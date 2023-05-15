原标题：重庆：188名科研人员入选顶岗计划

记者5月12日从重庆市人力资源和社会保障局获悉，今年重庆首批选派188名科研人员至境内外高校、科研院所和企业进行顶岗培养。

重庆市人力资源和社会保障局相关负责人介绍，2022年重庆开始实施千名科研人员顶岗培养计划，去年重庆选派了203名科研人员参加顶岗培养，顶岗科研人员紧紧围绕重点产业、重大项目、重点课题，在抗体研发、纳米材料、生命科学、新能源、光催化应用等领域潜心研学、攻坚克难，促成科研成果转化13项、实现项目合作19个、获得发明专利22项、完成课题104个。

“今年选派的人员是我市专业技术科技人才的优秀代表。”重庆市人力资源和社会保障局相关负责人介绍，今年重庆选派的188名科研人员中，超过半数有高级职称，其中正高20人、副高79人，占比53%；八成以上为研究生学历，其中博士66人、硕士92人，占比84%；“80后”有153人，占比75%。同时，选派人员涉及领域广，涵盖先进制造业、数字产业、工程技术、生命健康等专业。

据了解，顶岗培养工作以“人才点单、政府搭台”为需求导向，即科研人员及用人单位提出顶岗需求，政府部门协调培养岗位，有针对性、点对点地培养人才。每年选派一次，包括重庆市科研人员赴市外顶岗培养、市外科研人员来渝顶岗两类，计划到2025年累计培育1000名高层次科研人员。

重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司博士研究生刘子汛目前从事新能源汽车动力系统研发工作，此次被选派到四川大学碳中和未来技术学院顶岗学习。他表示，这次机会来之不易，他会努力学习，钻研业务，为企业及重庆市汽车产业的发展贡献自己的力量。

重庆市人力资源和社会保障局负责人表示，希望顶岗培养人员能在“干中学、学中干”，围绕新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等领域的创新难点发力，力争取得突破性成果。

同时，相关负责人建议用人单位，结合政府部门出台的专项优惠政策，尽力在职称评聘、职务晋升、项目争取、资金保障等方面给予顶岗人员倾斜支持，激励顶岗人员创新创造。

（记者雍黎 实习生杨敏）

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