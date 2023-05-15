原标题：到最需要的地方去 让青春百炼成钢

眼看着同村的王龙江跟着年轻的小范书记养鸡，不到半年就挣了五六万元，天津市蓟州区东二营镇王辛庄村养殖户王秀兰最近承包了8亩地，养了1000多只鸡，也准备跟着小范大干一场。

村民口中的“小范”是王辛庄村党支部书记兼村委会主任范思超，来自山西，28岁的他已经扎根这个天津北部山区不起眼儿的小村3年了。曾经问题重重的“落后村”在范思超的带领下，如今已变成了“四星村”，而他也成为村民们最信赖的小范书记。

范思超与乡村的缘分源自大学时的一个选择。2017年，他被选为“青年马克思主义者培养工程”（以下简称“青马工程”）学员。在这个为党培养社会主义建设者和接班人的“大学校”里，他找到了人生方向——立志要到祖国最需要的基层去淬炼青春。毕业后他报考了边远乡镇，成了王辛庄村“一肩挑”，如今他带着爱人和孩子一起在村里安了家，一心想着带乡亲们致富。

几年来，到基层去、到祖国最需要的地方去，已成为一批又一批天津青马学员的坚定选择。团天津市委书记刘向锋说，吃大苦方能成大才、担大任，面向基层、注重实践是天津“青马工程”的鲜活灵魂。5年来，天津“青马工程”累计选拔培养学员两万余名，已结业的高校青马学员大多数都扎根基层一线，许许多多个“范思超”正在平凡的岗位上，让青春百炼成钢。

用青春力量化解一个个基层难题

每名青马学员都要在相对艰苦的涉农街镇开展累计两个月的实践锻炼，这是团天津市委给青马学员准备的“淬骨壮苗”课程，鼓励优秀青年在“吃劲岗位”、重点任务中挺膺担当。

南开大学“青马工程”第十五期培训班学员杨璨在甘肃省庄浪县东门村参加实践锻炼时，深刻地明白了一个道理：坐在办公室碰到的都是问题，深入基层看到的全是办法。

出发前，这个成绩优秀的学生跃跃欲试——在学校参加了上百小时的理论学习，核心要义就是要学会“用马克思主义的立场、观点、方法分析解决问题”，这回终于盼来了“走出象牙塔拔剑试锋芒的机会”。

没想到，第一天就让她灰心丧气。东门村是镇上的第一大村，2000余名村民分散在山上山下居住，青壮年大多外出务工，村里全是留守儿童、老人和妇女，工作开展起来处处都是问题。

善于观察的杨璨发现，村干部们有办法。他们告诉杨璨，可以扭住广场舞队这一关键群体，向村民宣传政策；为学龄留守儿童提供教育服务时，可以联系到他们在外务工的父母等。

从朴实的村干部身上，杨璨学到了要想真正投入工作，不仅要钻研理论，更得有“民俗智慧”。她记录下自己的思考：“浸润在这样踏实鲜活又充满烟火气的热土中，作为高校青马学员，我能做些什么？”

她和同学们行动起来，发现当地马铃薯等农产品销路不畅，就跑去田间地头观察研究，发起10多场直播为农产品“代言”；她们组织返乡大学生组成志愿服务专项青年突击队，挨家挨户走访，手把手协助村民完成医保卡激活等琐碎的工作；她们联合学校医学院暑期实践队，开展留守老人线上远程问诊；还给留守儿童开办暑期兴趣班……

基层的一个个难题，不断激发出年轻人的智慧和热情，而“青马工程”好比人才培养的“心脏”，不断将新鲜血液泵向祖国大地的“神经末梢”。

5年来，天津青马学员在基层党建、乡村振兴、信访工作等“吃劲岗位”上墩苗历练，累计在艰苦基层一线实践锻炼超过8万小时，为群众办实事1000余件。在红色圣地、扶贫车间、田间地头，青年骨干在最前沿感知行业脉搏，叩击国家发展的心跳。杨璨说：“祖国波澜壮阔的发展蓝图激励着我们，彰显青马人的使命担当，引领更多青年投身奋进洪流，经风雨、见世面、长才干。”

“理论+实践”培养体系 发现、举荐青年骨干

1999年出生、在大城市长大的郝雨笑入选天津市青马班时也曾扪心自问：能不能走好立志扎根基层、服务人民之路？是否真的有能力担当乡村振兴的时代重任？

在河南兰考的焦桐下学习焦裕禄同志先进事迹时，从前在书本里学到的焦裕禄精神仿佛更加立体了。郝雨笑记住了一句话：没有什么东西能够留住历史，但是人心可以。为民情怀，也成为他日后立志服务基层、服务人民的思想“压舱石”。

