原标题：部分本科停招 专升本“凉”了吗

经历过两次成绩不如意的高考，浙江小伙儿秦志飞考进了一所大专，进校时就在心里埋下了“升本”的愿望。

为此，他报了校外辅导班，参加周末培训、寒暑假集训和考前集训，先听课，再刷题。2022年，他以超过录取线两分的成绩，考上了一所二本院校的环境工程专业。

秦志飞大专就读的是工程造价专业。学校经常请企业负责人为学生讲解行业现状，并且每年都在校内举办招聘会，但他一心想着升本，并没有考虑过毕业就工作。他还注意到，班里有半数同学都报了专升本考试。

2022年2月，在教育部举办的新闻发布会上，教育部职业教育与成人教育司司长陈子季表示，“目前全国专升本的比例已达20%，下一步我们将力争让更多的职业学校毕业生接受高质量的职业本科教育。”

然而，近日，武汉纺织大学、武汉轻工大学这两所公办本科院校专升本停止招生，引发了关于“专升本凉了吗”的广泛关注和讨论。

专升本有没有降温？各方对专升本热如何看待？本报记者对此进行了调查。

一些本科停招专升本学生为哪般

关于专升本的停招，武汉纺织大学公告称：“经学校研究决定，报湖北省教育厅同意，我校自2023年起停止开展‘普通高等教育专科层次起点升本科教育’（专升本）招生工作。”

武汉轻工大学则表示：“学校将继续致力于全面提高人才培养质量，着力建设一流本科教育，为高质量服务国家和地区经济社会发展作出新的贡献。”

事实上，公办本科院校减招或停招的现象，也存在于其他省份。

陕西职业技术学院副院长王平告诉记者，今年，陕西省普通高等学校专升本共安排31所普通本科高校70个专业、两所职业教育本科高校22个专业招生；从近年招生计划中可以看到，民办院校以及独立院校2022年招生人数相比2021年都有所扩招，而公办院校招生计划整体呈减招趋势；近两年，西安工程大学、西安邮电大学等高校都停招了专升本学生。

专升本招生计划是如何确定的？

江苏某高校招生负责人分析说，专升本招生，并不是各校“想招多少就招多少”，而是主管部门根据报名人数、录取率、高校办学条件等因素，综合测算、统筹规划而来，有一套科学的计算方法。“和高考录取率通常保持前一年同等水平或略微上调同理，大家看到专升本在扩招，最重要的原因还是报名人数的逐年增加。”

她介绍说，职业本科院校和部分应用性本科院校的招生渠道比较多元，除普通高考外，还有中职职教高考、专转本统考、五年一贯制专转本考试等招生方式，学校在研究制定当年拟招生计划后，上报省教育厅审批，由省厅统一调控招生计划，“这个过程中有的学校扩招、有的学校减招，并非一味地扩招。”

那么，公办本科高校减招、停招专升本学生的原因是什么？多位受访者提到，这与公办学校有更高的奋斗目标、希望提升生源质量有关。

对此，王平给出了3点分析。

一是为了将招生重点调整至普通高考招生。本科院校专升本招生是在学校原有的生源数上招收了一批新的学生入校学习，由于办学条件所限，专升本招生计划增加，势必挤占普通高考招生计划。

二是为了减轻学校的教学压力。王平解释，针对统招专升本招收的学生，由于在培养方案及模式、学习基础及能力等方面和本校生存在一定差异，为了因材施教，学校需要单独安排教学，增加了教学管理难度。

三是社会上存在一定的认识误区。近年来，“双一流”建设高校不再招收专升本学生，很多一本院校也取消了招生。

王平说：“这也许和社会上存在的一种认识误区有关，有些人会对专升本存在偏见，认为‘参与专升本考试的院校不是好的院校’。这样一来，一些院校就会考虑取消专升本的招生计划。”

专升本是一种“刚需”

虽然一些本科高校减招或停招了专升本学生，但从这几年的数据来看，专升本一直持续升温。

2020年9月，教育部等九部门印发的《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》要求：“适度扩大专升本招生计划，为部分有意愿的高职（专科）毕业生提供继续深造的机会。”当年，专升本扩招32.2万人。

3年来，全国专升本报考和招生人数仍呈上升趋势。例如，浙江省专升本2021年、2022年、2023年分别招生28388人、34724人、38248人；江苏省专转本（即专升本的另一种说法——记者注）3年来的招生数分别为30335人、32795人、33525人；上海市的数据则是5220人、7427人、10006人。

安徽交通职业技术学院院长孙晓雷观察到，不仅在他的学校，在全省、全国范围内，专科学生升本的意愿仍然比较强烈：安徽省2021年专升本报考人数较2020年增长了18.56%，2022年报考人数较2021年增长了36.33%；安徽交通职业技术学院的两项数据分别为25.43%和41.92%。

