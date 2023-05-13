原标题：上海青少年体育培训火热 校外校内“双开花”

小学生在校园足球场练习踢足球 张践 摄

近日，记者走访了解到，青少年体育培训行业迎来了蓬勃生长期。5月11日晚上6点半，记者来到位于上海市金山区海汇街的一家青少年体能训练中心，看到几名小学员在教练的带领下正在进行篮球训练。

在一旁等孩子的家长邵女士告诉记者，上三年级的儿子在课后有了更多可以自主安排的时间，送孩子学习一到两门体育项目，让孩子从小培养运动的习惯，已经成了不少家长的选择。而对于该如何选择培训机构，更多的家长表示，机构是否正规、教练是否负责、接送是否方便、价格是否合理等都是他们的考虑因素。

体育老师带领学生进行冰壶练习 张践 摄

据统计，目前金山区共有校外体育培训类机构72家，涉及篮球、足球、击剑、羽毛球等20种体育运动，覆盖3-18岁各年龄段。同时，自“双减”政策发布以来，金山区体育培训类企业显著增多。随着体育培训行业的快速发展，体育教育培训行业也急需规范教学体系，提高教学质量。

而除了校外的体育教育培训，目前金山区的各大中小学也都十分注重体育教育。在金卫小学，下午4点半正是学校的课后练习时间，其中不少学生都选择了体育类的课程，一时间体育馆、操场都热闹非凡。

记者了解到，金卫小学有1200名学生，根据学生的需求，学校的课后练习涵盖了体育类、艺术类、科技类等多个方面，其中体育类包含了羽毛球、足球、篮球、啦啦操等数十个项目。由于学校内体育师资并不能完全满足学生的需求，学校的体育课程在校内体育老师授课的基础上，还将引进社会体育机构进校园。

校外体育培训机构的小学生学员在练习打篮球 张践 摄

近年来，在旺盛的市场需求下，青少年体育培训行业迎来了蓬勃生长期，为促进青少年全面发展和健康成长、夯实竞技体育后备人才培养基础、弥补校园体育师资力量不足、进一步推动“双减”工作落实落细，金山区青少年体育工作办公室精心组织和积极动员、区专家组成员的认真审核和严格评估，首批“金山区社会体育机构进校园”已达45家，涉及足球、跆拳道、篮球、乒乓球、轮滑、武术散打、羽毛球、舞蹈、游泳、击剑、网球、拳击、国际象棋、攀岩、田径、冰壶、帆船17个项目。

“大概有23所学校与24家社会体育机构签订了协议，统计下来涉及的学生人数近7000人，下一步我们也将推出第二批社会体育机构进校园的名单”。金山区青少年体育工作办公室主任沈军介绍。(张践朱奕)

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