刚到北辰区双口镇线河一村工作时，郝雨笑作为“基层小白”，打开工作局面的第一招就是用真心换真心。这个胖乎乎的男生脾气好、嘴甜，在村里开展工作时，一口一个“伯伯”“婶子”，让那些刚还有些情绪的村民很快“雨过天晴”。工作之余，他喜欢到村里走一走，到村民家里拉拉家常，看看老人是否需要帮忙，听听乡亲们说心里话，偶尔也尝尝婶子们做的“爱心餐”。很快，他在村里赢得了好人缘儿，开展工作也越来越顺利。

“‘青马工程’的人才培养过程既注重思想锻造，也充分发挥现场实践教学的力量。”团天津市委学校部相关负责人介绍，天津“青马工程”实施方案经过精心设计，“方案由市委常委会研究审定，市领导多次与青马学员座谈交流，高位推动、协同推进，这也是天津‘青马工程’得以迅速提质扩面增效的关键”。

近年来，团天津市委逐步探索形成了“青马工程”的“124”工作体系，即一个核心使命：发现、培养、举荐一批青年政治骨干；两个工作导向：强化政治塑造和基层实践；形成“培养体系抓协同、政治塑造拓深度、能力提升重实践、人才举荐善创新”的四位一体培养模式，构建起分层分类的培养体系，累计选拔培养学员两万余名。

航天英雄杨利伟、时代楷模张黎明等先锋榜样都是天津“青马工程”的教学导师。按照“课堂教学、榜样领学、实践体验”为一体的政治培养体系，为学员打造了涵盖习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育等7个单元、240学时的课程体系；青马学员到梁家河村感悟初心，上井冈山探寻真理，在青年洞前庄严宣誓，在理论和实践的交融中深刻感悟中国化时代化马克思主义的真理力量。

关键在用人 “点亮一盏灯、照亮一大片”

被称为“带电尖兵”的全国劳模黄旭是国网天津电力首期“青马工程”的明星学员，这也回应了“青马工程”人才培养的一个初衷——把青年中的先进分子选出来、培养好。

这两年，全国青年岗位能手标兵、国网天津电力二期青马学员马世乾是天津市两座智慧能源小镇建设的骨干。起初，智慧能源小镇和配套工程建设在国内尚属空白。马世乾回忆，正是青马培训期间的岗位实践锻炼，让自己掌握了调查研究的基本功，提高了研究的科学性和实效性。

马世乾组织青年攻关团队成员，逐项分析国外多个智慧城市建设内容和技术标准，与科研院所、高校交流最新进展，现场走访多家用户，最终形成了一份天津市智慧能源小镇建设方案。中国工程院院士余贻鑫为青年创新点赞称：“智慧能源小镇的创新突破，为全国推广‘双碳’目标奠定了基础。”

作为天津市首家企业“青马工程”试点单位，近年来国网天津电力培养了一大批中国化时代化马克思主义武装起来的青年政治骨干，如今他们已成为城市中保障电力供给、助力乡村振兴等重点工作的先锋。

目前天津“青马工程”的市级班次已覆盖高校、农村、国企、社会组织、少先队各领域。全市16个区、55所高校已全部开设“青马工程”培训班，并推动各区将优秀新入职公务员纳入青马培养体系。国资系统将“青马工程”纳入企业经营骨干人才库，国网天津电力的22家基层单位也自发开展了形式多样的“小青马”班。各级各类青马学员正努力发出自己的光亮，“点亮一盏灯、照亮一大片”。

“政治培养和基层实践后，关键在用。”刘向锋说，“我们还通过政策支持、跟踪培养等多种方式持续加强青马学员人才举荐，持续为党的事业发展汇聚青年英才。”

年轻人的到来给基层工作带来阵阵清风，而他们也拜群众为师，从基层一线汲取更大力量。

这几天，范思超筹备多时的“书记助农直播间”要亮相了。他带着返乡大学生一起干，还计划邀请更多村书记都来为村里的农产品代言。

郝雨笑时常去村里的老人家里坐坐。一位有50多年党龄的老兵，给这个决心在农村做出一番事业的年轻人讲了自己当年在村里带着大家修整河道的经历，他说：“寒冬腊月要想挖下去，就要拿出攻坚的劲头来，共产党员不带头谁带头！”

(记者 胡春艳)

(责编：郝孟佳、孙竞)