特殊要求。

人民网：对于科学填报志愿，有哪些建议给到学生和家长们？

北京石油化工学院：首先，要具有发展的眼光和职业规划意识。志愿填报要综合个人兴趣、志向和特长选择专业，结合未来是升学还是就业等个人规划，做好学校和专业的选择。

其次，知分知位后填报平行志愿，要避免院校志愿填报过于扁平化，可按照冲一冲、稳一稳、保一保的原则，分三个层次合理拉开梯度，重点报好稳一稳的志愿，确保能被顺利录取，同时选好保底志愿。

第三，要正确看待“分数不浪费”。学校可能只伴随孩子4年或7年，但专业可能会伴随孩子一辈子，对次高分考生建议优先考虑专业，志愿填报时要对分数留有一定余量，关注学校培养特色和优势学科专业，并作为该层次志愿的首选。

最后，各个学校官方开通的咨询热线电话、官网、官微等，一般提供了详实的专业介绍、计划数、录取分数位次等信息，可供各位考生和家长参考。

人民网：请您介绍一下学校奖助学政策及就业情况

北京石油化工学院：学校建立了“奖、贷、助、勤、补、免”六位一体，资助与育人相结合的联动助学体系，引导学生健康成长、全面发展。学校主要设有国家奖学金、国家励志奖学金、优秀学生奖学金、单项奖学金、企业奖学金等。

在新生入学时设立“绿色通道”，对家庭经济困难的新生优先办理入学手续，经核实后，采取“奖、贷、助、勤、补、免”等措施予以资助，确保学校任何一位学生不因家庭经济困难而辍学。

学校就业率高，就业“质”“量”俱佳。目前，学校已累计培养毕业生4.7万余人，近80%在北京就业。近年来，毕业生就业率一直保持在95%以上，连续多年居市属高校前列，每年约有20%的学生选择在国内或者国外继续深造。就业单位遍及政府机关、国有大型企事业单位、北京市高精尖产业和高新技术企业。

学校本科生和研究生教育并重。现有6个一级学科硕士学位授权点，7个硕士专业学位授权类别，1个博士后科研工作站。硕士授权点的研究方向覆盖全部26个本科招生专业，可无缝衔接全体本科生考研深造的需求。

(责编：李依环、熊旭)