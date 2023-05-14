原标题：厦门理工：科研赋能助力地方发展

“项目突破视频领域多项关键技术，为城市公共安全及民生服务领域提供智能应用基础支撑，目前已在全国多地落地应用，相关产品产值超过15亿元……”日前，由厦门理工学院朱顺痣教授领衔完成的《复杂场景的海量视频智能分析平台关键技术研发与产业化》项目，荣获福建省科学技术进步奖一等奖。

这是厦门理工学院开展校企联合科研攻关、催生科研成果转化落地的又一有力例证，也是多年来学校推进产学研深度融合、主动服务地方发展的一个生动缩影。

新能源公交车如何破解“里程焦虑”？针对行业与企业发展的技术“堵点”，厦门理工学院机械与汽车工程学院韩锋钢和彭倩两位教授带领的科研团队给出了“厦理工方案”。该团队与厦门金龙汽车集团股份有限公司旗下企业合作，开发全铝合金车身，采用新型的连接技术，结合行业先进手段，车身重量直减40%，续航里程得以延长。

游一民是厦门理工学院电气工程与自动化学院的教授级高级工程师，作为全国高压开关设备标准化技术委员会委员，她负责5个国标、1个行标的制定与修订工作。近年来，她带领团队联合国电泉州热电有限公司，围绕先进传感器技术研究、装置研制、软件系统开发等方面开展科研攻关，解决企业技术难题，推动国内开关设备智能化融合技术的进步。项目成果已推广应用到福建、山东、广东等地区多家企业，产生良好的经济效益。

此前，游一民还与福建省电气工程重点学科带头人、学校电气工程及其自动化专业负责人陈丽安教授共同带领研发团队，对输配电开关的数字化设计与运行进行体系化关键技术创新突破，近三年累计为合作企业新增产值超7亿元。

潜心科研，厚积薄发，支撑相关产业技术转型升级和跨越式发展，直接带动经济效益增长，这在厦门理工学院并非个例。作为地方应用型本科高校，厦门理工学院多年来坚持苦练“内功”，积极构建科技服务平台，主动对接地方现代产业支撑体系，持续推进产学研深度融合。目前，该校有省级协同创新中心等省级科研创新平台36个，省级创新团队6个，市级科研创新平台27个。近五年，学校共承担各级各类横向项目超2000项，到校科研经费超4.7亿元。

为进一步做好深度服务地方的“应用题”，近年来，厦门理工学院专门成立跨学院、跨学科的产业技术研究院、文化产业研究院，积极探索“企业出题、学校答题、政府助题”的产学研合作新模式，有效整合优势资源对接地方主导产业和战略性新兴产业，推动政产学研协同创新。同时，该校还先后与企业联合建立7个校级现代产业学院，为对接产业需求、推动应用型科研成果转化再装“加速器”。

去年，厦门理工学院专门设立了“主动服务厦门发展年”，组织各二级学院走访多家厦门企业，以签署战略合作协议为契机、以科研项目合作为抓手，深化产学研合作，组织带动121名教师参与企业技术研发及新产品、零部件设计，累计为厦门地区合作企业带来经济效益超50亿元。

多年来，厦门理工学院紧密呼应厦门共建“闽西南协同发展区”战略，深入实施《服务闽西南产业发展行动纲要》，在省内多地市拓展科研服务平台。在龙岩，设立厦门理工学院“龙岩工程技术研究院”，打造厦龙筑梦红色孵化器，推动大数据产业、乡村振兴等领域校政企合作。

在深化服务地方发展的道路上，厦门理工学院产学研“朋友圈”持续壮大。

（记者 马跃华 通讯员 曾妙龄）

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