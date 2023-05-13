原标题：助力海外华文教育 海外云端研习营走进吉州窑博物馆

中华优秀传统文化海外云端研习营华裔学生观看直播体验庐陵文化。吉安县委统战部 供图

12日，中华优秀传统文化海外云端研习营走进江西吉安县“中国华侨国际文化交流基地”——吉州窑博物馆，来自美国、印度尼西亚华文学校数百名高三学生线上体验庐陵文化之陶瓷文化的博大精深。

据了解，迄今已有1200多年历史的吉州窑，是我国古代江南地区一座举世闻名的综合性窑场，现存的吉州窑遗址是目前世界规模最大、保存最完整的古窑遗址群之一。2022年，吉州窑博物馆获批为“中国华侨国际文化交流基地”。

5月10日至12日，由中国侨联主办、吉安市侨联承办的中华优秀传统文化海外云端研习营线上参观吉州窑博物馆。研习营活动采取直播和录播的方式进行，全方位向广大华裔学生展示博物馆陈列的吉州窑千年陶瓷文化。

数百名华裔学生观摩了茅庵岭大型龙窑挖掘现场，并在线上全程体验了木叶天目盏采桑、拉坯、上釉、烧制等制作工艺。网上研习营还走进了吉安县文天祥纪念馆，通过线上讲解方式，让广大华裔聆听民族英雄文天祥起兵勤王、英勇抗金的光辉事迹，感受民族英雄的浩然正气。

“此次研习班活动，通过中国华侨国际文化交流基地更好地传播中国好声音，弘扬中华传统文化，让广大华裔学生牢记中华民族之根，厚植家国情怀。”吉安县委常委、统战部部长罗晓忠说。(朱莹)

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