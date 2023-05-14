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“丝路夫妻”的西安创业故事：在这里，收获家庭与事业

2023年05月14日08:14 | 来源：中国新闻网
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原标题：“丝路夫妻”的西安创业故事：在这里，收获家庭与事业

　　叶丽娅一家在吉尔吉斯斯坦品尝美食。　叶丽娅供图。

　　“我和丈夫的‘故事’缘于西安，在这里，我们相知相爱，组建了家庭，并开始创业。如今我不仅是‘洋媳妇’，也是新西安人。”来自吉尔吉斯斯坦的叶丽娅告诉记者，她仍在努力提升中文水平，探索吉中民间文化交流的多种形式，希望做好吉中两国的交流纽带。

　　2015年，叶丽娅来到西安留学，第一眼她就爱上了这座古老与现代融合的城市。闲暇时间，她总是喜欢走走逛逛，感受千年古都的独特魅力，了解当地的生活和文化，希望能融入到这座城市中。

　　阿妮塔一家温馨而幸福。　阿妮塔供图

　　留学期间，叶丽娅收获了爱情，与丈夫晁永林“一见钟情”。2018年3月，这对“丝路夫妻”成立了一家进出口贸易公司，开始了在古都的创业之路。

　　“我们将中国的服装、鞋袜、玩具、电子产品等卖到吉尔吉斯斯坦，将吉尔吉斯斯坦的蜂蜜、面粉等特产带到中国。”叶丽娅说，中国商品品类丰富，既有价格优势，也有质量优势，深受吉尔吉斯斯坦民众喜爱，吉尔吉斯斯坦的农副产品质量优，也成了不少中国顾客的选择。

　　从最初进口小罐蜂蜜，到如今出口中国制造的新能源汽车，晁永林说，生意的顺风顺水，离不开大环境的利好，他们也在不断拓宽贸易的品类和方式。

　　“中国制造的公交车、新能源车驰骋在吉尔吉斯斯坦的马路上，家用电器、衣物、日用品等也走进了许多家庭，家乡人很认可来自中国的‘好物’。”叶丽娅骄傲地说，“中国制造”是“金字招牌”。

　　另一对“丝路夫妻”的故事也开始于西安。哈萨克斯坦姑娘阿妮塔遇到了中国小伙元朝辉，他们在这座城市相识相爱，后来组建了家庭，有了可爱的儿子。

　　“最初只是帮朋友代购，后来需求越来越多，我们也从中看到商机，成立了公司。如今通过我们的平台，每天有1000余单来自中国的产品送到哈萨克斯坦消费者手中。”阿妮塔说，希望能将越来越多的中国商品带到哈萨克斯坦，同时也将哈萨克斯坦的优质产品带到中国。

　　“如今我的很多哈萨克斯坦朋友对中国很感兴趣，我也会给他们介绍中国的历史文化和生活，让他们了解更真实的中国。”阿妮塔告诉记者，同时，她也将家乡的风土人情介绍给身边的中国朋友，拉近彼此间的距离。

　　在阿妮塔看来，随着哈中两国交流合作越来越密切，两国民众了解的加深，自己和丈夫未来的发展将会有更多可能性，属于他们的创业故事必将更加精彩。

　　对未来发展同样满怀希望的叶丽娅表示：“吉尔吉斯斯坦自然风光优美，动植物资源丰富，西安作为古丝绸之路的起点，历史文化璀璨。随着‘一带一路’建设的持续推进，我们不仅看好进出口贸易，还看好两国旅游市场，未来大有可为。”(作者 李一璠 阿琳娜)

(责编：郝孟佳、李依环)

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