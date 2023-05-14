原标题：海南女子身残志坚创业逐梦 带动近500名残障人士就业

“刚回海南创业时只有毛坯房，现在的工厂和办公区有四层楼，都是一点一点干出来的。”在海南王花爱心服饰有限公司的生产车间，总经理李王花时而指导员工改进服装缝纫细节，时而与残疾员工互道“加油”，车间里常常响起她爽朗的笑声。

图为李王花查看服装制作细节。 张月和 摄

李王花学的是服装设计，2002年毕业后一直从事服装行业，并在广东开办了服装加工厂。海南王花爱心服饰有限公司创立于2016年，体量不大，却倾注了李王花的全部心血，“目前公司共有60余名员工，其中残障人士有40多位。”

李王花出生于海南万宁的一个农民家庭，3岁时罹患小儿麻痹症。外部环境给李王花贴上了“包袱”的标签，但她却想靠读书走出一条自食其力的路。

图为李王花与残疾员工互道“加油”。 陈英清 摄

李王花获得的第一份工作是在广东当一名缝纫机工，一天工作十多个小时的习惯从那时起一直保持到现在。李王花并不满足于完成本职工作，她还利用业余时间学习其他部门的业务技能。从技术工人走向销售岗位，从内销订单拓展到外销订单，服装的设计、生产、销售等流程她都烂熟于心。

回到海南创业的想法源于李王花年轻时的求职经历，身体缺陷使残障人士在求职时会遭受到不公正的对待。李王花意识到残疾人融入社会要面临诸多困难，她想给家乡的残障群体提供一个平等的、有尊严的工作平台，让更多残疾人有一技之长，能够自食其力。

装修办公场地、购置机器设备、管理残障员工、寻找客源订单……二次创业的难度超乎李王花的想象。在广东动辄上千件的服装订单，回到海南后只能从几十件衣服做起。李王花笑说，当初骑着三轮车跑业务送货，被海南的烈日晒得黑不溜秋，现在回想，还是很佩服自己当时的勇气和毅力。

李王花说，解决残疾人就业问题需要企业具有更多人文关怀。在制衣车间，有的员工边工作边听音乐，温情的企业氛围让许多残障人士在这里找到了归属感和安全感。王康华自公司成立就在此工作，现在已是技术骨干。“残疾人要有过硬的技术才能获得工作的机会。”他说，公司里残疾人比较多，彼此之间互相帮助，大家还会一起做公益帮助他人，比起从前更加轻松快乐。

图为李王花上机操作缝纫服装。 陈英清 摄

在企业创办过程中，李王花也得到了来自政府和社会各界的关注和支持。她说，近年来，作为残疾人就业培训基地，先后有800多名残障人士来公司学习服装制作技能，带动近500名患有脑瘫、肢体残疾、聋哑等疾病的残障人士实现就业。

谈到未来，李王花正在探索企业升级之路，最近已成功注册服装自主品牌，希望在海南的服装领域占有一席之地。同时，李王花还积极参与社会公益事业，关注残疾人的生存和生活状态。在她看来，社会要给予残障人士更多机会和包容，让他们发挥自身的闪光点，并照亮他人。(作者 张月和)

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