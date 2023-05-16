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劳动教育要在家庭落细落实

陈万勇
2023年05月16日08:48 | 来源：光明日报
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原标题：劳动教育要在家庭落细落实

　　 【专家视角】

　　 开展劳动教育，学校必须发挥主导作用，组织好劳动教育的规范化开展。同时，还要大力突破每周1个课时的局限，强化综合实施，引导家庭发挥基础作用，做好劳动教育的日常化开展。只有充分整合学校、家庭、社会的力量，形成协同育人格局，劳动教育才能真正取得实效。

　　 要让劳动教育在家庭落细落实，学校可以从三个方面着力。

　　宣传引导，优化家长劳动教育观念

　　 学校要充分发挥在开展劳动教育中的主体作用，积极利用校园报刊、网页、微博、公众号、家校通、视频号等各种媒介和渠道，向家长宣传劳动和劳动教育。

　　 在宣传内容上，要尽量丰富多彩，既可以有国家的相关政策，党和国家领导人的讲话，学者名人的观点，也可以有学校的计划、举措，学生参与劳动教育的场景，孩子们的劳动经历、体悟和收获。

　　 在宣传形式上，要尽量生动活泼，少搞长篇大论，多用图文结合，及时传播学校开展劳动教育的鲜活画面。通过内容精选、形式活泼的主题宣传，引导家长真正认识到：即使在智能时代，劳动依然是创造物质财富和精神财富的必要手段，是“造就全面发展的人的唯一方法”；劳动教育具有树德、增智、强体、育美的综合育人价值，做好家庭劳动教育，有利于帮助孩子在劳动实践中形成自食其力、勤劳俭朴、拼搏奋斗、积极向上的品质，在手脑并用中接触自然、认识生物、拓宽视野、促进智力发展，在“具身”体验中锻炼肌肉骨骼、增强心肺功能、发育脑部神经、减轻学习压力和精神负担，在家务劳动、生产劳动和服务劳动中发现美、感受美、欣赏美、创造美，进而成长为心智健全、素质优良的时代新人。

　　培训赋能，提升家长劳动教育能力

　　 家庭劳动教育虽然不像学科教学那样专业，但仍然要讲科学性和艺术性，需要施教者具备相应的胜任力。为此，学校应该主动承担《家庭教育促进法》赋予的职责，加强培训和指导，切实提升家长开展家庭劳动教育的能力。家长培训一定要充分考虑到成人学习的特点，要以方便家长和赋能家长为旨归，作好顶层规划和系统设计。在培训内容上，重点可围绕“为什么”“做什么”“怎么做”三个方面展开。

　　 针对“为什么”，核心就是要尽量通过喜闻乐见的方式，深入浅出地向家长讲明家庭劳动教育的价值，引导家长帮助孩子“在劳动中树立正确的价值观、世界观和人生观，激发青少年创新性和思辨性思维，通过出力流汗、磨炼意志，发现生活之美和人生之美，逐步达到培养全面发展的劳动者的教育目标”。

　　 针对“做什么”，核心就是要对照最新课程方案和课程标准，以提升学生的劳动观念、劳动能力、劳动习惯和品质、劳动精神等核心素养为目标，围绕日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动等主要内容，以任务群为基本单元，分年级研发设计《家庭劳动清单》，让家长清楚地知道各个年龄段的孩子应该从事的劳动内容。

　　 针对“怎么做”，核心就是要梳理《家庭劳动清单》中的重点和难点，靶向性地为家长搭建劳动教育“支架”，提供劳动教育资源，并适时答疑解难，让家长学习相关的劳动技能，掌握正确的劳动教育方法，从而高质量地开展家庭劳动教育。

　　 此外，培训的主体可以多元构成，既可以是高校的学者、行业的专家，也可以是学有所长的教师、行有所成的家长；培训的方式也可以灵活多样，应尽力做到理论与实践结合，线上与线下结合，集中与分散结合，讲座与案例结合，最大程度地方便家长参与，让家长学有所获，学而致用。

　　多方协同，强化家庭劳动教育支持

　　 劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容，直接决定社会主义建设者和接班人的劳动精神面貌、劳动价值取向和劳动技能水平。推进家庭劳动教育，政府必须加强统筹，整合各方力量，形成全社会大力支持的协同育人格局。

　　 首先，要营造良好的氛围。主流媒体应旗帜鲜明唱响主旋律，创新传播方式，采用微型理论解析、典型事迹展播、先进人物访谈等形式，通过新媒体、短视频、宣传栏、招贴海报等途径，宣传劳动模范和劳模精神，形成全社会尊重劳动、崇尚劳动、热爱劳动的普遍观念，以及重视、支持劳动教育的良好氛围。

　　 其次，要配置必要的资源。智能时代，劳动实践的机会在逐步减少；城市化进程中，劳动实践的场景也在变少且不易获得。为此，各级政府有必要作好顶层规划，有意识、有计划地建设一些功能丰富、类型多样、设施齐备、交通便捷的劳动教育实践基地或场所，配置数量合理的劳动教育指导人员，向学校和家庭开放；街道、社区、青少年宫也可以充分利用场地，添置设备，优化布局，新增劳动教育的功能，加强既有场地的综合利用。

　　 再次，要组织丰富的活动。工会、共青团、妇联、少先队等群团组织可以和学校、社区加强联动，利用劳动节、中国农民丰收节、二十四节气、劳动实践周等时间节点，组织“劳模工匠跟岗体验”“传统节气劳动实践”“技艺大比拼”“趣味农运会”等各种形式的劳动教育主题活动，让学生有更多的机会去到田间地头，下到工厂企业，和农民一起播种收割，和工人并肩生产作业，从而在真实的劳动中得到体验、锻炼和教育。

　　 总之，只有多方联动，协力同心，才能为劳动教育创造坚强有力的条件保障，推动劳动教育在家庭落细落实。

　　 （作者：陈万勇，系杭州市教育科学研究院科研员，杭州市教育学会副会长）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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