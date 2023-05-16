杜强

原标题：环境教育要从娃娃抓起

党的二十大报告指出，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。自然和谐共生的现代化攸关中华民族伟大复兴的千秋大业，需要环境教育来助力达成。环境教育是生态文明建设的基础工程，通过学校环境教育、家庭环境教育和社会环境教育等方式实施。其中，中小学环境教育尤为重要。

环境教育应从娃娃抓起，从中小学抓起。这个阶段的孩子好奇、好学、求知欲强、记忆力好，是培育良好环境素质和树立正确环境伦理观的关键期。世界上许多国家都很重视中小学环境教育，注重环境知识教学和环境技能实践结合，从小启蒙和培养中小学生人与自然和谐共生意识、正确的环境价值观和良好的环境伦理道德行为，提升综合环境素质。我国开展学校环境教育已有三十多年，取得了一定成效，但受长期存在的应试教育倾向影响，过去，各学校的日常教学重点和精力主要还在应对升学考试相关科目课程上，环境教育存在思想认识不到位、措施手段不落实、教师环境素养不扎实、监督与评价制度不完备等不足。应采取有力有效措施扭转局面，全面提升中小学环境教育在基础教育阶段地位，优化教学效果。

设立环境教育单独科目，编发统一教材。目前的环境教育内容分散渗透在科学、思想品德、地理、化学等相关课程中，由各相关任课老师分散教学。因教师责任心、环境素养等存在差异，总体教学质量还达不到国家环境教育目标要求。很有必要设立环境教育专门课程，使环境教育从“软任务”变成“硬指标”。

配备专业专职教师，强化师资环境素质培训。应在中小学配备环境相关专业学历教师，专职从事环境教育教学。同时，对相关学科教师进行系统环境知识培训，改变当前环境教学存在的教育内容不系统、教育形式单一、教学效果一般等问题。

教学方法应注重趣味性与知识性有机结合。趣味性提振学习兴趣，知识性培养环境素养。环境教育应针对中小学生年龄特点采取科学教学方法。课堂教学注重传授环境基本知识和解决环境问题的基本原理，培养环境认知能力和关心环境的意识，激发保护环境的愿望。课外教学注重综合利用环境教育基地，走进国家公园、动物园、生态农场、植物园、湿地公园等，参加栽种植物、照顾小动物等自然实践活动，了解大自然和生物多样性，从小懂得与大自然和谐相处的道理。

寓教于乐，开展丰富多彩的环境教育活动。利用世界环境日、创建绿色学校、环境友好型学校、环境知识竞赛活动、各类环境公益活动等，使不同年龄段的中小学生学习体验不同的环境教育内容，提高环境教育效果。

（作者：杜强，系福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、福建社会科学院研究员）

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