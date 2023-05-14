新华社济南5月14日电（记者杨湛菲、徐壮）2023年职业教育活动周全国启动仪式暨全国职业院校技能大赛开幕式14日在山东潍坊举行。今年职业教育活动周以“技能：让生活更美好”为主题，于5月14日至20日开展。

2015年起，国务院决定将每年5月第二周设为职业教育活动周。今年活动周期间，教育部等十部门分别牵头举办十余项全国性活动，共同营造全社会关心支持职业教育的良好氛围。各地还将聚焦活动周主题，推出地方特色亮点活动，并持续做好常规性活动、指导学校开展好活动，让更多高素质技术技能人才被看见，让更多职业院校被社会了解。

此外，从今年起，教育部还将综合考虑各地职业教育改革发展情况和活动周总体设计，每年选取1至2个活动内涵丰富、形式新颖，具有鲜明地方特色的地区作为“年度推介省份（城市）”，予以重点宣传。

教育部部长怀进鹏在开幕式上表示，全国职业院校技能大赛今年首次实现了31个省区市全覆盖、19个专业大类全覆盖，设置奖项和参赛师生人数也是历届之最。

据了解，本次大赛全国共设置31个赛区、134个赛项，并试点设置了14个教师赛和16个师生同赛项目，全国有近320万名学生、25万名教师参与各级职业院校技能赛事。

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