人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

海南女子身残志坚创业逐梦 带动近500名残障人士就业

2023年05月14日08:26 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：海南女子身残志坚创业逐梦 带动近500名残障人士就业

“刚回海南创业时只有毛坯房，现在的工厂和办公区有四层楼，都是一点一点干出来的。”在海南王花爱心服饰有限公司的生产车间，总经理李王花时而指导员工改进服装缝纫细节，时而与残疾员工互道“加油”，车间里常常响起她爽朗的笑声。

图为李王花查看服装制作细节。 张月和 摄

李王花学的是服装设计，2002年毕业后一直从事服装行业，并在广东开办了服装加工厂。海南王花爱心服饰有限公司创立于2016年，体量不大，却倾注了李王花的全部心血，“目前公司共有60余名员工，其中残障人士有40多位。”

李王花出生于海南万宁的一个农民家庭，3岁时罹患小儿麻痹症。外部环境给李王花贴上了“包袱”的标签，但她却想靠读书走出一条自食其力的路。

图为李王花与残疾员工互道“加油”。 陈英清 摄

李王花获得的第一份工作是在广东当一名缝纫机工，一天工作十多个小时的习惯从那时起一直保持到现在。李王花并不满足于完成本职工作，她还利用业余时间学习其他部门的业务技能。从技术工人走向销售岗位，从内销订单拓展到外销订单，服装的设计、生产、销售等流程她都烂熟于心。

回到海南创业的想法源于李王花年轻时的求职经历，身体缺陷使残障人士在求职时会遭受到不公正的对待。李王花意识到残疾人融入社会要面临诸多困难，她想给家乡的残障群体提供一个平等的、有尊严的工作平台，让更多残疾人有一技之长，能够自食其力。

装修办公场地、购置机器设备、管理残障员工、寻找客源订单……二次创业的难度超乎李王花的想象。在广东动辄上千件的服装订单，回到海南后只能从几十件衣服做起。李王花笑说，当初骑着三轮车跑业务送货，被海南的烈日晒得黑不溜秋，现在回想，还是很佩服自己当时的勇气和毅力。

李王花说，解决残疾人就业问题需要企业具有更多人文关怀。在制衣车间，有的员工边工作边听音乐，温情的企业氛围让许多残障人士在这里找到了归属感和安全感。王康华自公司成立就在此工作，现在已是技术骨干。“残疾人要有过硬的技术才能获得工作的机会。”他说，公司里残疾人比较多，彼此之间互相帮助，大家还会一起做公益帮助他人，比起从前更加轻松快乐。

图为李王花上机操作缝纫服装。 陈英清 摄

在企业创办过程中，李王花也得到了来自政府和社会各界的关注和支持。她说，近年来，作为残疾人就业培训基地，先后有800多名残障人士来公司学习服装制作技能，带动近500名患有脑瘫、肢体残疾、聋哑等疾病的残障人士实现就业。

谈到未来，李王花正在探索企业升级之路，最近已成功注册服装自主品牌，希望在海南的服装领域占有一席之地。同时，李王花还积极参与社会公益事业，关注残疾人的生存和生活状态。在她看来，社会要给予残障人士更多机会和包容，让他们发挥自身的闪光点，并照亮他人。(作者 张月和)

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部