孙晓雷认为，从整体上来说，无论是从社会需求还是学生意愿来看，专升本都是一种“刚需”：比如在安徽，教育厅会从产业升级和改善民生需求的角度出发，合理安排专升本扩招的专业，包括电子信息、机械制造、生物医学、绿色环保、健康服务、应急管理、养老服务、家政服务等。

但孙晓雷同时认为，专升本升温也反映了职业院校办学在产教融合、校企合作方面做的还不到位。“以我们学校为例，轨道交通专业很少有学生选择升本，因为这个专业是与合肥轨道公司联合培养学生的，也叫‘订单班’，学生毕业后就能直接进入市属国企就业。如果职业教育都能让学生实现‘招生即招工，毕业即就业’，那么可能会有越来越多的学生愿意毕业后直接就业，地方经济社会发展也不会缺高素质技能人才。”

孙晓雷指出，在全国范围内，学生升本意愿较为强烈的专业通常集中在同质化竞争比较激烈的非实体经济类专业。“比方说，一般用人单位不会大批量招聘财经、会计类的毕业生，尤其是专科层次的会计，所以财经类学生的升本意愿更强，报考率、录取率都比较高。这说明职业教育专业设置与产业需求存在脱节，这又涉及另一个问题，即财经类专业的办学成本比工科类要低一些。要解决这个问题，需要各级举办方加大对职业教育办学的关心、支持和投入。”

专升本引发的教育挑战

在山东一所专科院校数字媒体艺术设计专业读大三的柳星雨注意到，包括她本人在内，学校艺术类专业几乎所有同学都报了专升本考试。

“我是高考失利考到专科的，入学的时候就做好了升本的打算。我的理想是未来考上编制，在公立高中当美术教师。而且无论将来是考公、考编还是找工作，各个单位都会有学历要求，即使本科毕业也不容易找到一个像样的工作，更别说专科了。”

柳星雨发现，学校非常鼓励学生升本，很多学生也是“冲着升本来的”。“在我们之前的那几届，学校专门设立了专升本课程；不知什么原因，我们这一届开始就没有专升本课程了，但学校会邀请校外辅导机构进学校宣讲，也会给专升本的学生提供寒暑假宿舍、自习室之类的便利。学校的毕业实习比较‘水’，只要去整一份实习报告就可以交差。毕竟如果我们真去实习的话，就无法兼顾专升本备考了。”

对高职院校来说，怎么保障像柳星雨那样有强烈升本欲望的学习安排，同时又要完成职业教育所要求的教育教学方面要求，对很多高职院校来说，是一个很大的挑战。

另外，对“升本”成功的学生来说，在本科院校就读的两年，仍然也是不小的挑战。

升入本科院校就读以来，秦志飞感觉学习氛围明显比在专科时紧张很多。“一是我们升本的同学要在两年时间内把别人4年的内容学完，课程安排上几乎天天满课；二是大家都在准备考研、考编、考公，为明年毕业做打算。我现在就读的专业和专科时有一定区别，我正在一边努力学习，一边准备考二级建造师的证，未来打算从事环境工程方面的工作。”

王平注意到，一些专科学生升本后选择了弃读。他分析，这是因为部分学生在大专阶段没有科学的职业规划，出于没有考上本科的心结而选择升本。但在考上本科后，发现所学专业并不是自己真正喜欢的专业、也不符合自身的职业方向。还有学生无法适应本科阶段的教学方式、学习节奏、课程难度和生活环境，因此选择弃读。

孙晓雷认为，学生考取专升本后在本科就读的两年，在人才培养方式上有些“脱钩”：“这些学生在专科阶段是技术技能培养，在本科又按照学科性人才培养，二者之间没有完全衔接好，导致部分学生在本科学校读书很吃力，毕业后理论掌握得不如全日制4年学生，技能又生疏了。要解决这个问题，做好本科层次的职业教育迫在眉睫，毕竟职业教育和高等教育是两个体系、两种类型。”

在孙晓雷看来，专升本的培养模式只是一个过渡阶段，是为了满足老百姓的教育需求，是“没有办法的办法”。未来，应该通过职业高考改革和职业本科的建设，实现技能人才升学。

来自教育部的数据显示，目前全国共有32所职业本科院校。据了解，不少学校正在通过强强联合、建设新校区等方法，筹备升本。

2021年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》提出，到2025年，职业教育办学格局更加优化，办学条件大幅改善，职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%，职业教育吸引力和培养质量显著提高。一些职业本科学校招生就业部门负责人表示，希望能通过加大职教本科建设力度，尽快壮大职教本科院校群体，联合起来形成一定规模，具有一定影响力以提高社会认可度。

（根据受访者要求，秦志飞、柳星雨为化名）

（记者 魏其濛）

(责编：郝孟佳、孙竞)