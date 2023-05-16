吴甚其

原标题：打造市域产教联合体要五“新”并举

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》提出，“打造兼具人才培养、创新创业、促进产业经济高质量发展功能的市域产教联合体。”为落实这一战略任务，最近，教育部办公厅印发《关于开展市域产教联合体建设的通知》，启动市域产教联合体创建工作。这是推动职业教育改革发展和促进产业经济高质量发展的一项重大举措。打造市域产教联合体，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持五“新”并举。

厘清产教融合理论逻辑和实践逻辑，建设路径要有新拓展。要厘清产与教互融共生的理论逻辑：产与教具有独立性，同时又相互关联，具有互融性；具有互促性，同时又相互制约，具有共生性。要厘清产与教从融合到共荣的实践逻辑：产与教只有通过融合，实现相互适配、相互赋能，才能达到两者共荣的目的。打造市域产教联合体，要坚持以教促产、以产助教，不断拓展富集产教资源的新路径，促进教育链、人才链与产业链、创新链紧密结合。例如，湖南（株洲）职教科技园在拓展产教融合路径上进行了有效探索，园区内湖南铁道职业技术学院等10所职业院校与中车株洲电力机车有限公司等10家企业进行深度产教融合，共同步入高质量发展快车道。园区建成先进制造业、高端装备、高分子新材料、新能源汽车等30多个产教融合实习实训基地；2021年，株洲市轨道交通、航空动力、陶瓷等产业产值规模达到5000多亿元。

创新内部治理机制和外部保障机制，运行机制要有新突破。要创新内部治理机制：成立政、企、校、研等多方参与的理事会，实行实体化运作；建立健全以章程为核心，包括会商、监督、考核、评价、奖惩等环节的制度体系，充分发挥联合体内各主体的主动性和积极性。要创新外部保障机制：进一步完善国家层面促进产教融合的制度，将其纳入政府教育工作和经济工作评价，强化政府产教融合履责考核，并将考核结果与干部选拔任用、职务调整等挂钩；建立省级政府统筹，地市级政府主责，相关部门、学校、行业企业参与的产教融合会商制度，集聚资金、技术、人才、政策等要素，形成外部支持产教融合的合力。比如，始建于2003年的江苏常州科教城，通过制度设计与政策引领，完善内部运行机制和外部保障机制，形成了职业院校与产业园区共生共长的格局。

做实产教融合和产学合作，培养模式要有新探索。要把产教融合做实：通过增强利益黏合度，着力突破产教融合的关键堵点和瓶颈，使联合体内各主体主动参与人才培养，龙头企业深度参与教育教学各环节，中职、高职、本科学校合作开展分段培养或贯通培养，共同打造与市域产业链高度契合的人才链。要把产学合作做优：通过共建和汇聚产学资源、破除产学合作壁垒，使生产与教学有机联动，创新高技能人才培养模式，联合体内各主体共建产业学院，共同开展中国特色学徒制培养，广泛实行人员互聘互用、互助互学，在产学合作中及时把新方法、新技术、新工艺、新标准引入教育教学实践，不断提高人才培养质量。例如，贵州（清镇）职教城通过与企业共建产业学院和大数据、电梯维修、工业机器人等实习实训基地，开展中国特色现代学徒制培养，为新一代信息技术、装备制造产业和乡村振兴培养了大批高素质“黔匠”。

有效服务学生发展和产业发展，服务发展要有新贡献。要有效服务学生发展：职业教育功能定位由“谋业”转向“育人”，要更加注重服务人的全面发展和可持续发展；联合体各主体要更新办学理念，教师和相关人员要更新教育理念，通过产教融合、产学合作，帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养良好职业素养和文化素养，增强社会责任感，有效提升可持续发展能力。要有效服务产业发展：立足职业教育改革重心由“教育”转向“产教”的大背景，联合体要校准价值取向，更加注重服务产业发展；要建设共性技术服务平台，联合开展技术研发和成果转化，积极开展员工培训和技术技能培训，有效服务制造强国、乡村振兴、共同富裕、共建“一带一路”等国家和区域重大发展战略。例如，辽宁鞍山职教城不断提升自身服务能力，为1385家中小微企业的1.8万余名职工进行免费技能培训，有效帮助职工提升技能，帮扶企业稳岗脱困。

彰显中国特色和地方特色，特色创新要有新亮点。要彰显中国特色：市域产教联合体要确立先进的建设理念，放眼世界，扎根中国，在职普融通、产教融合、科教融汇中发挥领头羊作用；要聚焦我国先进制造业、现代服务业、现代农业等核心主导产业和新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备等战略性新兴产业，为之提供高效、循环、可持续的智力支持。要彰显地方特色：市域产教联合体要科学确立自身建设目标和服务定位，在服务区域经济社会发展中发挥不可或缺的作用；专业建设要与地方特色产业、核心主导产业和战略性新兴产业对接，人才培养要与地方产业发展需求吻合，技术服务要能破解当地产业发展的关键技术难题，形成鲜明的地方特色，产生重大社会影响。比如，天津海河教育园区在海外设立了我国首个“鲁班工坊”，使职业教育的“天津模式”走向国际。园区坚持“与经济社会同步转型，与产业建设同步实施，与技术进步同步升级，与产能输出同步布局”，为市域产教联合体建设提供借鉴。

市域产教联合体建设意义重大，将有力推动职业教育与区域产业协同高质量发展。各地要按照《关于开展市域产教联合体建设的通知》要求，加大经费和政策支持力度，建立科学评价体系，优化发展环境，建好一批能支撑区域产业高质量发展的市域产教联合体。

（作者：吴甚其，系湖南省教育科学研究院副研究员）

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